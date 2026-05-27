株式会社linkwinが整形外科星田クリニックのマーケティング支援を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350028/images/bodyimage1】
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営する整形外科星田クリニック（URL：https://tomohirokai.or.jp/hoshida/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
整形外科星田クリニックは、星田エリアを中心に、骨・関節・筋肉に関する診療とリハビリテーションを提供し、地域住民の運動器の健康を支えています。地域密着型クリニックとして、さらなる認知拡大と患者さまへの情報提供を強化するため、株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、Webサイトの集患施策・MEO対策・SNS運用・Web広告運用など、デジタルマーケティング全般にわたる支援を行います。
■ 今後の展望
地域に根ざしたクリニックとして、オンラインとオフラインを融合した情報発信を推進し、より多くの患者さまが適切な医療へアクセスできる環境づくりに貢献してまいります。
【医療法人友広会 整形外科星田クリニック 概要】
名称：整形外科星田クリニック
URL：https://tomohirokai.or.jp/hoshida/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営する整形外科星田クリニック（URL：https://tomohirokai.or.jp/hoshida/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
整形外科星田クリニックは、星田エリアを中心に、骨・関節・筋肉に関する診療とリハビリテーションを提供し、地域住民の運動器の健康を支えています。地域密着型クリニックとして、さらなる認知拡大と患者さまへの情報提供を強化するため、株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、Webサイトの集患施策・MEO対策・SNS運用・Web広告運用など、デジタルマーケティング全般にわたる支援を行います。
■ 今後の展望
地域に根ざしたクリニックとして、オンラインとオフラインを融合した情報発信を推進し、より多くの患者さまが適切な医療へアクセスできる環境づくりに貢献してまいります。
【医療法人友広会 整形外科星田クリニック 概要】
名称：整形外科星田クリニック
URL：https://tomohirokai.or.jp/hoshida/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
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