一般社団法人嬬恋村観光協会(所在地：群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原710-136／代表理事 岡村径朗)は、一般社団法人信州とうみ観光協会と共同で湯の丸高原つつじ祭を開催します。見頃になると約60万株のレンゲツツジが開花し、鮮やかな朱色の絨毯のように湯ノ丸山一帯を覆い尽くします。リフトからツツジを眺めたり、遊歩道の散策をお楽しみいただけます。

湯の丸高原レンゲツツジ群落

約60万株のレンゲツツジが湯の丸山の中腹の約174haに群生しています。例年6月上旬に花が咲き始め、6月中旬～下旬になると見頃となりあたり一面を朱色に染め上げます。晴れた日には、空の青と緑・朱色のコントラストが大変美しく圧巻の景色です。同時期には牛が放牧されすぐそばを散策することもできます。 この「湯の丸高原レンゲツツジ大群落」は昭和31年5月15日に国の天然記念物として指定され、保全活動で今も大切に守られています。

2026年 湯の丸高原つつじ祭

＜まつり期間＞2026年6月5日(金)～6月30日(火) ＜イベント日＞6月21日(日)​ 例年、特設ステージ、特産品の販売、お楽しみ抽選会、特産品の無料配布などが行われます。 ※詳細はHPにて後日お知らせします ＜会場＞湯の丸スキー場（湯の丸高原こんこん平） ＜駐車場＞無料駐車場あり（1,300台）

夏山リフト

＜運行期間＞ ・6月11日(木)～6月 30日(火)、8月1日(土)～8月16日(日)は毎日運行 ・7月は土日祝のみ運行 ※7月・8月は平日に点検運休することがありますのでご注意ください。 ＜運行時間＞8:30～16:30（天候により運休する場合があります） ＜運行リフト＞第一ペアリフト ＜料金＞ 大人（中学生以上） 往復1,300円、片道800円 子ども（小学生以下）往復800円、片道500円 ※3歳未満無料・団体割引15名以上10％オフ