株式会社meito（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：三矢益夫）は、昨年に引き続き、粉末飲料「レモネードC」のパッケージを、期間限定で「レモネードスタンド応援パッケージ」として販売します。1袋の購入につき1円が「レモネードスタンドジャパン」へ寄付され、小児がんやAYA世代（思春期・若年成人）のがん患者支援に役立てられます。パッケージには、応援アンバサダー「レモン＆シュガー」のレモンちゃんとシュガーくんが描かれています。

レモネードC400G：希望小売価格700円(税抜)、順次切り替え レモネードC220G：希望小売価格410円(税抜)、順次切り替え

◆レモネードC 商品特徴

meitoレモネードCは、1杯にビタミンC 500mg（レモン約25個分相当）、ビタミンE 2mg、クエン酸を含み、心地よい酸味のさわやかドリンクです。

アレンジ例

☆アレンジ例☆ 炭酸水で「レモンスカッシュ」 お酒で「レモンカクテル」 プレーンヨーグルトにトッピング ほかにも楽しみ方いろいろ！

◆レモネードスタンドジャパン

小児がんやAYA世代(思春期・若年成人)のがん患者さんへの支援を行っているNPO法人キャンサーネットジャパンのプロジェクトです。

https://www.lemonadestand.jp/

株式会社meito

1945年創立。本社は愛知県名古屋市。「カラダもココロも豊かで楽しい毎日に わたしたちはおいしさ・たのしさ・健康を追求し、食品と化成品を通じて世界中の人々を笑顔にしていきます。」をパーパスに掲げ、チョコレートを中心にキャンディ、粉末飲料、化成品を提供しています。安全で高品質な商品を提供することはもちろん、企業行動憲章に則った、「信頼できるmeitoブランド」を自信を持ってお届けします。

＜商品に関するお客様のお問い合わせ先＞

お客様相談係 TEL：0120-855-337 受付時間：平日9：00～17：00 ※正確な記録とより良い対応のため通知いただいた番号を記録し、また通話内容を録音させていただく場合がございます。