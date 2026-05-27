廃棄物業界への参入、循環型事業の立ち上げ　～「複雑すぎて手が出せない」を超えるための伴走～

株式会社Canopus

■「やりたい。でも、どこから手をつければ」 ― 3つの典型的な相談





私たちCanopusの問い合わせフォームには、毎月、似たような相談が届きます。





「自社製品の回収・再資源化スキームを構築したいのですが、廃掃法(廃棄物処理法)の壁が分からず、どこから手をつけるべきか…」(大手メーカーのサステナビリティ推進担当者)

「廃棄物業界へのM&Aを検討しています。事業性は魅力的に見えるのですが、業界構造が複雑で、適正なバリュエーションができていません」(投資ファンドの投資担当者)

「サステナビリティ経営を本格的に進めたいのですが、社内に専門人材がおらず、KPI設定の段階で止まっています」(中堅小売企業の経営企画担当者)

立場も業種も違うこれらの相談に、私たちは共通する構造を感じています。それは ―「サーキュラーエコノミーをやりたい」という意思はある。でも、それを事業として成立させるための『翻訳者』がいない、ということです。















■なぜ今、動静脈連携が必要なのか





サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行は、もはや「いずれ取り組むべきテーマ」ではなく、グローバルな制度・市場の前提条件になりつつあります。EU CSRD、サプライチェーン全体のCO2開示、リサイクル素材調達比率の義務化 ― 動脈産業(メーカー・小売)に求められる対応は、ここ数年で急速に高度化しています。





一方で、その実現には、動脈産業(製品を作って売る側)と静脈産業(廃棄物を処理・資源化する側)の連携が不可欠です。製品の設計段階から「どう回収し、どう資源化するか」を組み込まなければ、本質的な循環型事業は成立しません。

ところが、動脈と静脈は、これまで歴史的にほとんど交わってきませんでした。





・ 言語が違う:動脈は「マーケット」「ブランド」、静脈は「許認可」「マニフェスト」

・ 商習慣が違う:動脈は契約ベース、静脈は地域・関係性ベース

・ 規制が違う:廃掃法、家電リサイクル法、容器包装リサイクル法など、業種ごとに複雑な制度設計





「やりたい」という意思があっても、両者の間には言語・商習慣・規制という3つの壁があり、簡単には橋を架けられません。ここに、翻訳者の役割が必要になります。









■Canopusが提供する3つの共創支援





私たちCanopusは、まさにこの「動脈と静脈の翻訳者」として、以下の3つの支援を提供しています。















① 循環型事業の構築支援

国内外のサーキュラーエコノミー先進事例を調査し、お客様の事業領域に適合するビジネスモデルを設計。事業性評価から計画策定、実証段階の伴走まで支援します。「アイデアはあるが、廃掃法に適合する形で事業化できるか」という段階の相談を最も歓迎しています。





② M&Aサポート

廃棄物業界への参入を検討するファンド・事業会社向けに、買収先の選定・紹介、事業デューデリジェンス、バリュエーション、コンプライアンス評価を提供。動脈と静脈の両方の事業を理解しているからこそ可能な、深いDDが私たちの強みです。





③ サステナビリティ経営支援

業界動向・競合リサーチからKPI設定、戦略策定、社内向け環境・CSR教育まで支援。「専門人材がいない」というお悩みに、外部パートナーとして実務レベルで応えます。





■ なぜ私たちが「翻訳者」になれるのか

Canopusは2022年に設立された、まだ若い会社です。それでも私たちがこの領域で支援できる理由は、3つの希少なリソースを併せ持っているからです。





・ 戦略コンサル出身者の経営知見:事業性評価、ビジネスモデル設計、KPI設計など、経営の言語で動脈産業と対話できる

・ 静脈産業実務経験者の業界知識:廃掃法、許認可、業界商習慣など、静脈産業の現場感覚を持って判断できる

・ グループ会社「新関西テクニカ」の現場:廃棄物の収集運搬・中間処理・再資源化の自社オペレーションを持つため、「机上の戦略」ではなく「実行可能な事業」を一緒に設計できる















■ 共創パートナーとして歓迎する方々

私たちは、以下のような立場・段階の方々との対話を歓迎しています。





・ メーカー:自社製品の回収・再資源化スキームを設計したい

・ 小売:店舗から出る廃棄物を「コスト」ではなく「資源」として循環させたい

・ 投資ファンド:M&Aによる廃棄物業界参入を検討している

・ 建設業・異業種事業者:既存事業との相乗効果を見込み、廃棄物事業への参入を検討

・ サステナビリティ部門:自社のCE戦略・KPIを実効性のあるものに高めたい





「まだ案件化していない、構想段階のディスカッション」こそ、私たちが最もお力になれるタイミングです。完成された企画書を持ってきていただく必要はありません。「こんなことができないか」という問いの段階から、一緒に考えさせてください。





■ 結び:循環型社会は、対話から始まる

循環型社会の実現は、一社では絶対に成し遂げられません。動脈と静脈、大企業とスタートアップ、行政と民間 ― さまざまな立場の事業者が、それぞれの言語を超えて対話できる場が必要です。

私たちCanopusは、その対話の橋渡しをする「翻訳者」でありたいと思っています。売り込みはいたしません。まずは情報交換から、お気軽にお声がけください。





■ CTA:構想段階のディスカッションも歓迎しています

「まだ案件化していない検討」「他社に相談しづらいテーマ」も、まずは気軽にお問い合わせください。秘密保持を前提に、無料の初回ディスカッションをお受けしています。





▼ お問い合わせ・資料請求はこちら

https://canopus-inc.com/

会社名：

株式会社Canopus

所在地：

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&EBLD 6F

代表取締役：

劉 泰宏

設立：

2022年12月22日

事業内容：

廃棄物BPO事業/環境コンサルティング事業(循環事業共創/静脈事業BX 等)

関連会社：

株式会社新関西テクニカ（https://kanteku.co.jp/( https://kanteku.co.jp/ )