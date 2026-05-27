日本三景松島にある「海とガラスと庭園のミュージアム」藤田喬平ガラス美術館にて、6月6日(土)～8月30日(日)の期間【上村由希ガラス工房-Glass Collage 2026-】を開催いたします。 独自の手法「ガラス・コラージュ」で知られる上村由希ガラス工房。国内外で高く評価された故・上村由希氏の意志を継ぐ工房による、光と色彩が織りなす繊細な表現の数々を、松島の美しい景観とともにお楽しみください。

https://www.ichinobo.com/museum/

Glass Collage（ガラスコラージュ）は、1990年に上村由希氏が考案した独自のガラス表現手法です。 ひとつひとつ制作したパーツを板ガラスの両面に重ね、フレームの中に奥行きと透明感のある「絵」を創り上げます。 本展では、そのガラスコラージュの手法を受け継ぎ、街並みや花かごなど、よりモチーフの印象を際立たせ、「上村由希ガラス工房」として制作した作品が並びます。 光の当たり方で表情を変える幻想的な魅力はそのままに、暮らしに馴染むあたたかさも感じる作品を展示販売いたします。 2022年より毎年開催の本企画展。今回の特徴はフレームの新カラー登場（6色：パープルヘイズ、ガーネット、パープル、ミスティグリーン、スモーキーグリーン、ライトアンバー）に加え、街並みシリーズの新たなサイズ展開もラインナップ。 8月上旬よりクリスマスモチーフ作品も登場予定です。

上村由希ガラス工房略歴

2022年～藤田喬平ガラス美術館にて個展を毎年開催 2022～2024年 パレットギャラリー麻布十番個展 2022～2025年 八戸ギャラリーアートフォース個展 2024年 東京大田区ギャラリー結、神戸ギャラリー北野坂、松屋銀座ガラスアーティスト’24 個展

上村由希略歴（1962-2019）

1962年～2019年没 1985年 多摩美術大学立体デサインクラフトガラス科卒業 1990年よりGlass Collageの手法を考案し制作を始める 2009年 第13回 日仏現代国際美術展 記念特別賞受賞 2011年 第15回 日仏現代国際美術展 サロンブラン会長賞 2012年 日仏現代国際美術選抜展 名誉総裁賞 2014年 第18回 日仏現代国際美術展 文部科学大臣賞 2016年 第20回記念 日仏現代国際美術展 外務大臣賞 東久邇宮文化褒章受章 他

上村由希ガラス工房-Glass Collage 2026-

展示期間：6月6日(土)～8月30日(日) 開館時間：9:30～13:00（13:30閉館） ◆企画展入場無料 ◆無料駐車場完備 休館日：7月7日(火)～7月9日(木) ※状況に応じて臨時休館、営業時間の変更が生じる場合がございます。 最新情報は公式サイトでお知らせいたします。

海とガラスと庭園のミュージアム

ガラス工芸家として初の『文化勲章』を受章した藤田喬平の飾筥やヴェニス花瓶、地元松島ゆかりの作品、同じくガラス工芸家の藤田潤氏の作品などを展示。父子の作品を堪能できます。 時期によって様がわりする企画展示を楽しんだり、キラキラ輝くミュージアムショップでお気に入り探しをしたり、過ごし方はそれぞれ。 一歩外に出ると季節の花々が咲き誇る約７千坪の水上庭園や松島湾を一望できる露台があり、ゆるやかなひとときをお楽しみいただけます。

藤田喬平ガラス美術館 https://www.ichinobo.com/museum/ 宮城県宮城郡松島町高城字浜1-4（松島一の坊併設） 電話 022-353-3322 【開館時間】 9:30～13:00(13:30閉館) 【入館料】 一般・大学生 ／ 1,200円 小・中・高生 ／ 700円 ※企画展入場無料

リリースに関するお問い合わせは…

https://www.ichinobo.com/museum/

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