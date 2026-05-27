株式会社BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA」(愛知県・名古屋市)にて、人気イラストレーターたちが“憧れ”や“理想”の女の子像を描く合同イラスト展＆グッズ展「なりたい女の子博」を、2026年7月4日(土)～7月20日(月・祝)に開催いたします。

本展では、総勢30組のクリエイターによる描き下ろし作品やオリジナルグッズを一堂に展示・販売。かわいいカルチャーやファッション、世界観など、作家それぞれが思い描く“なりたい女の子”の魅力をお楽しみいただけます。さらに、2026年11月27日(金)～12月13日(日)には、東京ギャラリーでの巡回展も開催決定。各会場限定の企画やグッズ展開など、会場ごとに異なる楽しみ方をご用意しています。





展示作品：chon.





＜なりたい女の子博 2026 公式サイト＞

http://tgs.jp.net/event/girls-exhibition









■“自分らしいかわいい”が集まる「なりたい女の子博」とは？

2021年に開催された「なりたい女の子展」をさらに進化させ、新たなクリエイターやコンテンツを加えて展開する合同イラスト展＆グッズ展です。近年、SNSを中心に“平成レトロ”や“Y2K”、“ガーリーイラスト”、“ファンシー雑貨”などの世界観が再注目を集める中、本展では「こんな女の子になりたい！」をテーマに、人気イラストレーターたちが描く多彩な“憧れの女の子像”を一堂に展示します。ガーリー、フェミニン、レトロ、ドリーミー、ダークポップなど、作家ごとに異なる感性や世界観を楽しめるほか、会場では本展限定グッズやクリエイターによるオリジナルアイテムも多数販売予定。ステッカーやアクリル雑貨、ポストカード、文具など、“持ち歩きたくなるかわいい”をテーマにしたアイテムも展開いたします。自分だけの“好き”や“憧れ”に出会える、新時代の“かわいい”を詰め込んだ特別な空間をぜひお楽しみください。









■“なりたい”が詰まった世界観を描く人気クリエイターが集結！会場限定の原画販売も実施

本展では、“なりたい”という憧れや理想像を、それぞれの感性で表現するアーティストたちが集結します。

独自の色彩感覚と繊細な世界観で支持を集める「オカユウリ(@blackistat2)」、憧れや“かわいい”を詰め込んだ表現で注目を集めるクリエイター「miya(ミヤマアユミ)(@miya78pic)」をはじめ、多彩な作家陣が参加予定です。

さらに、独創的なビジュアル表現で注目を集める新鋭アーティスト「砂糖薬(@satou_kusuri)」、独自の“宝石塗り”で人気を広げるクリエイター「吉田 南ナ子(@erh_000kiichi)」、ジャンルを横断した表現活動を行う「A.YAMI(@ayaminakazawa)」など、新たな出展作家も参加予定となっています。





また、会場限定企画として、人気クリエイターによるオリジナル原画の販売も実施いたします。

「RiSA(@risaart29)」、「yokohoshi(@yokohoshiillust)」、「おつきみ(@_o_tsukimi_)」、「ylu(@yluylun___)」などによる、完全一点ものの作品が会場に登場。普段は展示のみで販売されない作品や、個展など限られた機会でしか購入できない貴重な原画も予定しております。

作家それぞれの世界観や筆致を間近で楽しめる、原画ならではの魅力を体感できる特別企画となっておりますので、ぜひ会場でお楽しみください。





出展者プロフィール： https://www.atpress.ne.jp/releases/600128/att_600128_1.pdf









■数量限定の来場者特典として、オリジナルポストカードをプレゼント！

会場内の様子を撮影し、指定ハッシュタグを付けてSNSへ投稿していただいた方を対象に、数量限定でオリジナルポストカードをプレゼントいたします。人気クリエイターたちのイラストが集結した、本展限定デザインの特別なポストカードとなっており、ここでしか手に入らない来場記念としてお楽しみいただけます。









■人気クリエイターによる限定グッズや新作アイテムが多数登場！

本展では、参加クリエイターによるイラスト集やステッカー、アクリルグッズ、ポーチなど、多彩なオリジナルアイテムを販売いたします。ここでしか手に入らない会場限定グッズや新作アイテムも多数登場予定となっており、各作家それぞれの“なりたい女の子”の世界観をグッズでもお楽しみいただけます。





＜miya＞

・着せ替えクリアファイル 価格未定

・メッセージカード 価格未定





＜momomo＞

・ミニイラスト集 660円

・マスキングテープ 990円

・刺繍メッシュポーチ 2,200円





＜A.YAMI＞

・グリッターステッカー 440円

・ハーフカットステッカー 495円

・ラメキーホルダー 1,320円





＜chon.＞

・アクキー3種 1,200円

・イラスト集 1,200円

・ペーパーグッズセット 1,100円

・ランダムアクキー 660円





＜レニィレアン＞

・イラスト集 1,000円

・ポストカード 300円

・アクリルキーホルダー 1,000円

・アクリルスタンド 1,500円





＜RiSA＞

・ポストカード 220円

・ミニ巾着 1,100円

・メッセージカードセット 660円

・ステッカー 330円

・トートバッグ 2,750円

・フレークシール 550円





＜アオイマチ＞

・イラスト集「SOMNAMBULISM」 1,320円

・ランダムホログラムカード 330円

・デザインステッカー 440円

・ポストカード 330円





＜pino＞

・ステッカー 300円

・ポストカード 200円





＜猫乃なこ＞

・フラットケース 2,700円

・ステッカー 300円

・セルフカットシール 400円

・ポストカード 200円





＜meg＞

・イラスト集 1,800円

・ステッカー 200円

・マスキングテープ 700円

・ポストカード 150円





上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記









【企画展概要】

■名古屋

企画展名： 憧れの“かわいい”が集まる合同イラスト展＆グッズ展

「なりたい女の子博in 名古屋」

開催日時： 2026年7月4日(土)～2026年7月20日(月・祝日)

営業時間： 11:00～17:00

休館日 ： 毎週月・火曜日(7月20日(月・祝日)は開館)

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 30組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： http://tgs.jp.net/event/girls-exhibition





■東京

企画展名： 憧れの“かわいい”が集まる合同イラスト展＆グッズ展

「なりたい女の子博」

開催日時： 2026年11月27日(金)～2026年12月13日(日)

営業時間： 11:00～17:00

休館日 ： 毎週月曜日

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 30組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： http://tgs.jp.net/event/girls-exhibition





※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net