2026年5月27日、テナーサックス奏者・西村有香里とピアニスト・後藤浩二、初のデュオアルバム「イン・ザ・フロウ」のCDがティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！

株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/ 代表取締役：金野貴明）は、2026年5月27日(水)、テナーサックス奏者・西村有香里とピアニスト・後藤浩二、初のデュオアルバム「イン・ザ・フロウ」を全国リリースいたします。



本作のテーマは「流れ」。

多彩なオリジナルとジャズスタンダード全11曲。

聴く人それぞれの時間や記憶にそっと重なり、日常の中に静かに溶け込んでいく一枚です。





西村有香里&後藤浩二 /「イン・ザ・フロウ」発売日 2026年05月27日価格 : 3,500 円税込品番 : TTOC-0093制作・発売元 : ティートックレコーズ販売元 : ディスクユニオン【メンバー】西村有香里(サックス)後藤浩二(ピアノ)プロデュース & トータルエンジニア 金野貴明【録音】2026年1月13日、14日ティートックスタジオにて収録01. Echoes from the Deep / Yukari Nishimura02. Feverish Blues / Yukari Nishimura03. L’ecume des jours / Koji Goto04. Ah-Leu-Cha / Charlie Parker05. Une Lumiere / Koji Goto06. Princess Anne / Koji Goto07. Mean to Me / Fred E. Ahlert08. Irreversible / Yukari Nishimura09. Smoke Gets in Your Eyes / Jerome Kern10. Utakata / Koji Goto11. In the Flow / Yukari Nishimura【アルバム解説】テナーサックス奏者・西村有香里とピアニスト・後藤浩二による初のデュオアルバム。本作のテーマは「流れ」。過去を振り返ることや、すべてが泡沫の夢のように感じられる瞬間があっても、時間は止まることなく流れ続け、過去に戻ることはできない。その中で生まれる感情や記憶もまた、絶えず移ろい変化していく。自然の中を巡る水もまた、太古から変わることなく流れ続けている。私たちの身体もその流れの一部であり、そこから生まれる音もまた、かたちを変えながら流れていく。本作ではそんな様々な「流れ」をイメージした楽曲を中心とした二人それぞれのオリジナル曲に加え、ジャズスタンダードも含む全11曲を収録。楽曲ごとに異なる表情を持ちながらも、アルバム全体としてひとつの大きな流れを感じられる構成となっている。西村有香里の柔らかく芯のあるテナーサックスと、後藤浩二の色彩豊かで温かいピアノが、デュオという最小限の編成の中で対話するように音を重ねる。ときに寄り添い、ときにそれぞれの響きを際立たせながら、その瞬間にしか生まれない音を紡いでいく。即興とアンサンブルは自然に溶け合い、豊かで自由な表現が広がっている。録音にも細部までこだわり、息遣いまでもが伝わる臨場感のあるサウンドを実現している。音と音の間にある余白や空気感まで丁寧に捉えられ、二人の繊細なやりとりやニュアンスが立体的に浮かび上がる。聴く人それぞれの時間や記憶にそっと重なり、日常の中に静かに溶け込んでいく一枚。■Tenor Saxophone 西村有香里（にしむらゆかり）大阪府堺市出身。３歳よりピアノを始める。大阪府立泉陽高校に入学し軽音学部にてテナーサックスとジャズに出会う。滋賀県立大学入学後、仲間とともに音楽サークルを設立。次第に音楽の道を志すようになり卒業後は楽器店専属サックス講師として勤務。その後独立し本格的に演奏活動を始める。ニューヨークでは世界的なジャズサックス奏者Lew Tabackin氏のレッスンを受ける。現在は関西を中心にライブハウスや各地のジャズフェスティバル、イベントなどで演奏活動を行なっている。2011年 大津市文化奨励賞受賞。 2011年～2017年 「JAバンク滋賀」イメージキャラクター（TVCM・ポスター出演）2013年 1stアルバム『Dearly Beloved』リリース（完売） 2017年 2ndアルバム『Naturally』リリース（完売）2023年 3rdアルバム『A Time For Spring』をティートックレコーズより発売。 2023年 第16回なにわジャズ大賞プロ部門受賞2024年 滋賀県文化奨励賞受賞■Piano後藤浩二（ごとうこうじ）1973年名古屋市生まれ。父親の影響で4歳よりクラシックピアノを始め、南山大学入学と同時にジャズに傾倒、在学中より演奏活動を開始。 2002年より毎年のようにオリジナルアルバムを発表、2004年には小曽根 真プロデュースによる、伊藤 君子(Vo)のアルバム『一度恋をしたら～Once You've Been In Love』(2004年／Videoarts music)に4曲参加。 2005年、J-POPシンガー 竹井詩織里にオリジナル楽曲「くちなし」を提供する。 年々活動の幅は広がり2007年3月にはジャカルタで開催された「Jakarta International JAVA JAZZ Festival 2007」にHarvey Mason(ds)とともに"後藤浩二Trio"として出演、好評を博した。 2007年4月プロデューサー＆ドラムスに世界最高峰のアーティストHarvey Mason、ベーシストにBrad Mehldauの右腕Larry Grenadier を迎えニューヨークで制作された5作目となるトリオアルバム『hope』(2007年／Videoarts music)は大きな話題となった。 2009年 岡田勉(b),江藤良人(ds)とのピアノトリオ"the EROS "の1stアルバム『Quiet Thrill』を発表、全国ツアーを行う。 またジャズヴォーカリストからの信頼は絶大で多数の作品に参加、クラシック音楽の演奏家との共演も多く、宗次ホールでのコンサートの模様を収録した6作目となるアルバム『後藤浩二 ソロコンサートwith ストリングス』(2009年／爽健美舎SKB)をリリース。2015年3月に全編ソロピアノによるオリジナル楽曲中心のアルバム『La Rencontre～めぐり逢い～』を発表。 2016年～2019年までCBCラジオ「後藤浩二ジャズ魂～あなたと夜と音楽と～」のパーソナリティを務める。 2019年、the EROSの2ndアルバム「Warm Feelings」を発表、全国ツアーを行う。 2019年6月、Mr.Childrenのレコーディングに『Documentary Film』『Others』の2曲参加する。 2021年9月、情家みえ(vo)とのユニット『みえこうじ』に本川悠平(b)を迎えアルバム「the Rest Of Your Life」を発表、全国ツアーを行う。 2023年5月、MASHの新曲『僕がいた Where The Light Is』に参加する。 2023年5月と7月、情家みえ(vo)とのユニット『みえこうじ』のアルバム「Something Big」を発表、全国ツアーを行う。 2023年11月、8年ぶりになるソロピアノによるアルバム『時刻～With the Passage of Time』を発表する。 2024年4月、Linda Purl(vo)Japan Tour2024に参加する。 2025年4月23日発売の伊藤君子アルバム【Memories~Sings The Lyrics of Alan&Marilyn Bergman】に４曲参加する。 2025年8月9日みえこうじ香港公演。 2025年9月10日発売の情家みえアルバム【BONHEUR】に参加する。 現在は、名古屋を拠点に国内外で精力的に演奏活動・作曲活動を続けている。 kojigoto.web.fc2.com/お問い合わせ：ティートックレコーズTEL:03-5789-5354担当：齋藤URL:https://www.t-tocrecords.net/E-mail:info@t-tocrecords.net【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350444/images/bodyimage1】

配信元企業：株式会社ティートックレコーズ

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