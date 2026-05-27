株式会社メテオ(本社：東京都中央区、代表取締役 田原 裕滋)は、医療動画配信サービス「Medical*Online Video(メディカルオンライン ビデオ)」において、2026年5月27日(水)より新たに手術解説動画の配信を開始します。





「Medical*Online Video」は、医師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、診療放射線技師など、すべての医療従事者・学生を対象に、医療手技や診療に関する動画コンテンツを提供するサービスです。





これまで医師向け講義動画、看護、リハビリテーション、医用画像・診療放射線技術、臨床検査、医療法律相談などの動画を配信してきましたが、今回、新たに「手術解説動画」の配信を開始します。

初回配信では、胃外科・食道外科を中心とした上部消化管領域の手術解説動画5本を公開。さらに、腎癌研究会後援のもと制作した「RAPN(ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術)」に関する講義動画2本もあわせて公開します。





https://video.medicalonline.jp/





手術解説動画の配信がスタート









■Medical*Online Video 手術解説動画

初回配信では、胃癌、食道癌、食道胃接合部癌などに対する上部消化管領域の手術解説動画5本を公開します。

腹腔鏡手術、ロボット支援手術、胸腔鏡手術など、多様なアプローチを収録しており、膜解剖を意識した郭清操作や再建手技、術野展開などについても解説しています。









■公開手術解説動画

・腹腔鏡下幽門側胃切除術

https://video.medicalonline.jp/videos/433

執刀・監修：布部 創也先生

(がん研究会有明病院 消化器センター 胃外科部長)





腹腔鏡下幽門側胃切除術





進行胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術。リンパ節郭清における視野展開や、層構造を意識した郭清操作について解説しています。





・ロボット支援下噴門側胃切除(トンネル法)

https://video.medicalonline.jp/videos/851

執刀・監修：布部 創也先生

(がん研究会有明病院 消化器センター 胃外科部長)





ロボット支援下噴門側胃切除(トンネル法)





早期胃癌に対するロボット支援下噴門側胃切除。Non-Flap Tunnel Technique(NFTT)による再建術を供覧しています。





・腹腔鏡下胃全摘術＋脾摘術

https://video.medicalonline.jp/videos/912

執刀・監修：速水 克先生

(がん研究会有明病院 消化器センター 胃外科医長)





腹腔鏡下胃全摘術＋脾摘術





大彎浸潤を伴う胃体部癌に対する胃全摘＋脾摘術。膜解剖を意識した視野展開と再現性のある郭清操作について解説しています。





・胸腔鏡下食道切除および縦隔リンパ節郭清

https://video.medicalonline.jp/videos/519

執刀・監修：金森 淳先生

(がん研究会有明病院 消化器センター 食道外科医長)





胸腔鏡下食道切除および縦隔リンパ節郭清





進行食道癌に対する胸腔鏡下食道切除術。縦隔リンパ節郭清における層構造を意識した操作について解説しています。





・下部食道切除・回結腸間置再建術

https://video.medicalonline.jp/videos/434

執刀・監修：藤原 尚志先生

(東京科学大学 消化管外科学分野 講師)





下部食道切除・回結腸間置再建術





食道胃接合部癌に対する下部食道切除後再建術。有茎回結腸間置による再建術式について解説しています。









■腎癌研究会後援 RAPN講義動画

腎癌研究会後援のもと制作した「RAPN(ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術)」に関する講義動画2本を公開します。

本動画は、2024年腎癌研究会 教育講演で発表された内容をもとに制作されたもので、基本的な切除術から困難症例への対応までを体系的に学べる内容となっています。





・腎がん RAPNにおける基本的な切除術

https://video.medicalonline.jp/videos/910





腎がん RAPNにおける基本的な切除術





・腎がん RAPNにおける応用的な切除術

https://video.medicalonline.jp/videos/911





腎がん RAPNにおける応用的な切除術









■雑誌「日本臨牀」コラボ企画動画追加

・【肥満症】オベシティスティグマ

https://video.medicalonline.jp/videos/906





【肥満症】オベシティスティグマ





・【心不全】閉塞性肥大型心筋症治療の新展開

https://video.medicalonline.jp/videos/905





【心不全】閉塞性肥大型心筋症治療の新展開





・【IgG4関連疾患】内分泌病変

https://video.medicalonline.jp/videos/904





【IgG4関連疾患】内分泌病変









■Medical*Online Videoについて

「Medical*Online Video」は、医師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、診療放射線技師など、すべての医療従事者・学生を対象に、医療手技や診療に関する動画コンテンツを提供するサービスです。

現在は、医師向け講義動画、看護、リハビリテーション、医用画像・診療放射線技術、臨床検査、医療法律相談、手術解説動画など、多領域にわたる動画を配信しています。





・Medical*Online Video

https://video.medicalonline.jp/









■メディカルオンラインについて

Medical*Online(メディカルオンライン)は株式会社メテオが2000年に開始した国内医学文献の電子配信サービスです。

国内医学雑誌の電子配信が皆無の中、民間企業として初めて実施した先駆け的なサービスです。

現在は商業出版系医学雑誌、学会・研究会誌等、約1,700ジャーナル・約440万文献のデータを配信しており、国内の大学・病院・専門学校・医学研究所等、約1,700機関で採用されています。

医学文献以外にも、医学系電子書籍のサブスクリプションサービス「メディカルオンライン イーブックスライブラリー」や医薬品の添付文書DBである「くすり」、医療機器のカタログ情報DB「プロダクト」、医療動画配信サービス「Medical*Online Video」等、さまざまな医療情報を提供するプラットフォームです。





【Medical*Online】

・文献 ： https://mol.medicalonline.jp/

・電子書籍「イーブックスライブラリー」： https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/

・医薬品添付文書DB「くすり」 ： https://pha.medicalonline.jp/

・医療機器カタログ情報「プロダクト」 ： https://dev.medicalonline.jp/

・医療動画「Medical*Online Video」 ： https://video.medicalonline.jp/









■会社概要

会社名 ： 株式会社メテオ

代表取締役： 田原 裕滋

所在地 ： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町四丁目1番6号

クアトロ室町ビル5階

TEL ： 03-5577-5877

URL ： https://www.medicalonline.jp/