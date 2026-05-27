エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が展開する24時間フィットネスジム「エコフィット24」は、2026年6月1日（月）、愛知県あま市本郷に「エコフィット24 甚目寺店」をグランドオープンいたします。 本出店により、エコフィット24は全国56店舗目となります。エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）で利用できる24時間フィットネスジムとして、低価格でありながら本格的なトレーニング環境を提供してまいりました。 累計会員数は4万人を突破しており、仕事前・仕事帰り・休日など、ライフスタイルに合わせて通いやすいジムとして多くの方にご利用いただいています。 今後も、愛知県内をはじめ全国各地での出店を進め、より多くの方が日常の中で無理なく運動を続けられる環境づくりに取り組んでまいります。

オープン前に施設を確認できる事前見学会を開催

グランドオープンに先立ち、「エコフィット24 甚目寺店」では施設内をご覧いただける事前見学会を開催いたします。店内のトレーニングマシンや設備、無人運営ならではのスマートな入退館環境などを、実際にご確認いただけます。 予約は不要ですので、あま市本郷周辺にお住まいの方や、甚目寺・大治エリアで24時間ジムをお探しの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。また、現在「甚目寺店」では、オープンを記念した先着300名様限定の事前入会キャンペーンを実施中です。 期間中にご入会いただくと、初期費用が最大約10,000円お得になる特別な特典をご用意しております。低価格で本格的なトレーニングを始められるこの機会を、ぜひご活用ください。 ※定員に達し次第、予告なく終了となりますので、あらかじめご了承ください。 【事前見学会 概要】 開催期間：2026年5月29日（金）～5月31日（日） 開催時間：10:00～20:00（予約不要）

エコフィット24 甚目寺店の特徴

1. 甚目寺・大治エリアから通いやすいロードサイド型ジム

「エコフィット24 甚目寺店」は、愛知県あま市本郷柿ノ木にオープンする24時間フィットネスジムです。名鉄甚目寺駅、あま市民病院から車で約6分の立地にあり、大治北インター・甚目寺南インターからも車で5～6分ほどと、周辺エリアからアクセスしやすい場所に位置しています。 無料駐車場も完備しているため、車で通いやすいジムをお探しの方にもご利用いただきやすい店舗です。

2. 月額2,980円で24時間365日いつでも利用可能

エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）の定額制で、24時間365日いつでも利用できます。 早朝や深夜、仕事帰り、休日のすきま時間など、自分の生活リズムに合わせてトレーニングできることが特徴です。 「無理なく運動を続けたい」「時間に縛られずジムに通いたい」という方にも、始めやすく続けやすい料金体系となっています。

3. 本格マシン55台以上を設置

甚目寺店には、有酸素マシン、フリーウェイト、ウェイトスタックマシンなど、本格的なトレーニングに対応できるマシンを55台以上導入しています。 トレッドミルやクロストレーナー、ステアクライマーといった有酸素マシンに加え、パワーラック、スミスマシン、各種筋力トレーニングマシンもそろえています。 運動を始めたい初心者の方から、しっかり鍛えたい中級者・上級者の方まで、幅広い目的に対応できるトレーニング環境を整えています。

エコフィット24 甚目寺店 店舗情報

店舗名：エコフィット24 甚目寺店 所在地：〒490-1116 愛知県あま市本郷柿ノ木122 アクセス：名鉄甚目寺駅、あま市民病院から車で6分／大治北・甚目寺南インターから車で5～6分 営業時間：24時間営業 事前見学会：2026年5月29日（金）～5月31日（日）10:00～20:00（予約不要） グランドオープン：2026年6月1日（月）10:00～ 店舗ページ：https://www.ecofit24.com/shop/jimokuji/ 備考：無料駐車場・駐輪場完備

月額2,980円で始められる24時間ジム「エコフィット24」

月額2,980円で始められる24時間ジム「エコフィット24」

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間フィットネスジムです。 低価格ながら、初心者から上級者まで使いやすいトレーニングマシンをそろえ、日々の運動習慣を無理なく続けられる環境を提供しています。 24時間営業のため、仕事前や仕事帰り、休日のすきま時間など、ご自身の生活リズムに合わせて自由にご利用いただけます。

全国の店舗を相互利用できるから、生活に合わせて通いやすい

エコフィット24の会員は、全国の対象店舗を追加料金なしで相互利用できます。 自宅近くの店舗だけでなく、職場や学校の近く、外出先の店舗も利用できるため、日々の行動範囲に合わせて通いやすい点が特徴です。 引っ越しや勤務先の変更があっても、運動習慣を途切れさせにくいフィットネス環境を整えています。 【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

無人運営で、気軽に利用しやすいジム環境

エコフィット24は、無人運営モデルを採用したフィットネスジムです。 必要な設備や機能をシンプルに整えることで、低価格でのサービス提供を実現しています。 スタッフの目を気にせず自分のペースでトレーニングしたい方や、短時間だけ集中して運動したい方にも利用しやすい環境です。

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」でジム利用をサポート

エコフィット24では、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を導入しています。 アプリでは、QRコードによる入退館、店舗の混雑状況の確認、マシンの使い方動画の閲覧などが可能です。 さらに、トレーニング記録や食事管理にも対応しており、ジムでの運動だけでなく、日々の健康管理までスマートフォンでサポートします。 【TRESULについて】https://www.tresul.jp/

24時間無人ジムで新たな収益の柱を。ECOFIT24フランチャイズ募集

エコフィット24では、全国でフランチャイズオーナーを募集しています。 24時間営業・無人運営を前提とした店舗モデルにより、スタッフ常駐型のジムと比べて人件費を抑えやすく、効率的な運営を目指せる点が特徴です。 入退館管理や会員管理などのITシステムを活用することで、オーナー様の運営負担を軽減しながら、継続しやすいジム経営をサポートします。 新規事業としてフィットネス業界への参入を検討している方、既存事業との組み合わせで収益の柱を増やしたい法人様、複数店舗展開を視野に入れている事業者様にもご提案可能です。 物件選定から店舗設計、開業準備、運営サポートまで、本部が一貫して支援いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 【お問い合わせ先】 エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社 所在地：〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵二丁目11番24号 グラフィスビル2階 TEL：050-3642-6041 E-mail：info@aec-co.net 公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/ ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/ TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/ エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/ ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/