日本のゲーム機市場規模、2034年までに72億米ドルに到達 | 年平均成長率（CAGR）9.01%で成長
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日本のゲーム機市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のゲーム機市場：種類別、用途別、最終用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のゲーム機市場は2025年に33億米ドルに達し、2034年には72億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は9.01%となる見込みである。
日本のゲーム機市場は、専用家庭用ゲーム機、携帯ゲーム機、携帯型家庭用ゲーム機と家庭用ゲーム機を融合させたハイブリッド型ゲーム機、専用ゲームハードウェアの開発、製造、販売に加え、それらに関連するソフトウェア、アクセサリー、オンラインサービスのエコシステムも包含しています。日本は現代のビデオゲーム機産業の発祥地であり、任天堂、ソニー、そして世界で最も熱心で洗練されたゲーム消費者層を擁しています。国内市場は、日本発のIPに対する強い嗜好、高いハードウェア所有率（ゲーム機1台あたりの購入ソフトウェアタイトル数）、日本の通勤生活に根付いた携帯ゲーム文化、そして世界でも有数の高い一人当たりのゲーム支出率といった特徴を備えています。
Nintendo Switch 2は、2026年4月までに241,567台を販売し、日本で最も売れたゲーム機となりました。Switch 2は、2025年6月の発売以来、累計で推定539万台を販売しており、これはSwitch 1の発売後同時期の販売台数361万台と比較して、Switch 2が11か月足らずで日本で539万台を販売したことを意味し、前機種よりも49%速い普及率を示しています。任天堂は驚異的な市場支配力を誇り、2026年には任天堂のゲーム機販売台数が日本のハードウェア市場シェアの約90%を占めており、これはファミコン時代以来見られなかった国内市場の集中度です。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-gaming-console-market/requestsample
主要な市場推進要因
Nintendo Switch 2の画期的な発売とハイブリッドコンソールカテゴリーにおける圧倒的な存在感
Nintendo Switch 2の日本での販売実績は、ゲーム史上最も成功したコンソール発売の一つであり、日本のハードウェア市場を根本的に変革し、ハイブリッドコンソールカテゴリーの新たな基準を打ち立てました。2026年4月17日、任天堂はSwitch 2が3月の日本での販売台数トップとなり、448,494台を売り上げ、日本での累計販売台数は約515万台に達したと発表しました。PlayStation 5は3月に76,989台を売り上げ、累計販売台数は750万台となり、Xbox Series X|Sは2,380台を売り上げ、累計販売台数は70万台となりました。
テレビに接続する家庭用ゲーム機としても、携帯ゲーム機としてもシームレスに機能するSwitch 2のハイブリッド設計は、通勤中のゲームセッションや柔軟なプレイ環境が重視される日本の独特なゲームライフスタイルに直接対応しています。これは、欧米市場で主流となっている固定型の家庭用エンターテインメントモデルとは対照的です。2025年6月、任天堂は日本国内で、より安価で地域限定のSwitch 2モデルを発売しました。これは、海外での転売を制限するために日本語とeショップのみをサポートするもので、最も重要な国内市場を優先し保護するという任天堂の戦略的な取り組みを示しています。この市場限定のハードウェア戦略は、任天堂の日本のゲーム消費者の行動に対する高度な理解と、可能な限り強力な国内市場での地位を維持しようとする決意を反映しています。
日本のゲーム機市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のゲーム機市場：種類別、用途別、最終用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のゲーム機市場は2025年に33億米ドルに達し、2034年には72億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は9.01%となる見込みである。
日本のゲーム機市場は、専用家庭用ゲーム機、携帯ゲーム機、携帯型家庭用ゲーム機と家庭用ゲーム機を融合させたハイブリッド型ゲーム機、専用ゲームハードウェアの開発、製造、販売に加え、それらに関連するソフトウェア、アクセサリー、オンラインサービスのエコシステムも包含しています。日本は現代のビデオゲーム機産業の発祥地であり、任天堂、ソニー、そして世界で最も熱心で洗練されたゲーム消費者層を擁しています。国内市場は、日本発のIPに対する強い嗜好、高いハードウェア所有率（ゲーム機1台あたりの購入ソフトウェアタイトル数）、日本の通勤生活に根付いた携帯ゲーム文化、そして世界でも有数の高い一人当たりのゲーム支出率といった特徴を備えています。
Nintendo Switch 2は、2026年4月までに241,567台を販売し、日本で最も売れたゲーム機となりました。Switch 2は、2025年6月の発売以来、累計で推定539万台を販売しており、これはSwitch 1の発売後同時期の販売台数361万台と比較して、Switch 2が11か月足らずで日本で539万台を販売したことを意味し、前機種よりも49%速い普及率を示しています。任天堂は驚異的な市場支配力を誇り、2026年には任天堂のゲーム機販売台数が日本のハードウェア市場シェアの約90%を占めており、これはファミコン時代以来見られなかった国内市場の集中度です。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-gaming-console-market/requestsample
主要な市場推進要因
Nintendo Switch 2の画期的な発売とハイブリッドコンソールカテゴリーにおける圧倒的な存在感
Nintendo Switch 2の日本での販売実績は、ゲーム史上最も成功したコンソール発売の一つであり、日本のハードウェア市場を根本的に変革し、ハイブリッドコンソールカテゴリーの新たな基準を打ち立てました。2026年4月17日、任天堂はSwitch 2が3月の日本での販売台数トップとなり、448,494台を売り上げ、日本での累計販売台数は約515万台に達したと発表しました。PlayStation 5は3月に76,989台を売り上げ、累計販売台数は750万台となり、Xbox Series X|Sは2,380台を売り上げ、累計販売台数は70万台となりました。
テレビに接続する家庭用ゲーム機としても、携帯ゲーム機としてもシームレスに機能するSwitch 2のハイブリッド設計は、通勤中のゲームセッションや柔軟なプレイ環境が重視される日本の独特なゲームライフスタイルに直接対応しています。これは、欧米市場で主流となっている固定型の家庭用エンターテインメントモデルとは対照的です。2025年6月、任天堂は日本国内で、より安価で地域限定のSwitch 2モデルを発売しました。これは、海外での転売を制限するために日本語とeショップのみをサポートするもので、最も重要な国内市場を優先し保護するという任天堂の戦略的な取り組みを示しています。この市場限定のハードウェア戦略は、任天堂の日本のゲーム消費者の行動に対する高度な理解と、可能な限り強力な国内市場での地位を維持しようとする決意を反映しています。