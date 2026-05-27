ジャッキー・チェン氏から御礼の品――30年以上応援を続けるパワー系アクション俳優・大東賢が語る“世界的スターの人間力”
パワー系アクション俳優・大東賢が、ジャッキー・チェン氏の誕生日にプレゼントを送った御礼として、ジャッキー・チェン氏の事務所経由で御礼の品が届いたことを明かした。
パワー系アクション俳優・大東賢は約30年間にわたりジャッキー・チェン氏のファンクラブ活動を続け、現在は会費無料の“生涯メンバーシップ”として選ばれている。
これまでにも、ジャッキーツアー（海外旅行）や映画チケット、誕生日のお返しなど、多くの贈り物を受け取ってきたという。
パワー系アクション俳優・大東賢は、「ジャッキー・チェンさんは、スクリーンの中だけのアクションスターではなく、ファンへの気配りをとても大切にされる方です。ファンを“友達”と呼ぶほど、人を大切にする姿勢があるからこそ、世界中で愛され続けているのだと思います」とコメント。
また、親しみを持てる偉大なアクションスターとして、今後も応援を続けていく想いを語った。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350384/images/bodyimage1】
さらに今回、染野行雄先生からも誕生日のお祝いに対する御礼のメールを頂き、倉田保昭先生からも誕生日プレゼントの御礼のお電話を頂いたことも明らかにした。
パワー系アクション俳優・大東賢は、「染野行雄先生、倉田保昭先生にも、ファンとして、そして弟子として、これからも感謝と敬意を持って応援していきます」と語っている。
長年にわたり築かれてきた“感謝”と“人との繋がり”。
その姿勢は、パワー系アクション俳優・大東賢が掲げる“力現道”にも通じる精神となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350384/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350384/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優・大東賢 出演
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350384/images/bodyimage4】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350384/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
パワー系アクション俳優・大東賢は約30年間にわたりジャッキー・チェン氏のファンクラブ活動を続け、現在は会費無料の“生涯メンバーシップ”として選ばれている。
これまでにも、ジャッキーツアー（海外旅行）や映画チケット、誕生日のお返しなど、多くの贈り物を受け取ってきたという。
パワー系アクション俳優・大東賢は、「ジャッキー・チェンさんは、スクリーンの中だけのアクションスターではなく、ファンへの気配りをとても大切にされる方です。ファンを“友達”と呼ぶほど、人を大切にする姿勢があるからこそ、世界中で愛され続けているのだと思います」とコメント。
また、親しみを持てる偉大なアクションスターとして、今後も応援を続けていく想いを語った。
さらに今回、染野行雄先生からも誕生日のお祝いに対する御礼のメールを頂き、倉田保昭先生からも誕生日プレゼントの御礼のお電話を頂いたことも明らかにした。
パワー系アクション俳優・大東賢は、「染野行雄先生、倉田保昭先生にも、ファンとして、そして弟子として、これからも感謝と敬意を持って応援していきます」と語っている。
長年にわたり築かれてきた“感謝”と“人との繋がり”。
その姿勢は、パワー系アクション俳優・大東賢が掲げる“力現道”にも通じる精神となっている。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
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英雄星チャンネル アクション俳優・大東賢 出演
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
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