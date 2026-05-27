PDNobは安全ですか？実際に使って分かった特徴・安全性・口コミレビューまとめ
PDF編集ソフトを探している中で、「PDNobは安全？」「ウイルスは大丈夫？」「個人情報は漏れない？」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
特に最近は、OCR対応PDFソフトやAI機能付きツールが増えており、「安全に使えるのか」「データは保護されるのか」といった点を重視してソフトを選ぶユーザーも増えています。
ここでは、PDNobの安全性を中心に、実際に使って感じた特徴、OCR機能の使いやすさ、ローカル処理の有無、メリット・気になる点までレビュー形式で詳しく紹介します。
PDNobは無料で使える？実際に試せる機能をチェック
PDNobは、公式サイトから無料ダウンロードでき、Windows・macOS・iOSに対応しています。インストール後すぐに利用できるため、まずは操作感やOCR精度を試してみたいユーザーにも使いやすい印象です。
公式サイトより無料ダウンロードhttps://bit.ly/4f6zT7L
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350362/images/bodyimage1】
PDNobで無料利用できる主な機能
PDNob では、無料版でもさまざまなPDF編集機能を利用できます。OCR機能や高品質なPDF変換機能も一部試用可能で、実際の使い勝手を確認しながら導入を検討できます。
現在は、最大20ファイルまで透かしなしで処理できるため、日常的なPDF編集や資料整理にも十分活用できます。
主な機能
・PDFテキスト編集
・画像差し替え
・リンク追加
・OCRによるスキャンPDF編集
・PDFをWord/Excel/PowerPoint/画像へ変換
・レイアウトを維持したままファイル変換
・PDF圧縮
・検索可能PDFの作成
特にOCR機能は精度が高く、画像化されたPDFやスキャン資料を編集したい場合にも便利でした。PowerPoint変換や書類修正を効率化したいユーザーには、実用性の高いPDFツールだと感じます。
PDNobでOCR付きスキャンPDFを編集する方法
PDNobのOCR機能を使えば、スキャンされたPDFや画像ベースの資料を、検索・編集可能なPDFへ変換できます。紙資料のデジタル化や、編集できないPDFの修正にも便利です。
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/4f6zT7L
Step1. PDNobを起動し、メイン画面から「OCR PDF」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350362/images/bodyimage2】
Step2. 初回利用時は、OCR機能のダウンロード案内が表示されます。
そのままインストールを進めれば利用可能です。
OCR機能を開き、用途に応じた認識モードを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350362/images/bodyimage3】
Step3. OCRを実行すると、スキャンPDF内の文字が自動認識され、検索・編集可能なテキストへ変換されます。
変換後は、テキスト修正だけでなく、フォント変更、レイアウト調整、画像編集、ページ整理まで柔軟に行えるため、紙資料や画像化PDFの再編集もスムーズです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350362/images/bodyimage4】
OCR機能を試してみた印象
PDNobのOCR機能をNotebookLMで生成したPDFスライドで試したところ、タイトルや本文テキスト、数値入りの表なども比較的正確に認識できました。OCR後はPDF内を検索・編集できるようになるため、誤字修正や内容整理もかなりスムーズになります。
また、ページ自動補正やノイズ除去、画像内文字検出などの機能も用意されており、画像化されたスライドPDFでも認識精度を改善しやすい印象でした。NotebookLMスライドを編集可能なパワポへ変換したい場合にも、実用性の高いOCR機能だと感じます。
特に最近は、OCR対応PDFソフトやAI機能付きツールが増えており、「安全に使えるのか」「データは保護されるのか」といった点を重視してソフトを選ぶユーザーも増えています。
ここでは、PDNobの安全性を中心に、実際に使って感じた特徴、OCR機能の使いやすさ、ローカル処理の有無、メリット・気になる点までレビュー形式で詳しく紹介します。
PDNobは無料で使える？実際に試せる機能をチェック
PDNobは、公式サイトから無料ダウンロードでき、Windows・macOS・iOSに対応しています。インストール後すぐに利用できるため、まずは操作感やOCR精度を試してみたいユーザーにも使いやすい印象です。
公式サイトより無料ダウンロードhttps://bit.ly/4f6zT7L
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350362/images/bodyimage1】
PDNobで無料利用できる主な機能
PDNob では、無料版でもさまざまなPDF編集機能を利用できます。OCR機能や高品質なPDF変換機能も一部試用可能で、実際の使い勝手を確認しながら導入を検討できます。
現在は、最大20ファイルまで透かしなしで処理できるため、日常的なPDF編集や資料整理にも十分活用できます。
主な機能
・PDFテキスト編集
・画像差し替え
・リンク追加
・OCRによるスキャンPDF編集
・PDFをWord/Excel/PowerPoint/画像へ変換
・レイアウトを維持したままファイル変換
・PDF圧縮
・検索可能PDFの作成
特にOCR機能は精度が高く、画像化されたPDFやスキャン資料を編集したい場合にも便利でした。PowerPoint変換や書類修正を効率化したいユーザーには、実用性の高いPDFツールだと感じます。
PDNobでOCR付きスキャンPDFを編集する方法
PDNobのOCR機能を使えば、スキャンされたPDFや画像ベースの資料を、検索・編集可能なPDFへ変換できます。紙資料のデジタル化や、編集できないPDFの修正にも便利です。
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/4f6zT7L
Step1. PDNobを起動し、メイン画面から「OCR PDF」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350362/images/bodyimage2】
Step2. 初回利用時は、OCR機能のダウンロード案内が表示されます。
そのままインストールを進めれば利用可能です。
OCR機能を開き、用途に応じた認識モードを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350362/images/bodyimage3】
Step3. OCRを実行すると、スキャンPDF内の文字が自動認識され、検索・編集可能なテキストへ変換されます。
変換後は、テキスト修正だけでなく、フォント変更、レイアウト調整、画像編集、ページ整理まで柔軟に行えるため、紙資料や画像化PDFの再編集もスムーズです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350362/images/bodyimage4】
OCR機能を試してみた印象
PDNobのOCR機能をNotebookLMで生成したPDFスライドで試したところ、タイトルや本文テキスト、数値入りの表なども比較的正確に認識できました。OCR後はPDF内を検索・編集できるようになるため、誤字修正や内容整理もかなりスムーズになります。
また、ページ自動補正やノイズ除去、画像内文字検出などの機能も用意されており、画像化されたスライドPDFでも認識精度を改善しやすい印象でした。NotebookLMスライドを編集可能なパワポへ変換したい場合にも、実用性の高いOCR機能だと感じます。