【最新調査】地方の買取店ほどDXが必要だった 2026年、少人数運営時代の生き残り戦略とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350226/images/bodyimage1】
近年、リユース市場は全国的に拡大を続けています。
一方で2026年現在、地方エリアの買取店では、“人手不足”と“高齢化”による運営負荷が急速に深刻化し始めています。
特に地方店舗では、都市部以上に少人数運営が一般化しており、「問い合わせ対応」「査定」「出張買取」「在庫整理」「顧客管理」などを限られた人数で回さなければならないケースも少なくありません。
その中で現在、業界内では「地方店舗ほどDX化が必要だった」という認識が広がり始めています。
以前は大手企業向けと思われていた業務効率化やシステム導入が、むしろ地方店舗の生存戦略として重要視されるようになっています。
■ 地方の買取店で進む“少人数化”
現在、多くの地方エリアでは、人材確保そのものが難しくなっています。
特に若年人口減少や高齢化の影響により、店舗スタッフ採用が年々厳しくなっている地域も少なくありません。
その結果、
店長が問い合わせ対応から査定、出張、在庫整理まで兼任している、
家族経営で回している、
スタッフ2～3名体制で複数業務を同時進行している、
といった運営形態も増えています。
以前は「少人数でもなんとか回せる」規模だった店舗も、現在はLINE査定や出張買取増加によって、業務量そのものが大きく増加しています。
■ “問い合わせ増加”が地方店舗の負荷を高めている
近年は地方エリアでも、LINE査定・Instagram DM・ホームページ問い合わせなど、複数経路から査定依頼が入るようになっています。
特に出張買取では、高齢者層を中心に需要が拡大しており、「自宅まで来てほしい」という相談も増えています。
一方で現場では、
電話対応中にLINE返信が止まる、
出張中にInstagram DMが埋もれる、
問い合わせ履歴が共有されていない、
など、少人数運営特有の混乱が発生しやすくなっています。
また、地方店舗ほど“担当者依存”になりやすく、特定スタッフが休むだけで対応品質が大きく低下するケースもあります。
■ なぜ地方ほどDX化が必要になっているのか
背景には、“人を増やしづらい”現実があります。
都市部であれば人員補充や外注も比較的行いやすい一方、地方では採用難が長期化している地域も多くあります。
そのため現在は、「人を増やす」のではなく、「今いる人数でどう回すか」が経営課題になっています。
特に問い合わせ対応では、
電話、
LINE、
Instagram、
ホームページ、
Google口コミ返信、
など管理すべきチャネルが増加しています。
これを紙やExcel、口頭共有だけで運営すると、対応漏れや情報分散が起きやすくなります。
結果として、
返信遅延、
予約ミス、
引き継ぎ漏れ、
査定履歴消失、
などが発生し、顧客満足度低下や機会損失につながるケースも増えています。
■ “地方だからアナログ”では回らなくなっている
以前は地方店舗ほど、
「昔ながらの運営」
「紙管理」
「口頭共有」
が一般的でした。
しかし現在は、利用者側の行動が大きく変化しています。
地方ユーザーでも、
Google口コミを確認する、
LINE査定を使う、
Instagramから問い合わせる、
複数店舗を比較する、
といった行動が一般化しています。
そのため店舗側も、従来型のアナログ運営だけでは対応しきれなくなり始めています。
特に少人数運営では、“情報を整理できるかどうか”が、そのまま店舗維持に直結する状況になっています。
近年、リユース市場は全国的に拡大を続けています。
一方で2026年現在、地方エリアの買取店では、“人手不足”と“高齢化”による運営負荷が急速に深刻化し始めています。
特に地方店舗では、都市部以上に少人数運営が一般化しており、「問い合わせ対応」「査定」「出張買取」「在庫整理」「顧客管理」などを限られた人数で回さなければならないケースも少なくありません。
その中で現在、業界内では「地方店舗ほどDX化が必要だった」という認識が広がり始めています。
以前は大手企業向けと思われていた業務効率化やシステム導入が、むしろ地方店舗の生存戦略として重要視されるようになっています。
■ 地方の買取店で進む“少人数化”
現在、多くの地方エリアでは、人材確保そのものが難しくなっています。
特に若年人口減少や高齢化の影響により、店舗スタッフ採用が年々厳しくなっている地域も少なくありません。
その結果、
店長が問い合わせ対応から査定、出張、在庫整理まで兼任している、
家族経営で回している、
スタッフ2～3名体制で複数業務を同時進行している、
といった運営形態も増えています。
以前は「少人数でもなんとか回せる」規模だった店舗も、現在はLINE査定や出張買取増加によって、業務量そのものが大きく増加しています。
■ “問い合わせ増加”が地方店舗の負荷を高めている
近年は地方エリアでも、LINE査定・Instagram DM・ホームページ問い合わせなど、複数経路から査定依頼が入るようになっています。
特に出張買取では、高齢者層を中心に需要が拡大しており、「自宅まで来てほしい」という相談も増えています。
一方で現場では、
電話対応中にLINE返信が止まる、
出張中にInstagram DMが埋もれる、
問い合わせ履歴が共有されていない、
など、少人数運営特有の混乱が発生しやすくなっています。
また、地方店舗ほど“担当者依存”になりやすく、特定スタッフが休むだけで対応品質が大きく低下するケースもあります。
■ なぜ地方ほどDX化が必要になっているのか
背景には、“人を増やしづらい”現実があります。
都市部であれば人員補充や外注も比較的行いやすい一方、地方では採用難が長期化している地域も多くあります。
そのため現在は、「人を増やす」のではなく、「今いる人数でどう回すか」が経営課題になっています。
特に問い合わせ対応では、
電話、
LINE、
Instagram、
ホームページ、
Google口コミ返信、
など管理すべきチャネルが増加しています。
これを紙やExcel、口頭共有だけで運営すると、対応漏れや情報分散が起きやすくなります。
結果として、
返信遅延、
予約ミス、
引き継ぎ漏れ、
査定履歴消失、
などが発生し、顧客満足度低下や機会損失につながるケースも増えています。
■ “地方だからアナログ”では回らなくなっている
以前は地方店舗ほど、
「昔ながらの運営」
「紙管理」
「口頭共有」
が一般的でした。
しかし現在は、利用者側の行動が大きく変化しています。
地方ユーザーでも、
Google口コミを確認する、
LINE査定を使う、
Instagramから問い合わせる、
複数店舗を比較する、
といった行動が一般化しています。
そのため店舗側も、従来型のアナログ運営だけでは対応しきれなくなり始めています。
特に少人数運営では、“情報を整理できるかどうか”が、そのまま店舗維持に直結する状況になっています。