地上波をはじめ、さまざまなメディアに取り上げられた、大注目の「台湾屋台祭」がパワーアップして開催！ 首都圏を巡るリレー開催の第一弾は、山梨県の甲府。 魯肉飯や大鶏排・小籠包・台湾かき氷など、人気を集める台湾の定番グルメが全国から集結。 まるで現地の夜市を訪れたかのような空間を演出します。 物販・体験コンテンツなども展開予定です。 従来の「台湾屋台祭」から、出店規模・演出・コンテンツをさらに強化し、“食べる”だけではなく、“台湾を体感する”フェスティバルとしてパワーアップ。 友人同士や家族連れ・カップル・観光客まで、幅広い来場者が楽しめるイベントです。 台湾カルチャーへの注目が高まる今、日本にいながら台湾旅行気分を味わえる新たな大型イベントとして、地域のにぎわい創出や交流人口の拡大にもつなげてまいります。

開催概要

**■ 名称** 超級台湾屋台祭2026 **■ 甲府会場**： 2026年6月13日(土)～6月21日(日) 合計9日間 **■ 幕張会場**： 2026年8月8日(土)～8月11日(火祝) 合計4日間 **■ 御徒町会場**： 2026年9月19日(土)～9月23日(水祝) 合計5日間 **■ 入場料** 入場無料 ※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。 ※荒天の場合、中止することがございます。中止の場合はSNSにて発表いたします。 ■**イベント公式LINE** 甲府会場：https://lin.ee/pOMvb6Q 幕張会場：準備中 御徒町会場：準備中 こちらにてイベント詳細を順次更新しております。 また、全員もらえるクーポンの抽選に参加ができます！

本件に関するお問い合わせ先

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