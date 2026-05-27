株式会社linkwinがAGAメディカルクリニックのマーケティング支援を開始
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Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営するAGAメディカルクリニック（URL：https://agamedical.co.jp/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
AGAメディカルクリニックは、AGA（男性型脱毛症）治療に特化した専門クリニックとして、悩みを抱える多くの方の相談窓口となっています。AGA治療への関心が高まる中、正確な情報を必要とする方へ的確にリーチするデジタル施策を強化するため、株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、疾患・治療への理解促進を重視したコンテンツマーケティング、SEO対策、Web広告運用、SNS運用など、専門クリニックに最適化したデジタルマーケティング支援を行います。
■ 今後の展望
AGAに悩む方が正しい情報にアクセスし、適切な治療へつながる導線を整備することで、クリニックの社会的使命の実現をサポートしてまいります。
【医療法人友広会 AGAメディカルクリニック 概要】
名称：AGAメディカルクリニック
URL：https://agamedical.co.jp/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営するAGAメディカルクリニック（URL：https://agamedical.co.jp/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
AGAメディカルクリニックは、AGA（男性型脱毛症）治療に特化した専門クリニックとして、悩みを抱える多くの方の相談窓口となっています。AGA治療への関心が高まる中、正確な情報を必要とする方へ的確にリーチするデジタル施策を強化するため、株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、疾患・治療への理解促進を重視したコンテンツマーケティング、SEO対策、Web広告運用、SNS運用など、専門クリニックに最適化したデジタルマーケティング支援を行います。
■ 今後の展望
AGAに悩む方が正しい情報にアクセスし、適切な治療へつながる導線を整備することで、クリニックの社会的使命の実現をサポートしてまいります。
【医療法人友広会 AGAメディカルクリニック 概要】
名称：AGAメディカルクリニック
URL：https://agamedical.co.jp/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
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