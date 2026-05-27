株式会社linkwinが整形外科ひろクリニックのマーケティング支援を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350027/images/bodyimage1】
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営する整形外科ひろクリニック（URL：https://seikei-hiro-cl.jp/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
整形外科ひろクリニックは、骨・関節・筋肉に関する疾患の診療を通じて、幅広い年齢層の患者さまの運動器の健康をサポートしています。地域の方々へ専門的な整形外科医療をより身近に感じていただくため、株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、Webサイトの集患施策・MEO対策・SNS運用・Web広告運用など、デジタルマーケティング全般にわたる支援を行います。
■ 今後の展望
地域の患者さまに「まず相談できる整形外科」として認知されるよう、オンライン上の情報発信を強化し、クリニックの価値を広く伝えてまいります。
【医療法人友広会 整形外科ひろクリニック 概要】
名称：整形外科ひろクリニック
URL：https://seikei-hiro-cl.jp/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営する整形外科ひろクリニック（URL：https://seikei-hiro-cl.jp/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
整形外科ひろクリニックは、骨・関節・筋肉に関する疾患の診療を通じて、幅広い年齢層の患者さまの運動器の健康をサポートしています。地域の方々へ専門的な整形外科医療をより身近に感じていただくため、株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、Webサイトの集患施策・MEO対策・SNS運用・Web広告運用など、デジタルマーケティング全般にわたる支援を行います。
■ 今後の展望
地域の患者さまに「まず相談できる整形外科」として認知されるよう、オンライン上の情報発信を強化し、クリニックの価値を広く伝えてまいります。
【医療法人友広会 整形外科ひろクリニック 概要】
名称：整形外科ひろクリニック
URL：https://seikei-hiro-cl.jp/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
プレスリリース詳細へ