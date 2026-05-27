株式会社ヨコイ(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小野 和徳)は、通気性と冷感機能を極限まで高めたハイエンドマスク『ひんやり爽快SuuU(スゥーツ)』の今季販売を開始します。本製品は、累計400万枚販売の実績を持ち、実験では装着5分後のマスク内温度を他社製品より最大3.67℃抑制することに成功。特許出願中の独自技術により、一般製品の1.8倍という驚異的な通気性を実現しました。





キービジュアル





【猛暑化の進行で注目される「通気性」の重要性】

近年の猛暑により、夏場のマスク着用が健康リスクとして注目されています。当社が実施した消費者調査(n=884)では、冷感マスクに関するアンケート結果から、「冷たさ」(37.2％)よりも「通気性」(40.2％)を重視する声が最も多いことが明らかになりました。特に、マスク内のムレを軽減し、呼吸がしやすい構造へのニーズが高まっています。





【累計400万枚の販売実績が証明する「通気性」の価値】

当社製品は、従来の冷感機能に「通気性」を加えることで、マスク内の熱こもりを抑える独自構造を実現。これにより、これまでにない快適な使用感を提供し、多くの消費者から高い評価を得ています。累計400万枚の販売実績は、こうした性能が広く支持されている証です。





【購入の決め手は「通気性」】

自社調査によれば、冷感マスクを選ぶ際に消費者が最も気にする点は「通気性」であり、不快なムレの軽減や呼吸のしやすさが購入の決定打となっていることが分かりました。ひんやり爽快SuuUはこの結果を踏まえ、酷暑の中でも快適に着用できるマスクとして開発されました。





アンケート結果(1)





【第三者機関が認めた「通気性1.8倍」の圧倒的数値】

JIST 9001規格に基づく検査において、自社既製品比1.8倍を証明。圧力損失(呼吸のしやすさ)の数値は、一般的な冷感マスクを大きく上回る「19.8」を記録しました。





製品特徴(1)





【マスク内の温度上昇は最大「-3.67℃」】

抜群の通気性により熱こもりを大幅に抑制。マスク内の熱を逃がす循環を作り出し、冷感機能との相乗効果で今までにない爽快な付け心地を実現しました。





製品特徴(2)





今シーズンは累計700万枚の出荷を目指し、全国のドラッグストアを通じて過酷な夏を過ごす消費者の快適な毎日をサポートします。





＜商品概要＞

●商品名： ひんやり爽快SuuU

●入数 ： 10枚入・30枚入

●価格 ： 参考売価 10枚入/437円・30枚入/877円(税込)

●サイズ： 本体 W103×H140mm(折りたたみ時)

●カラー： ホワイト

●販売先： 全国のドラッグストア、ホームセンター、公式オンラインストア

●インターネット販売はヨコイオンラインショップ： https://maskyokoi.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=3084254





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＜会社概要＞

●会社名 ： 株式会社ヨコイ

●代表者 ： 代表取締役 小野 和徳

●所在地 ： 愛知県名古屋市天白区島田1丁目601番地

●事業内容 ： 国産不織布マスクの製造販売、衛生用品・理美容品の販売

●ホームページ： https://yokoi-mask.jp