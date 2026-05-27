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立命館大学大阪いばらきキャンパス内に「TOWAROW PARK」をオープン〜学生と共に、“やってみたい”を実現する共創拠点へ〜
株式会社東和エンジニアリング（本社：東京都千代田区）は、立命館大学社会共創推進本部が運営する社会共創コミュニティ「Ritsumeikan Innovation Network for Co-creation（RINC）」の取り組みに賛同し、立命館大学大阪いばらきキャンパス内の共創拠点「Co-Creation Hub with Ritsumeikan」において、2026年4月、「TOWAROW PARK in 立命館大学大阪いばらきキャンパス」をオープンしました。
本拠点では、映像音響、ICT技術を活用した体験型ソリューションを通じて、学生や教職員、企業が交流し、新たな価値創造や社会課題解決につながるアイデア創出を目指します。
近年、大学には教育・研究に加え、企業や地域社会と連携しながら新たな価値を創出する「共創」の役割が期待されています。
東和エンジニアリングは、これまで培ってきた映像音響、ICT分野のノウハウを活用し、学生の自由な発想やアイデアと掛け合わせることで、“やってみたい”を形にする実験的な場づくりを推進しています。
◇「立命館大学大阪いばらきキャンパス内にTOWAROW PARKがオープン」記事はこちら
⇒ https://www.towaeng.co.jp/twp/info.html#info-article-027
■オープニングイベントについて
2026年4月6日・7日の2日間にはオープニングイベントを開催し、学生約50名が参加しました。会場では、プロジェクションマッピングやマルチアングル映像配信などの体感を提供し、意見交換を行いました。
■今後の展開
５月には、イマーシブオーディオ空間、デジタルヨセガキなどを展開。さらに、学生と当社社員とのディスカッションも実施し、今後の具体的な連携に向けた第一歩となる交流を行いました。
株式会社東和エンジニアリングは、映像音響、ICT技術を通じて、教育機関や地域社会との共創を推進し、学生の挑戦や新たな価値創造を支援してまいります。今後も多様なアイデアやコミュニケーションが生まれる場づくりに取り組んでまいります。
東和エンジニアリングは、1952年の創業以来、全国の学校・企業・官公庁に向けて、音響・映像・ICTを融合したコミュニケーション環境を提供してきました。近年では、AI技術の進化やICT化の加速を背景に、多様化する学び方・働き方に対応。産学連携や地域共創などにも積極的に参画し、社会の変化に即した先進的なソリューションを展開しています。
また、納入後のソリューションを最大限に活用いただけるようオンサイトの保守・運用支援に加えて、オンラインサポートも積極的に展開しています。
お客様の「伝える・つながる」を支えるパートナーとして、これからも新しい価値創造に挑み続けていきます。
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社 東和エンジニアリング
電話：03-5833-8310
ホームページ ：https://www.towaeng.co.jp/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/towaeng_jpn
関連リンク
立命館大学社会共創推進本部
https://www.ritsumei.ac.jp/tryfield/
近年、大学には教育・研究に加え、企業や地域社会と連携しながら新たな価値を創出する「共創」の役割が期待されています。
東和エンジニアリングは、これまで培ってきた映像音響、ICT分野のノウハウを活用し、学生の自由な発想やアイデアと掛け合わせることで、“やってみたい”を形にする実験的な場づくりを推進しています。
◇「立命館大学大阪いばらきキャンパス内にTOWAROW PARKがオープン」記事はこちら
⇒ https://www.towaeng.co.jp/twp/info.html#info-article-027
■オープニングイベントについて
2026年4月6日・7日の2日間にはオープニングイベントを開催し、学生約50名が参加しました。会場では、プロジェクションマッピングやマルチアングル映像配信などの体感を提供し、意見交換を行いました。
■今後の展開
５月には、イマーシブオーディオ空間、デジタルヨセガキなどを展開。さらに、学生と当社社員とのディスカッションも実施し、今後の具体的な連携に向けた第一歩となる交流を行いました。
株式会社東和エンジニアリングは、映像音響、ICT技術を通じて、教育機関や地域社会との共創を推進し、学生の挑戦や新たな価値創造を支援してまいります。今後も多様なアイデアやコミュニケーションが生まれる場づくりに取り組んでまいります。
東和エンジニアリングは、1952年の創業以来、全国の学校・企業・官公庁に向けて、音響・映像・ICTを融合したコミュニケーション環境を提供してきました。近年では、AI技術の進化やICT化の加速を背景に、多様化する学び方・働き方に対応。産学連携や地域共創などにも積極的に参画し、社会の変化に即した先進的なソリューションを展開しています。
また、納入後のソリューションを最大限に活用いただけるようオンサイトの保守・運用支援に加えて、オンラインサポートも積極的に展開しています。
お客様の「伝える・つながる」を支えるパートナーとして、これからも新しい価値創造に挑み続けていきます。
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社 東和エンジニアリング
電話：03-5833-8310
ホームページ ：https://www.towaeng.co.jp/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/towaeng_jpn
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立命館大学社会共創推進本部
https://www.ritsumei.ac.jp/tryfield/