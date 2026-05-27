【実態】「フォロワー5000人なのに月収8万」から脱出した人が共通してやっていたこと──myfans・CandFans運用で″濃いファン100人″がLTVを変える理由、2026年の実情から整理する
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350257/images/bodyimage1】
■ 「フォロワーが増えても収益が安定しない」という相談が変化してきた
myfansやCandFansを運用しているクリエイターから来る相談の内容が、ここ1年で明らかに変わった。
以前は「どうすれば登録者が増えるか」という入口の話が多かった。今は「登録してくれた人がすぐ解約する」「月ごとの売上がバラバラで安定しない」という出口の話になっている。
これはファンクラブ型の収益モデルが成熟してきたことの裏返しでもある。始め方の情報が出回り、参入者が増えた結果、「なんとなく登録→1ヶ月で離脱」という行動パターンのユーザーも増えた。その構造に気づいた運用者が、フォロワー数の最大化よりも「課金を継続してくれる人をどう育てるか」という視点に移行しつつある。
■ LTVという概念が、個人クリエイターの会話に入ってきた
LTV（ライフタイムバリュー）は本来EC・SaaSの文脈で使われる指標だが、2026年現在ではmyfans・CandFans運用者のXポストやノートの記事でも普通に使われるようになった。
月額1,000円のプランを3ヶ月で解約する人と、1年半継続してくれる人では、同じ「1人の登録者」でもまったく価値が違う。これが実感として広がってきたことで、「新規獲得コストを下げる」より「継続率を上げる」という方向に運用の軸を移している人が増えている。
実際のところ、myfansで月20～30万円を安定して稼いでいる運用者の話を聞くと、フォロワー数は必ずしも多くない。共通しているのは「長期課金者の比率が高い」という点だ。固定ファンが50～100人いれば、月額設定次第でそれだけで安定した収益ベースができる。
■ 「濃いファン」を育てるためにX・インスタをどう使っているか
ではどうやって濃いファンを作るのか。運用者の実例からよく出てくる話をまとめると、だいたい三つのパターンに収束する。
Xは「人格を出す場所」として割り切る
2026年のX運用で収益に繋げている人の多くは、告知や宣伝をX本文に書かない。代わりにやっていることは、日常の感想、ちょっとした愚痴、リプライへの返し方の丁寧さ、といった「人間として面白い」と思ってもらうための投稿だ。myfansやCandFansへの誘導はプロフィール欄だけに集約して、フォロワーに「この人のことをもっと知りたい」と思わせる運用に特化している。
インスタのストーリーズでファンとの距離を縮める
インスタのストーリーズは24時間で消えるという性質上、「フォロワーだけに見せている感」を出しやすい。この感覚を上手く使って、myfansのプレビュー的なコンテンツをストーリーに流し、「詳細はこちら」という動線を作る手法が定着してきた。インスタ自体の集客力に頼るのではなく、X経由で来た人をインスタでさらに温める、という使い方だ。
DMを収益導線として設計する
myfansにはDM機能があり、CandFansにも有料プラン誘導のための仕組みがある。ここへの投資、つまりDM対応の質を上げることが課金継続率に直結するという話は、運用者のあいだでは繰り返し出てくる。パーソナルな返信が「このクリエイターは自分のことを見てくれている」という感覚を作り、解約のハードルを上げる。
■ 複数アカウント運用とAI活用が「時間の問題」を解決しようとしている
濃いファンを作る運用は正しい方向性だが、問題は時間がかかることだ。DM対応も、ストーリー投稿も、Xでのリプライ返しも、全部一人でこなすには限界がある。
■ 「フォロワーが増えても収益が安定しない」という相談が変化してきた
myfansやCandFansを運用しているクリエイターから来る相談の内容が、ここ1年で明らかに変わった。
以前は「どうすれば登録者が増えるか」という入口の話が多かった。今は「登録してくれた人がすぐ解約する」「月ごとの売上がバラバラで安定しない」という出口の話になっている。
これはファンクラブ型の収益モデルが成熟してきたことの裏返しでもある。始め方の情報が出回り、参入者が増えた結果、「なんとなく登録→1ヶ月で離脱」という行動パターンのユーザーも増えた。その構造に気づいた運用者が、フォロワー数の最大化よりも「課金を継続してくれる人をどう育てるか」という視点に移行しつつある。
■ LTVという概念が、個人クリエイターの会話に入ってきた
LTV（ライフタイムバリュー）は本来EC・SaaSの文脈で使われる指標だが、2026年現在ではmyfans・CandFans運用者のXポストやノートの記事でも普通に使われるようになった。
月額1,000円のプランを3ヶ月で解約する人と、1年半継続してくれる人では、同じ「1人の登録者」でもまったく価値が違う。これが実感として広がってきたことで、「新規獲得コストを下げる」より「継続率を上げる」という方向に運用の軸を移している人が増えている。
実際のところ、myfansで月20～30万円を安定して稼いでいる運用者の話を聞くと、フォロワー数は必ずしも多くない。共通しているのは「長期課金者の比率が高い」という点だ。固定ファンが50～100人いれば、月額設定次第でそれだけで安定した収益ベースができる。
■ 「濃いファン」を育てるためにX・インスタをどう使っているか
ではどうやって濃いファンを作るのか。運用者の実例からよく出てくる話をまとめると、だいたい三つのパターンに収束する。
Xは「人格を出す場所」として割り切る
2026年のX運用で収益に繋げている人の多くは、告知や宣伝をX本文に書かない。代わりにやっていることは、日常の感想、ちょっとした愚痴、リプライへの返し方の丁寧さ、といった「人間として面白い」と思ってもらうための投稿だ。myfansやCandFansへの誘導はプロフィール欄だけに集約して、フォロワーに「この人のことをもっと知りたい」と思わせる運用に特化している。
インスタのストーリーズでファンとの距離を縮める
インスタのストーリーズは24時間で消えるという性質上、「フォロワーだけに見せている感」を出しやすい。この感覚を上手く使って、myfansのプレビュー的なコンテンツをストーリーに流し、「詳細はこちら」という動線を作る手法が定着してきた。インスタ自体の集客力に頼るのではなく、X経由で来た人をインスタでさらに温める、という使い方だ。
DMを収益導線として設計する
myfansにはDM機能があり、CandFansにも有料プラン誘導のための仕組みがある。ここへの投資、つまりDM対応の質を上げることが課金継続率に直結するという話は、運用者のあいだでは繰り返し出てくる。パーソナルな返信が「このクリエイターは自分のことを見てくれている」という感覚を作り、解約のハードルを上げる。
■ 複数アカウント運用とAI活用が「時間の問題」を解決しようとしている
濃いファンを作る運用は正しい方向性だが、問題は時間がかかることだ。DM対応も、ストーリー投稿も、Xでのリプライ返しも、全部一人でこなすには限界がある。