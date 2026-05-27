カスタマイズ型市場インテリジェンスが、食品衛生検査キット企業の海外販売パートナー開拓を支援
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、食品衛生検査キット企業向けに特化型市場調査を実施し、海外販売代理店評価と市場参入戦略立案を支援しました。
現在、世界的に食品安全規制が強化される中、迅速な食品衛生検査ソリューションへの需要が拡大しています。
食品加工企業、クイックサービスレストラン、乳製品メーカー、食肉加工企業などでは、品質管理や安全性向上への対応がこれまで以上に求められています。
こうした市場環境の中、食品検査関連企業にとって海外市場展開は大きな成長機会となっています。しかし、各地域で適切な販売代理店を選定することは容易ではありません。
販売代理店ごとに、顧客基盤、販売チャネル、規制理解、商業化対応力、サービス体制などが大きく異なるためです。
今回、ある食品衛生検査キット企業は、迅速細菌検査キットの海外事業開発を進めるため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーへ市場調査を依頼しました。
クライアントが必要としていたのは、単純な代理店リストではありませんでした。
同社は、北米、欧州、アジア太平洋地域において、どの販売パートナーが製品商業化や市場拡大に最も適しているかを戦略的に評価したいと考えていました。
そのため、代理店能力、顧客到達範囲、戦略適合性、市場需要、提携意向などを１０か国にわたって分析する必要がありました。
また、食品加工企業、クイックサービスレストラン、乳製品業界、食肉加工業界などにおける需要分析も求められていました。
こうした海外展開戦略を支援するため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、食品衛生検査市場に特化したカスタマイズ型市場インテリジェンス調査を実施しました。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーが実施した分析アプローチ
今回の調査では、二次調査、商業評価、業界関係者ヒアリングを組み合わせた包括的な代理店評価を実施しました。
当社チームは、食品安全協会、展示会データベース、検査機器サプライヤーディレクトリなどを活用し、対象市場における販売代理店を調査しました。
さらに、各国ごとに１５～２０社規模のロングリストデータベースを構築しました。
各企業について、会社概要、製品ポートフォリオ、顧客対象分野、地域カバー範囲、商業ポジションなどを分析しました。
その後、戦略適合性、顧客アクセス、販売力、商業化能力などを基に、有力候補代理店を選定しました。
また、事業開発責任者や食品安全業界関係者への一次インタビューを通じて、提携意向や市場投入準備状況についても検証しました。
食品安全市場と迅速検査需要が世界的に拡大する中、多くの企業が、より詳細な市場分析や海外パートナー評価を必要としています。調査ニーズについて当社チームへご相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
カスタマイズ型市場調査が提供した内容
最終レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋地域１０か国を対象とした包括的な販売代理店評価を提供しました。
これには、国別代理店市場分析、ロングリスト・ショートリスト企業分析、顧客基盤評価、販売チャネル分析、製品適合性評価などが含まれています。
また、付加価値サービス提供能力や市場参入適合性についても分析しました。
さらに、意思決定者との直接協議を通じて、提携意向や商業化可能性も検証しました。
最終提言では、有力パートナー優先順位付けや市場参入戦略立案を支援しました。
この調査が海外事業戦略をどのように支援したか
今回のカスタマイズ型市場インテリジェンス調査によって、クライアントはグローバル食品衛生検査代理店市場に関するより具体的な理解を得ることができました。
この調査は、販売パートナー優先順位付け、海外事業開発、市場投入計画立案などを支援しました。
また、各代理店の販売力、顧客基盤、市場需要、地域別成長機会などについても、より現実的な市場可視性を提供しました。
現在、海外市場では業界特化型販売ネットワークの重要性がさらに高まっています。そのため、多くの企業が、実際の市場環境を反映したカスタマイズ型市場インサイトを重視するようになっています。
カスタマイズ型調査は、海外パートナー評価、市場参入戦略立案、国際事業拡大などを支援しています。詳細はこちらをご覧ください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
配信元企業：The Business research company
現在、世界的に食品安全規制が強化される中、迅速な食品衛生検査ソリューションへの需要が拡大しています。
食品加工企業、クイックサービスレストラン、乳製品メーカー、食肉加工企業などでは、品質管理や安全性向上への対応がこれまで以上に求められています。
こうした市場環境の中、食品検査関連企業にとって海外市場展開は大きな成長機会となっています。しかし、各地域で適切な販売代理店を選定することは容易ではありません。
販売代理店ごとに、顧客基盤、販売チャネル、規制理解、商業化対応力、サービス体制などが大きく異なるためです。
今回、ある食品衛生検査キット企業は、迅速細菌検査キットの海外事業開発を進めるため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーへ市場調査を依頼しました。
クライアントが必要としていたのは、単純な代理店リストではありませんでした。
同社は、北米、欧州、アジア太平洋地域において、どの販売パートナーが製品商業化や市場拡大に最も適しているかを戦略的に評価したいと考えていました。
そのため、代理店能力、顧客到達範囲、戦略適合性、市場需要、提携意向などを１０か国にわたって分析する必要がありました。
また、食品加工企業、クイックサービスレストラン、乳製品業界、食肉加工業界などにおける需要分析も求められていました。
こうした海外展開戦略を支援するため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、食品衛生検査市場に特化したカスタマイズ型市場インテリジェンス調査を実施しました。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーが実施した分析アプローチ
今回の調査では、二次調査、商業評価、業界関係者ヒアリングを組み合わせた包括的な代理店評価を実施しました。
当社チームは、食品安全協会、展示会データベース、検査機器サプライヤーディレクトリなどを活用し、対象市場における販売代理店を調査しました。
さらに、各国ごとに１５～２０社規模のロングリストデータベースを構築しました。
各企業について、会社概要、製品ポートフォリオ、顧客対象分野、地域カバー範囲、商業ポジションなどを分析しました。
その後、戦略適合性、顧客アクセス、販売力、商業化能力などを基に、有力候補代理店を選定しました。
また、事業開発責任者や食品安全業界関係者への一次インタビューを通じて、提携意向や市場投入準備状況についても検証しました。
食品安全市場と迅速検査需要が世界的に拡大する中、多くの企業が、より詳細な市場分析や海外パートナー評価を必要としています。調査ニーズについて当社チームへご相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
カスタマイズ型市場調査が提供した内容
最終レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋地域１０か国を対象とした包括的な販売代理店評価を提供しました。
これには、国別代理店市場分析、ロングリスト・ショートリスト企業分析、顧客基盤評価、販売チャネル分析、製品適合性評価などが含まれています。
また、付加価値サービス提供能力や市場参入適合性についても分析しました。
さらに、意思決定者との直接協議を通じて、提携意向や商業化可能性も検証しました。
最終提言では、有力パートナー優先順位付けや市場参入戦略立案を支援しました。
この調査が海外事業戦略をどのように支援したか
今回のカスタマイズ型市場インテリジェンス調査によって、クライアントはグローバル食品衛生検査代理店市場に関するより具体的な理解を得ることができました。
この調査は、販売パートナー優先順位付け、海外事業開発、市場投入計画立案などを支援しました。
また、各代理店の販売力、顧客基盤、市場需要、地域別成長機会などについても、より現実的な市場可視性を提供しました。
現在、海外市場では業界特化型販売ネットワークの重要性がさらに高まっています。そのため、多くの企業が、実際の市場環境を反映したカスタマイズ型市場インサイトを重視するようになっています。
カスタマイズ型調査は、海外パートナー評価、市場参入戦略立案、国際事業拡大などを支援しています。詳細はこちらをご覧ください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
配信元企業：The Business research company
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