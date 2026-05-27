株式会社linkwinが千里中央メディカルクリニックのマーケティング支援を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350022/images/bodyimage1】
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営する千里中央メディカルクリニック（URL：https://tomohirokai.or.jp/senri/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
千里中央メディカルクリニックは、千里中央エリアで内科・各種専門外来を提供し、地域住民の健康を幅広くサポートしています。周辺人口の多い同エリアにおいて、より多くの方へ適切な医療情報を届けるべく、株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、Webサイトの集患施策・MEO対策・SNS運用・Web広告運用など、デジタルマーケティング全般にわたる支援を行います。
■ 今後の展望
地域の方々にとって「かかりつけ医」として選ばれるクリニックを目指し、オンライン上での存在感をさらに高めてまいります。
【医療法人友広会 千里中央メディカルクリニック 概要】
名称：千里中央メディカルクリニック
URL：https://tomohirokai.or.jp/senri/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営する千里中央メディカルクリニック（URL：https://tomohirokai.or.jp/senri/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
千里中央メディカルクリニックは、千里中央エリアで内科・各種専門外来を提供し、地域住民の健康を幅広くサポートしています。周辺人口の多い同エリアにおいて、より多くの方へ適切な医療情報を届けるべく、株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、Webサイトの集患施策・MEO対策・SNS運用・Web広告運用など、デジタルマーケティング全般にわたる支援を行います。
■ 今後の展望
地域の方々にとって「かかりつけ医」として選ばれるクリニックを目指し、オンライン上での存在感をさらに高めてまいります。
【医療法人友広会 千里中央メディカルクリニック 概要】
名称：千里中央メディカルクリニック
URL：https://tomohirokai.or.jp/senri/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
プレスリリース詳細へ