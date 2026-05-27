idea株式会社、国土交通省の実取引データを活用した不動産AI査定サービスを首都圏向けに提供開始
「査定価格の根拠が不透明」という不信感を解消--実際に成約した取引データをもとにAIが参考価格を算出。恣意的な査定に左右されないセカンドオピニオンとして活用可能。
登録不要・無料
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、国土交通省「不動産取引価格情報提供制度」が公開する実取引データを活用し、首都圏不動産の参考価格をAIが算出する「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。
■ 不動産査定価格への「不信感」はなぜ生まれるか
不動産会社による査定では、査定担当者の裁量・会社の営業方針・媒介契約取得の意図が価格に影響することがあります。複数社に査定を依頼した場合に価格が大きく異なるケースは珍しくなく、「どの査定を信じればよいか」という混乱を生じさせています。
査定価格の根拠として最も客観性が高いのは、実際に成約した取引価格です。しかし、その情報を一般消費者が体系的に参照する手段はこれまで限られていました。
■ 国土交通省「不動産取引価格情報」とは
国土交通省は、不動産取引を行った当事者へのアンケートにより収集した実取引価格情報を、「不動産情報ライブラリ」として一般公開しています。AI不動産査定は、このデータを活用して参考価格を算出します。
● 出典：国土交通省「不動産取引価格情報」（不動産情報ライブラリ提供データ）
● 対象エリア：首都圏4都県（東京・神奈川・千葉・埼玉）
● 対応種別：マンション・戸建て・土地・収益物件
■ 不動産会社の査定に対するセカンドオピニオンとして
AI不動産査定は、不動産会社の査定を否定するものではありません。「不動産会社の査定前に相場感を持つ」「複数の査定価格を客観的に評価する基準を持つ」--そのためのセカンドオピニオンとしての活用を推奨しています。
登録不要・無料で利用できるため、査定前の事前調査として気軽に使えます。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
登録不要・無料
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、国土交通省「不動産取引価格情報提供制度」が公開する実取引データを活用し、首都圏不動産の参考価格をAIが算出する「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。
■ 不動産査定価格への「不信感」はなぜ生まれるか
不動産会社による査定では、査定担当者の裁量・会社の営業方針・媒介契約取得の意図が価格に影響することがあります。複数社に査定を依頼した場合に価格が大きく異なるケースは珍しくなく、「どの査定を信じればよいか」という混乱を生じさせています。
査定価格の根拠として最も客観性が高いのは、実際に成約した取引価格です。しかし、その情報を一般消費者が体系的に参照する手段はこれまで限られていました。
■ 国土交通省「不動産取引価格情報」とは
国土交通省は、不動産取引を行った当事者へのアンケートにより収集した実取引価格情報を、「不動産情報ライブラリ」として一般公開しています。AI不動産査定は、このデータを活用して参考価格を算出します。
● 出典：国土交通省「不動産取引価格情報」（不動産情報ライブラリ提供データ）
● 対象エリア：首都圏4都県（東京・神奈川・千葉・埼玉）
● 対応種別：マンション・戸建て・土地・収益物件
■ 不動産会社の査定に対するセカンドオピニオンとして
AI不動産査定は、不動産会社の査定を否定するものではありません。「不動産会社の査定前に相場感を持つ」「複数の査定価格を客観的に評価する基準を持つ」--そのためのセカンドオピニオンとしての活用を推奨しています。
登録不要・無料で利用できるため、査定前の事前調査として気軽に使えます。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
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