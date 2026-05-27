**光ファイバー製品と伝送システムの専門メーカーであるFICER Technology**は、Interop Tokyo 2026への戦略的参加を発表しました。本展の公式テーマ「AI＆インターネット：次なる進化（AI & The Internet：The Next Evolution）」に沿い、FICERは最先端の製造技術と高出力光学エンジンを日本市場に提供します。世界的なデータ需要の急増に伴い、FICERは最新のサーバーインフラやクラウドデータセンターを支える重要な物理層コンポーネントを提供しています。

- F520 OTN DWDMシステムは、ISPやシステムインテグレータがネットワーク容量を拡張し、既存のインフラを最適化するための高密度モジュール基盤を提供します。 - AIインフラおよびデータセンター・アーキテクチャ向けの800G、400GおよびDCO光トランシーバ。 - プラグイン可能なEDFA/OTDRおよびXGS-PON/25G-PONモジュールは、運用の複雑さを軽減し、5G/6G接続のコンバージェンスを可能にします。 - 自社生産と機敏なサプライチェーン能力により、OEM/ODMパートナー向けにカスタマイズされた光ファイバーソリューションを提供します。

OTN DWDMによるネットワーク進化の構築

FICERは、統合された製造ノウハウによって他社との差別化を図り、F520 OTN DWDM System（https://na2.hubs.ly/H05tSWb0）を筆頭とする、先進的なアーキテクチャに不可欠なビルディング・ブロックを提供しています。本プラットフォームは、都市部のバックボーンや長距離伝送用に設計されたモジュール式の高密度ソリューションを提供します。光ファイバーメーカーとして、これらのシステムに適切な光ファイバーモジュールを選択することで、システムインテグレーター(SI)やインターネットサービスプロバイダ(ISP)は、ハードウェアを完全にオーバーホールすることなく、帯域幅を拡大し、既存のインフラを最適化することができます。

高速コネクティビティでAIインフラに燃料を供給

「AIのためのインターネット」の進化を推進するために、データセンターは高性能コンポーネントを求めています。FICERは、**800G**（https://na2.hubs.ly/H05tSWl0）および **400G**（https://na2.hubs.ly/H05tSVv0）トランシーバーと、 **デジタル・コヒーレント・オプティクス（DCO）**（https://na2.hubs.ly/H05tSVh0）を提供し、これらの要件に対応しています。高密度サーバー環境のコアエンジンとして機能するこれらのモジュールは、生成AIワークロードや次世代ワイヤレス規格に必要な低レイテンシーでスケーラブルな帯域幅を提供します。カスタマイズされた大容量光トランシーバーを統合することで、ハードウェアの性能が向上し、OEMおよびODMサーバーメーカーの市場競争力が維持されます。これらの重要なエンジンに優先順位を付けることで、ハードウェア基盤が激しい計算負荷に耐えられることが保証されます。

インテリジェント・ファイバー・ソリューションによる駆動システムの統合

現代のシステム統合には、運用効率を高めながら複雑さを軽減するツールが必要です。FICERの**プラガブルEDFA/OTDR**トランシーバーは、標準インターフェースに直接インテリジェンスを組み込むことにより、ネットワーク・メンテナンスに革命をもたらします。プラガブルOTDRは、クロストークを排除するシングル・ファイバー動作を特徴とし、リアルタイムのリモート障害検出を可能にします。これにより、技術者は現場を訪れることなくファイバーの断線を特定できるため、修理にかかる平均時間を大幅に短縮することができます。デュアルEDFAモジュールの自動利得制御と相まって、これらのソリューションにより、インテグレーターは、設備投資と運用費用の両方を削減する、より信頼性の高い自己監視ネットワークを構築することができます。

ファイバー資産の最大化とエッジコンバージェンス

高密度のメトロ環境におけるファイバーの逼迫を解決するために、FICERは**25G**（https://na2.hubs.ly/H05tSVn0）、 **40G**（https://na2.hubs.ly/H05tSWj0）、 **100G**（https://na2.hubs.ly/H05tSVt0） のトランシーバーを幅広く取り揃えています。これらのコンポーネントは、1本の光ファイバーで伝送可能な容量を2倍に拡大するため、事業者は高額で工事が煩雑な新規光ファイバー敷設を回避することができます。ネットワーク・エッジでは、**XGS-PON/25G-PON**（https://na2.hubs.ly/H05tSVx0）テクノロジーが、家庭用、企業用、5G/6Gバックホール・サービスを統合ファイバー・アーキテクチャに集約します。25G-PONモジュールは、将来の5G高度アプリケーションの厳しいレイテンシ要件を満たすためにスループットを4倍にし、インテリジェント接続に向けたコスト効率の高い経路を確保します。

FICER Technologyについて

台湾に本社を置く、高性能光ファイバーソリューションメーカーです。標準的なブランド・ポジショニングを超え、FICERは強固な自社製造事業を維持しています。台湾で圧倒的な市場シェアを持つFICERは、その一貫生産体制の強みをOEM／ODMクライアントにも提供しています。**「Fiber First. Compatibility Always**」というミッションのもと、 FICERは技術的専門知識とパートナー中心のアプローチを融合させ、お客様が効率的で将来を見据えた光ネットワークを構築できるよう支援しています。

グローバル・パートナーがFICERを選ぶ理由

- **マルチベンダー対応：** 多様なネットワーキング・エコシステム間のシームレスな統合をサポートします。 - **製造業の敏捷性：** 柔軟なOEM/ODM生産と迅速なサプライチェーンサポートを実現します。 - **コスト最適化されたパフォーマンス：** パフォーマンス、スケーラビリティ、導入効率のバランスが取れた信頼性の高い光ソリューションを提供します。

ミーティング予約

Interop Tokyo会期中のFICERチームとの専用ミーティングはこちらからご予約ください。

https://na2.hubs.ly/H05tQBL0

**OTN DWDMおよび光ファイバートランシーバーの詳細については、**FICER** https://na2.hubs.ly/H0525Y60**をご覧ください。

**FICER**を**LinkedIn** https://na2.hubs.ly/H05tSWm0でフォローしてください。