【先着100名】Webマーケティングスクール「WannabeAcademy」が特待生制度のプレ申込受付を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350480/images/bodyimage1】
「なりたいを、あきらめない」を信念に掲げるとするWebマーケター養成スクールWannabe Academy（ワナビーアカデミー）を運営する株式会社Shareway(シェアウェイ)（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、このたび、Webマーケティングスクール「ワナビーアカデミー」において、新たな【特待生制度】のプレ申し込み受付を開始いたしました。
本制度は、「学びたい意欲はあるものの、初期費用の負担が大きく受講を迷っている」という方に向けて設けられた制度です。
特待生制度による受講料50％割引に加え、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」による補助制度（50％）を適用することで、条件を満たした場合、受講時の初期費用負担を通常42.9万円（税込）から3.9万円（税込）へ大幅に軽減して受講いただけます。
近年、Webマーケティング領域では、未経験からのキャリアチェンジや副業ニーズが高まる一方で、「学習コスト」が新たな挑戦へのハードルとなるケースも少なくありません。
ワナビーアカデミーでは、こうした背景を踏まえ、より多くの方がキャリアアップやスキル習得へ踏み出しやすい環境を整えるべく、本制度の提供を開始いたしました。
【制度概要】
・募集人数：先着100名
・内容：特待生制度（50％割引）＋リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業（50％）
・初期費用負担：42.9万円（税込）→3.9万円（税込）
※消費税39,000円は別途お支払いいただきます
※適用には審査・条件があります
※詳細は担当者へご確認ください
【詳細はこちら】
https://shareway.jp/wannabe-academy/scholarship_student/
ワナビーアカデミーでは、今後も「学びたい」という意欲を持つ方が、費用面への不安から挑戦をためらうことなく、新たなキャリア形成に踏み出せる環境づくりを目指し、引き続き支援体制の強化に取り組んでまいります。
配信元企業：株式会社shareway
「なりたいを、あきらめない」を信念に掲げるとするWebマーケター養成スクールWannabe Academy（ワナビーアカデミー）を運営する株式会社Shareway(シェアウェイ)（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、このたび、Webマーケティングスクール「ワナビーアカデミー」において、新たな【特待生制度】のプレ申し込み受付を開始いたしました。
本制度は、「学びたい意欲はあるものの、初期費用の負担が大きく受講を迷っている」という方に向けて設けられた制度です。
特待生制度による受講料50％割引に加え、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」による補助制度（50％）を適用することで、条件を満たした場合、受講時の初期費用負担を通常42.9万円（税込）から3.9万円（税込）へ大幅に軽減して受講いただけます。
近年、Webマーケティング領域では、未経験からのキャリアチェンジや副業ニーズが高まる一方で、「学習コスト」が新たな挑戦へのハードルとなるケースも少なくありません。
ワナビーアカデミーでは、こうした背景を踏まえ、より多くの方がキャリアアップやスキル習得へ踏み出しやすい環境を整えるべく、本制度の提供を開始いたしました。
【制度概要】
・募集人数：先着100名
・内容：特待生制度（50％割引）＋リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業（50％）
・初期費用負担：42.9万円（税込）→3.9万円（税込）
※消費税39,000円は別途お支払いいただきます
※適用には審査・条件があります
※詳細は担当者へご確認ください
【詳細はこちら】
https://shareway.jp/wannabe-academy/scholarship_student/
ワナビーアカデミーでは、今後も「学びたい」という意欲を持つ方が、費用面への不安から挑戦をためらうことなく、新たなキャリア形成に踏み出せる環境づくりを目指し、引き続き支援体制の強化に取り組んでまいります。
配信元企業：株式会社shareway
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