株式会社linkwinが大阪本町メディカルクリニックのマーケティング支援を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350020/images/bodyimage1】
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営する大阪本町メディカルクリニック（URL：https://tomohirokai.or.jp/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
大阪本町メディカルクリニックは、大阪・本町エリアに立地し、内科・各種専門外来を通じてビジネスパーソンをはじめとする多くの患者さまの健康管理を支えています。都市部の競争が激しい医療環境において、クリニックの強みを正確に届けるデジタル情報発信の強化を目的に、株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、Webサイトの集患施策・MEO対策・SNS運用・Web広告運用など、デジタルマーケティング全般にわたる支援を行います。
■ 今後の展望
利便性の高い立地を活かしながら、オンラインでの認知拡大と予約獲得の最大化を目指してまいります。
【医療法人友広会 大阪本町メディカルクリニック 概要】
名称：大阪本町メディカルクリニック
URL：https://tomohirokai.or.jp/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営する大阪本町メディカルクリニック（URL：https://tomohirokai.or.jp/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
大阪本町メディカルクリニックは、大阪・本町エリアに立地し、内科・各種専門外来を通じてビジネスパーソンをはじめとする多くの患者さまの健康管理を支えています。都市部の競争が激しい医療環境において、クリニックの強みを正確に届けるデジタル情報発信の強化を目的に、株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、Webサイトの集患施策・MEO対策・SNS運用・Web広告運用など、デジタルマーケティング全般にわたる支援を行います。
■ 今後の展望
利便性の高い立地を活かしながら、オンラインでの認知拡大と予約獲得の最大化を目指してまいります。
【医療法人友広会 大阪本町メディカルクリニック 概要】
名称：大阪本町メディカルクリニック
URL：https://tomohirokai.or.jp/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
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