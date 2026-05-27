立ち食いそばチェーン「名代富士そば」は、2026年6月5日(金)に劇場公開される映画『FUJIKO』のタイアップ記念として、特別コラボメニューを名代富士そば102店舗で6月1日～6月30日まで販売します。

静岡を舞台に、“自分なりの生き方”を模索しながら懸命に生きる主人公・富士子。そのまっすぐな人生と、「そば・うどんなら迷わず富士そばへ！」という想いを重ね、「迷わず行けよ、行けばわかるさ」というコピーが添えられたコラボポスターも掲示されます。

コラボ背景

映画『FUJIKO』は、1970年代の静岡を舞台に、主人公・富士子が人生の選択と再生を繰り返しながら前へ進んでいく物語です。作中で「蕎麦」は単なる食事ではなく、主人公の心の節目を象徴する大切な存在として描かれています。特に象徴的なのが「海老のかき揚げ蕎麦」です。また、本作では「富士山」が印象的なカットで登場します。この「蕎麦」と「富士山」という2つのアイコンが名代富士そばと強く結びつくことから、今回のコラボが実現しました。

コラボメニュー

メニュー：ミニ海老かき揚げ丼セット 販売価格：820 円（税込） 商品特徴：ミニ海老かき揚げ丼とそば、またはうどんがセットのお得な商品です。映画の世界観に合わせて、温そばを選ぶこともできます。

販売期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火) 対象店舗：名代富士そば102店舗（https://fujisoba.co.jp/shop/） ※秋葉原電気街店・品川店を除く ※開始時刻は6月1日(月)朝7:00～です ※原材料の状況により販売時期が変わる場合があります

■映画『FUJIKO』紹介

映画『AFTERGLOWS』やKing GnuのMV、NIKE・Louis Vuittonなどの広告で活躍する木村太一監督がメガホンを取り、映画『零落』やNetflix「ラヴ上等」などで活動するMEGUMIが企画・プロデュースした『FUJIKO』が6月5日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほかで全国公開となります。 本作は第28回ウディネ・ファーイースト映画祭のコンペティション部門に正式出品され、最高賞と特別観客賞のダブル受賞に輝きました。この2部門同時受賞は日本映画としては初めての快挙です。 舞台は1970～80年代の静岡。急速な変化の中で、既成の価値観や社会規範に抗いながら人生を切り拓くシングルマザーの主人公・富士子を、映画『茜色に焼かれる』で第46回報知映画賞新人賞、第43回ヨコハマ映画祭助演女優賞を受賞した片山友希が演じます。激動の時代を生きる女性が自分の生き方を模索し、困難を乗り越えながら力強く歩んでいく姿を描いたヒューマンドラマです。 『FUJIKO』公式サイト：https://fujiko-movie.com/

会社概要

名称：ダイタン商事株式会社 所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階 設立：1972年3月9日 事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業 URL：https://fujisoba.co.jp/