株式会社リブグラフィ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：正林 智)は、これまでPOP UP展示等の限られた機会でしか実物をご覧いただけなかった当社の吸音製品を、いつでも体感いただける自社ショールーム「LIBGRAPHY 東京サテライトショールーム」を、2026年6月17日(水)より東京・清澄白河にオープンいたします。オンライン購入前に「吸音効果を試したい」「素材感や色味を確認したい」というお声を受け、吸音パネル／吸音パーテーションを中心に、オフィス・コワーキング・在宅ワークの“音環境改善”を提案する常設スペースとして展開します。なお、本ショールームは無人運用とし、来場者自身で自由に体験できる新しいショールーム形式を採用しています。





ショールームイメージ





【オープンの背景】

当社は公式ECサイトを通じて、吸音パネルや吸音パーテーションなどの吸音プロダクトを展開してきました。一方で、吸音という効果は目に見えにくく、購入前に「本当に変わるのか」「部屋に合う色か」「質感はどうか」を確かめたいというニーズが根強く、これまでは期間限定の展示などで体験機会を提供してきましたが、このたび、より継続的に“実物体験”ができる拠点として、清澄白河に自社ショールームを開設いたします。









【ショールームでできること(体験内容)】

■ 無人ショールームによるセルフ体験＋リモート相談

本ショールームは無人運用となっており、来場者ご自身で自由に製品の比較・体験が可能です。吸音材の設置有無による音の違いや、素材・色味・サイズ感などを自身のペースでご確認いただけます。

また、ご希望のお客様にはWEBカメラ・電話を通じたリモート接客を実施。ショールーム内をご覧いただきながら、オフィスの音環境課題(反響・音漏れ・集中スペース不足)に対し、用途や規模に応じた最適な製品選定・導入相談を承ります。





■ 吸音の“違い”をその場で体感

吸音材の有無で反響音の違いを体験できる展示・デモをご用意(オープン当初は未実装)。





■ 素材感・色味・サイズ感を実物で確認

パネル表面の風合いやカラーリング、厚み、設置後の印象を現物で確認できます。





■ “置くだけ”でできる静音ゾーニング提案

工事不要で設置できる吸音パーテーションを中心に、会議室不足・Web会議の聞き取りづらさ・雑談のざわつき対策など、用途別のレイアウトをご提案します。









【オープン記念イベント】

オープンを記念し、2026年6月17日(水)～19日(金)の3日間限定で、通常無人のショールームに担当者が常駐し無料相談会を実施いたします。導入検討中の企業様や具体的な課題をお持ちの方に対し、その場で最適な製品・レイアウトをご提案いたします。

また、来場者にはノベルティおよびお得なクーポンの配布を予定しており、通常時よりもお得に製品をご検討いただける機会となります。









【主な展示製品(予定)】

■ REBORN PULP 吸音パネル：iF DESIGN AWARD 2026、2025年度グッドデザイン賞受賞製品

オフィスや会議室などの反響音を抑え、快適な音環境を実現する吸音パネルです。合成樹脂や化学接着剤を一切使用せず、「古紙パルプ100％」で構成。廃棄時には土に還る環境負荷の少ない設計で、脱プラスチック時代に対応したサステナブルな製品です。日本の伝統色を採用した波型デザインが空間に落ち着きと美しさをもたらします。





■ TRANQORD 吸音パーテーション：2021年度グッドデザイン賞受賞製品

工事不要で“置くだけ”設置が可能な吸音パーテーション。オフィスやコワーキングなどで、視線と音をやわらげ、静音ゾーニングを実現します。





■OTTO R(オットー・アール)：2022年度グッドデザイン賞受賞製品

吸音材とフェルトの一体成型技術を用いて音を効率的に吸収することで、オフィス空間で必要とされる高い吸音性能を実現しました。フェルトの柔らかな表情とR加工で緩やかなカーブに仕上げた立体的なデザインが特徴の吸音パネルです。









【ショールーム概要】

名称 ： LIBGRAPHY 東京サテライトショールーム

オープン日 ： 2026年6月17日(水)

所在地 ： 〒135-0021

東京都江東区白河3-17-8 株式会社KBGテクノス2階

アクセス ： 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 B2出口 徒歩5分

営業時間 ： 13：00～16：00

営業日 ： 平日 水・木・金(土日祝・月・火は定休日)

予約 ： 完全予約制(無人ショールーム)

2026年5月27日より予約受付開始

※スタッフは常駐しておりませんが、

WEBカメラや電話によるリモート対応が可能です

展示内容 ： 吸音パネル、吸音パーテーション

予約フォームURL： https://shop.libgraphy.co.jp/pages/showroom









【株式会社リブグラフィについて】

株式会社リブグラフィは、創業60年を超える工業用防振ゴム・吸音材メーカーのグループから派生し、防音・防振技術を基盤に新しい価値を提供する企業として設立されました。長年にわたり、建設機械・新幹線・風力発電など“目に触れない場所”で技術を提供してきた経験をもとに、デザイン性を融合させた新製品を展開しています。

短納期対応にも柔軟に取り組んでいますので、お気軽にお問い合わせください。









【会社概要】

商号 ： 株式会社リブグラフィ

代表者 ： 代表取締役 正林 智

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-5-8

設立 ： 2014年10月

事業内容： 防音商品製造・販売／インテリア用品販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://shop.libgraphy.co.jp/