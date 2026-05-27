株式会社linkwinが寝屋川整形外科リハビリテーションクリニックのマーケティング支援を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350019/images/bodyimage1】
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営する寝屋川整形外科リハビリテーションクリニック（URL：https://tomohirokai.or.jp/neyagawa/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
寝屋川整形外科リハビリテーションクリニックは、整形外科診療とリハビリテーションを中心に、地域の患者さまの運動機能回復・生活の質向上に取り組んでいます。より多くの地域の方々へ適切な医療情報を届け、受診の機会を広げるため、このたび株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、Webサイトの集患施策・MEO対策・SNS運用・Web広告運用など、デジタルマーケティング全般にわたる支援を行います。地域の患者さまにとって、より身近でわかりやすい情報発信を実現してまいります。
■ 今後の展望
両社の連携を通じて、クリニックの認知度向上と予約導線の最適化を図り、地域医療への貢献をさらに強化してまいります。
【医療法人友広会 寝屋川整形外科リハビリテーションクリニック 概要】
名称：寝屋川整形外科リハビリテーションクリニック
URL：https://tomohirokai.or.jp/neyagawa/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
Webマーケティング支援を手がける株式会社linkwin（所在地：熊本県、代表取締役：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/）は、医療法人友広会が運営する寝屋川整形外科リハビリテーションクリニック（URL：https://tomohirokai.or.jp/neyagawa/）のマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。
■ 背景・目的
寝屋川整形外科リハビリテーションクリニックは、整形外科診療とリハビリテーションを中心に、地域の患者さまの運動機能回復・生活の質向上に取り組んでいます。より多くの地域の方々へ適切な医療情報を届け、受診の機会を広げるため、このたび株式会社linkwinとマーケティング支援契約を締結いたしました。
■ 支援内容
株式会社linkwinは、Webサイトの集患施策・MEO対策・SNS運用・Web広告運用など、デジタルマーケティング全般にわたる支援を行います。地域の患者さまにとって、より身近でわかりやすい情報発信を実現してまいります。
■ 今後の展望
両社の連携を通じて、クリニックの認知度向上と予約導線の最適化を図り、地域医療への貢献をさらに強化してまいります。
【医療法人友広会 寝屋川整形外科リハビリテーションクリニック 概要】
名称：寝屋川整形外科リハビリテーションクリニック
URL：https://tomohirokai.or.jp/neyagawa/
運営法人：医療法人友広会
【株式会社linkwin 概要】
会社名：株式会社linkwin
代表取締役：國武直樹
所在地：熊本県
URL：https://linkwin.jp/
事業内容：Webマーケティング支援、集患支援、SEO・MEO対策、Web広告運用、SNS運用 等
配信元企業：株式会社linkwin
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