「情熱NIGHT」スタートアップ起業家交流会を東京都新宿駅近くで開催
～AI時代の挑戦者たちをつなぐ交流コミュニティイベント～
[合同会社Two rails] 代表社員 佐藤 元紀氏と、[合同会社ファービヨンド] 代表社員 上野 淳が共同主催する、スタートアップ起業家交流イベント「情熱NIGHT」を開催することをお知らせいたします。
近年、AI技術の進化やSNS時代の到来により、個人でも新しいサービスやビジネスを生み出せる時代になりました。
一方で、
・起業仲間がほしい
・情報交換したい
・異業種とつながりたい
・AI活用について学びたい
・一人で活動していて孤独
と感じる人も増えています。
「情熱NIGHT」は、“挑戦する人を応援する”をテーマに、起業家・クリエイター・IT関係者・フリーランス・学生などが気軽につながれる交流イベントとして企画されました。
本イベントでは、
・起業家交流
・AI・IT情報交換
・スタートアップ相談
・異業種交流
・新規事業アイデア共有
・コミュニティ形成
などを予定しています。
また、AI時代においては、
・一人起業
・AI活用による高速開発
・SNS発信
・コミュニティ形成
など、新しい働き方や挑戦の形も広がっています。
「情熱NIGHT」では、業界や年齢を問わず、“何かを始めたい人”を歓迎し、気軽に挑戦やアイデアを共有できる場づくりを目指しています。
合同会社Two railsと合同会社ファービヨンドは、AI・IT・コミュニティを掛け合わせた新しい交流文化づくりを目指し、今後も定期的なイベント開催や情報発信を行ってまいります。
【イベント名】
情熱NIGHT 2026.6.5
【内容】
スタートアップ起業家交流会
AI・IT・起業・異業種交流
◆『情熱Night』概要
場所：参謀BAR新宿
住所：東京都新宿区新宿3-15-11アドホック新宿 5F
日時：6/5（金）19：30～21：30
会費：5,000円／人（※軽食飲み放題つき ビール無）
定員：20名
https://www.facebook.com/events/955833957417022
◆参加方法
本イベントに「ご参加予定」をいただくか、DMにてご参加希望の旨お知らせくださいませ。
後日、参加者用グループにてご招待いたします
※peatixからもお申込いただけます。
https://peatix.com/event/4975293/view
＜参加対象＞
起業家サイド、支援者サイドでそれぞれ参加を募集しています。
・一人起業家
・スタートアップ経営者
・事業を大きく伸ばしたい個人事業主／フリーランスの方
・起業志望の学生さん
・起業支援、VC、CVCに関わる方
・その他、起業や情熱を応援する気持ちのある人
＜コンテンツ予定＞
19:00～ 受付開始
19:30～ 自己紹介タイム（一人ずつ）
20:00～ 起業エピソード、どう乗り越えたかの事例共有会
20:30～ 交流タイム（席に分かれて実施）
21:20～ 中締め
【共同主催】
合同会社Two rails
代表社員 佐藤 元紀
https://www.t-rails.com/
【会社概要】
合同会社ファービヨンド
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-4-1
代表社員 上野 淳
https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
[合同会社Two rails] 代表社員 佐藤 元紀氏と、[合同会社ファービヨンド] 代表社員 上野 淳が共同主催する、スタートアップ起業家交流イベント「情熱NIGHT」を開催することをお知らせいたします。
近年、AI技術の進化やSNS時代の到来により、個人でも新しいサービスやビジネスを生み出せる時代になりました。
一方で、
・起業仲間がほしい
・情報交換したい
・異業種とつながりたい
・AI活用について学びたい
・一人で活動していて孤独
と感じる人も増えています。
「情熱NIGHT」は、“挑戦する人を応援する”をテーマに、起業家・クリエイター・IT関係者・フリーランス・学生などが気軽につながれる交流イベントとして企画されました。
本イベントでは、
・起業家交流
・AI・IT情報交換
・スタートアップ相談
・異業種交流
・新規事業アイデア共有
・コミュニティ形成
などを予定しています。
また、AI時代においては、
・一人起業
・AI活用による高速開発
・SNS発信
・コミュニティ形成
など、新しい働き方や挑戦の形も広がっています。
「情熱NIGHT」では、業界や年齢を問わず、“何かを始めたい人”を歓迎し、気軽に挑戦やアイデアを共有できる場づくりを目指しています。
合同会社Two railsと合同会社ファービヨンドは、AI・IT・コミュニティを掛け合わせた新しい交流文化づくりを目指し、今後も定期的なイベント開催や情報発信を行ってまいります。
【イベント名】
情熱NIGHT 2026.6.5
【内容】
スタートアップ起業家交流会
AI・IT・起業・異業種交流
◆『情熱Night』概要
場所：参謀BAR新宿
住所：東京都新宿区新宿3-15-11アドホック新宿 5F
日時：6/5（金）19：30～21：30
会費：5,000円／人（※軽食飲み放題つき ビール無）
定員：20名
https://www.facebook.com/events/955833957417022
◆参加方法
本イベントに「ご参加予定」をいただくか、DMにてご参加希望の旨お知らせくださいませ。
後日、参加者用グループにてご招待いたします
※peatixからもお申込いただけます。
https://peatix.com/event/4975293/view
＜参加対象＞
起業家サイド、支援者サイドでそれぞれ参加を募集しています。
・一人起業家
・スタートアップ経営者
・事業を大きく伸ばしたい個人事業主／フリーランスの方
・起業志望の学生さん
・起業支援、VC、CVCに関わる方
・その他、起業や情熱を応援する気持ちのある人
＜コンテンツ予定＞
19:00～ 受付開始
19:30～ 自己紹介タイム（一人ずつ）
20:00～ 起業エピソード、どう乗り越えたかの事例共有会
20:30～ 交流タイム（席に分かれて実施）
21:20～ 中締め
【共同主催】
合同会社Two rails
代表社員 佐藤 元紀
https://www.t-rails.com/
【会社概要】
合同会社ファービヨンド
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-4-1
代表社員 上野 淳
https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
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