敏感肌向けヒト型セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」を展開する有限会社DSR（本社：大阪府吹田市、代表者：宮竹 二郎）は、初夏のゆらぎ肌・皮脂トラブルをすこやかに整える、美肌菌に着目した保湿セラミド化粧水『マイルドフローラモイスチャライザー』を数量限定で復刻販売いたします。 5月後半から6月にかけて、気温の上昇や汗・皮脂の分泌増加、エアコンによるインナードライなどにより、お肌のバリア機能や『常在菌（肌フローラ）』のバランスが乱れやすくなります。そんなお悩みをケアするために医学博士が開発したのが「マイルドフローラモイスチャライザー」です。 5種のヒト型セラミド※1を配合し、乾燥しがちな角層のうるおいバリアをサポート。さらにクロレラエキスを配合し、肌フローラに着目した肌荒れ予防が期待できます。

復刻の背景

近年、腸内環境だけでなく、肌に存在する常在菌のバランス、いわゆる「肌フローラ」への関心が高まっています。シェルシュールでは、敏感肌の方にも使いやすい低刺激処方を大切にしながら、肌本来のうるおい環境を整えるスキンケアを提案してきました。 「マイルドフローラモイスチャライザー」は、肌フローラとバリア機能に着目した保湿化粧水として、期間限定販売時にご好評をいただいた商品です。販売終了後もお客様より「また使いたい」「再販してほしい」といったご要望をたびたびいただいておりました。そうしたお声にお応えし、このたび数量限定で復刻いたします。

マイルドフローラモイスチャライザーとは

肌のうるおい環境と皮膚常在菌のバランスに着目した保湿化粧水です。 気温が高くなり、汗や皮脂が増えやすい今からの季節は、常在菌フローラも変化しやすくなります。さらに紫外線ダメージも増えやすい今だからこそ、常在菌を味方につけて、健やかなお肌をサポートします。 期間限定で過去に販売した際には、販売終了後もお客様から『あれがないと夏を越せない』『再販してほしい』との熱烈なご要望を多数いただき、この度数量限定での復刻が決定いたしました

5種のヒト型セラミドを配合

セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAPの5種のヒト型セラミド※1を配合。乾燥しがちな角層にうるおいを与え、肌のバリア機能をサポートします。

美肌菌に着目したクロレラエキス配合

肌に存在する常在菌のバランス、いわゆる肌フローラに着目。クロレラエキスを配合し、肌荒れを防いでうるおいのある健やかな肌環境へ導きます。

超敏感肌にも使いやすい低刺激処方

毎日使う化粧水だからこそ、肌へのやさしさにも配慮しました。 パラベンフリー、オイルフリー、無着色、無香料、無鉱物油、アルコールフリーの低刺激処方です。

こんな方におすすめ

・肌の乾燥やゆらぎが気になる方 ・季節の変わり目に肌が不安定になりやすい方 ・セラミド配合の化粧水を取り入れたい方 ・低刺激処方のスキンケアを選びたい方 ・低刺激な菌活スキンケアに興味がある方

開発者・高岡による誕生秘話

初夏の肌は一見潤っているようで、汗や皮脂の量の変化から常在菌バランスの乱れによる炎症リスクを抱えています。敏感肌にとって低刺激で取り入れやすく、美肌菌にとっても嬉しい成分を探していたところ、特殊な「クロレラエキス」と出会いました。 お肌のうるおいバリアをさらにサポートするためにも美肌菌は重要な役割を担っています。クロレラエキスと、うるおいバリアを高めるヒト型セラミドで、敏感肌を安定肌に導きたいという想いで、この商品は生まれました。

菌活キャンペーンも同時開催中

https://www.dsr-co.jp/product/detail/90770502

現在DSR公式オンラインショップでは、肌フローラに着目したスキンケアをお得にお試しいただける「菌活キャンペーン」を実施しています。 復刻の「マイルドフローラモイスチャライザー」も対象商品として、対象商品2個で5％オフ、3個以上で10％オフにてお求めいただけます。 開催期間：2026年5月14日（木）～7月1日（水） 内容：対象商品を２つ購入で5％オフ、３つ以上購入で10％オフ 対象商品：美肌菌に着目した、「アゼライン酸※」や「クロレラエキス※」を配合した下記の５商品 ・アドバンストエッセンスRO（30ｍL） ・アドバンストエッセンスAZ（30ｍL） ・バランシングモイスチャライザー（100ｍL） ・モイストバリアクリームPS（30g） ・【数量限定・復刻】マイルドフローラモイスチャライザー（50mL）

老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

https://www.dsr-co.jp/pages/feature/flora202605

敏感肌の専門家、髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。 皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添います。

シェルシュールのセラミド独自処方

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合 - 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド - 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方 - ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合 - お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス

会社概要

会社名 ：有限会社ＤＳＲ 代表者 ：宮竹 二郎 本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階 設立 ：2002年12月4日 事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売 資本金 ：300万円 URL ：https://dsr-skincare.jp/

創業者／開発者 髙岡 幸二 大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。 元神戸大学バイオシグナル研究員。 元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。 化粧品・健康食品の開発。 2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

https://www.dsr-co.jp/ https://www.amazon.co.jp/stores/page/B3C6F6FF-A393-4A53-811D-8FB66F5A0AAAInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DYRzAJMjSVs/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/