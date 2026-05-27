キリっと冷えた和酒で、夏の暑さを吹き飛ばそう！全国26蔵、130種類以上の和酒が集合！「第14回和酒フェス＠大阪ベイタワー」を7月11日（土）7月12日（日）に「弁天町駅」すぐの大阪ベイタワーで開催！

地方創生を応援する和酒フェス大阪実行委員会は、2026年7月11日（土）・12日（日）の2日間、大阪ベイタワー2階・アトリウム広場にて「第14回和酒フェス＠大阪ベイタワー」を開催いたします。

今回は「キリっと冷えた和酒で、夏の暑さを吹き飛ばそう！」をテーマに、全国26蔵130種類以上の和酒が集結。定番の夏酒やスパークリングに加え、独自開発の「和酒フェスAIコンシェルジュ」の導入や、燗酒・SAKEハイといった和酒の飲み方を提案する体験ブースなど、ただ飲むだけではない次世代の和酒体験を提供いたします。

会場は、大阪メトロ中央線とJR大阪環状線が交差する「弁天町駅」すぐの好立地。各日2部制（第1部12:00～14:10／第2部15:00～17:10）での開催となり、週末のお出かけに合わせて気軽に極上の和酒をご堪能いただけます。





詳細：https://sakefes.com/osaka14/【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350363/images/bodyimage1】

本イベントは2015年の初開催以来、「季節を感じながら、旬の和酒と食と日本文化を楽しむ利き酒祭り」をコンセプトに継続開催し、来場者満足度は毎回9割を超えるなど、多くの和酒ファンに支持されてきました。

今回はサブテーマに「夏酒・スパークリング・プレミアム酒が大集合!推しの一杯を見つけよう!」を掲げ、夏開催の限定特典として出展酒蔵のロゴ入り”特製うちわ”をプレゼント。さらに、前回好評を博した”オリジナルおちょこ”が今回限定カラーとなって再登場し、チケット購入特典として配られます。限定うちわで涼みながら、キリっと冷えた季節感あふれる和酒を特別なおちょことともに、心ゆくまでお楽しみいただけます。



会場では、前売制チケット「飲み比べパス」をご購入いただくことで、鑑評会・品評会で受賞歴を持つ酒蔵の日本酒からリキュール・梅酒など全ての出品酒を自由に飲み比べることができます。さらに、年々広がりを見せるクラフトサケや、国内製造のシードル・ミード(蜂蜜酒)・クラフトビールなど、多彩な和酒文化を一度に体験できます。

出展蔵は『六歌仙』『岩の井』『千曲錦』『七笑』『渓流』『四海王』『龍力』『古昔の美酒』『車坂』『鷹勇』『五橋』『仁喜多津』『幸姫』『泰斗』のほか、クラフトサケ『MIYOI』、焼酎蔵『黒伊佐錦』、ミード(蜂蜜酒)『The MEAD』、国産シードル『カモシカシードル醸造所』、クラフトビール『Golden Rabbit Beer』が参加。さらに、初出展蔵として『六根』『来福』『鬼作左』『湖の誉』や、ワイン商社が全国の酒蔵とタッグを組んだ『Craft Sake by MOTTOX』、滋賀の素材を活かした薬草酒『里和浸酒(SATONOWA)』、岡山県産果実にこだわったリキュール・甘酒『HOIDA CRAFT』など、ジャンルを超えた多様なラインナップが揃います。



また、130種類を超える出品酒から、来場者一人ひとりの嗜好に合わせた銘柄選びをサポートする独自開発の「和酒フェスAIコンシェルジュ」を導入。味わい傾向や特徴、フードとの相性などをチャット形式でご案内します。さらに、20種類以上の燗酒の飲み比べや、近年ブームの日本酒の炭酸割り「SAKEハイ」を味わえる体験ブースを設け、和酒の新たな魅力を発信します。



会場で気に入ったお酒は、その場での購入が可能。ご自宅用はもちろん、お土産用やお中元など、夏ギフトにも最適です。フードブースでは、旬の素材を活かした料理や地方特産品、和酒に合う人気店のメニューをご提供いたします。



会場ステージでは、両日ともに個性豊かなパフォーマンスでイベントを盛り上げます。1日目は和酒フェスではお馴染みの「2024 Miss SAKE Japan」グランプリの南 侑里さんによるフラダンスパフォーマンスを披露。2日目はウクレレ奏者のHook（フック）さんとコントラバス奏者の佐々木善暁さんが心地よい生演奏をお届けします。

また、ゲストには「2026 Miss SAKE Japan」が初登場する予定で、最終選考会後にWEBサイト・SNS等で発表いたします。司会は、1日目が関西を中心にテレビやラジオで活躍する吉川亜樹さん、2日目はMiss SAKE 2017グランプリで、現在も関西を中心にリポーターやMCとして活躍中の田中梨乃さんが務めます。



さらに恒例の、みんなで選ぶ「和酒フェス大賞」を実施。来場者投票による「日本酒」「その他の和酒」「夏酒」「初心者向け」の各部門(予定)および販売実績に基づく「セールス」部門などを設け、来場者参加型で和酒の魅力を発信します。



＊和酒フェスとは

「季節を感じながら旬の和酒と食、日本文化を楽しむ利き酒祭り」です。

東京と大阪で各3回、季節毎に開催し、前売チケットは完売が続き、若い世代や外国の方まで新しい日本酒ファンが集うフェスとして注目されています。



＊和酒とは

「日本の風土と文化の中でつくられた、人と人をつなぐ、伝統と革新のお酒」であり、季節を彩る「Made in JAPANのお酒」と定義しています。







【開催概要】

日時：2026年7月11日(土)、12日(日)

第1部 12:00～14:10（2時間10分）

第2部 15:00～17:10（2時間10分）

※各部入れ替え制

定員：各部 400名（予定）

場所：大阪ベイタワー2F・アトリウム広場 (大阪市港区弁天1丁目2-4)

料金：飲み比べパス 3,600円（税込）

※前売り制

※公式サイト、Peatix、楽天トラベル観光体験にて販売

内容：26蔵130種類以上の和酒飲み比べ（一部を除き、その場で購入可能）

特典：オリジナルおちょこ、特製うちわ、和らぎ水 付き

主催：和酒フェス大阪実行委員会

後援：国税庁・観光庁

協力：大阪ベイタワー、空庭温泉、ラジオ関西プロダクツ

公式サイト：https://sakefes.com/osaka14/



▼ チケットのお求めはこちらから

https://sakefes.com/ticket_page_osaka/



▼ イベント情報はこちらから

『公式サイト』：https://sakefes.com/

『Facebook』：https://www.facebook.com/sakefesosaka

『X』：https://x.com/sakefesosaka

『Instagram』：https://www.instagram.com/washufes_osaka/







【酒蔵ブース・体験ブース(燗酒・炭酸割)】※利き酒には「飲み比べパス」の購入が必要です.





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今回のテーマは「キリっと冷えた和酒で、夏の暑さを吹き飛ばそう!」。全国26蔵130種類以上の和酒が集結し、自由に飲み比べが楽しめます。

酒蔵ブースでは、全国から集まった蔵人が自慢の銘酒を振る舞うほか、その場での購入（一部を除く）も可能です。体験ブースでは各蔵おすすめの銘柄を燗酒で味わえるほか、近年ブームの炭酸割日本酒「SAKEハイ」など、多彩な和酒の飲み方を体験していただけます。



【和酒フェス出展酒蔵・銘柄】 全国より厳選26蔵 （予定）

※ 銘柄名・酒蔵名・所在都道府県の順

※ 参加酒蔵の追加・変更、最新情報はWEB・SNSで



＜日本酒＞

六根(ろっこん)／松緑酒造・青森県

六歌仙(ろっかせん)／六歌仙・山形県

来福(らいふく)／来福酒造・茨城県

岩の井(いわのい)／岩瀬酒造・千葉県

鬼作左(おにさくざ)／久保田酒造・福井県

千曲錦(ちくまにしき)／千曲錦酒造・長野県

七笑(ななわらい)／七笑酒造・長野県

渓流(けいりゅう)／遠藤酒造場・長野県

四海王(しかいおう)／福井酒造・愛知県

湖の誉(このほまれ)／山岡酒造・滋賀県

龍力(たつりき)／本田商店・兵庫県

古昔の美酒(いにしえのびしゅ)／日本の古酒蔵・兵庫県

車坂(くるまざか)／吉村秀雄商店・和歌山県

鷹勇(たかいさみ)／大谷酒造・鳥取県

五橋(ごきょう)／酒井酒造・山口県

仁喜多津(にきたつ)／水口酒造・愛媛県

幸姫(さちひめ)／幸姫酒造・佐賀県

泰斗(たいと)／千代の園酒造・熊本県



＜団体ブース＞

Craft Sake／モトックス



＜クラフトサケ＞

MIYOI(みよい)／足立農醸・大阪府



＜焼酎＞

黒伊佐錦(くろいさにしき)／大口酒造・鹿児島県



＜ミード＞(蜂蜜酒)

The MEAD(ざ・みーど)／京都蜂蜜酒醸造所・京都府



＜リキュール＞

里和浸酒(さとのわしんしゅ)／多賀町大滝地域里づくり協議会・滋賀県



＜リキュール・甘酒＞

HOIDA CRAFT(ほいだくらふと)・岡山県



＜シードル＞

カモシカシードル醸造所・長野県



＜クラフトビール＞

Golden Rabbit Beer／ゴールデンラビットビール・奈良県







【フードブース・お酒販売コーナー】（入場無料／キャッシュオン）





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フードブースでは、地域の食材を活かした料理やご当地の特産品、人気店の逸品など、和酒に合う多彩なメニューをお楽しみいただけます。

また、お酒販売コーナーでは利き酒をした一部銘柄の即売も実施。気に入ったお酒をお土産としてその場でご購入いただけます。







【ステージ・イベントコンテンツ】 ※「飲み比べパス」の購入者を対象としております。

会場のステージでは、日本酒を味わいながら、音楽やパフォーマンスもお楽しみいただけます。

さらに、日本酒に精通しているMCや和服のゲストが会場内を巡回し、各酒蔵の日本酒について詳しく紹介いたします。



7月11日(土)

MC：吉川亜樹(タレント・女優・日本酒学講師)

ステージ：南侑里×フラダンスチーム



7月12日(日)

MC：田中梨乃(タレント・女優・唎酒師)

ステージ：Hook(ウクレレ)&佐々木善暁(コントラバス)



※両日とも、ゲストとして「2026 Miss SAKE JAPAN」が初登場する予定です。最終選考会後にWEBサイト・SNS等で発表します。

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会場で毎回好評のみんなで選ぶ『和酒フェス大賞』を実施します。

来場者の皆様に利き酒していただいた和酒の中からお気に入りの和酒にご投票いただき、「日本酒」「その他の和酒」（焼酎・果実酒・梅酒・リキュール・クラフトビールなど）「夏酒」「初心者向け」の各部門（予定）や、会場での販売実績に応じて決定する「セールス」部門などで最高金賞・金賞を決定します。







【海外の方限定】チケットのお知らせ

和酒フェスでは、海外の方の日本酒の認知向上のため、海外の方限定チケットを販売いたします。

【海外の方限定プラン】:4,500円（税込）

【特典】:和酒フェスオリジナルおちょこ、オリジナル巾着袋、お水（500ml）、日本酒テキストブック など



チケットのお求めはこちら ⇒ URL: https://sakefes.com/ticket_page_osaka_foreign/







【イベント会場へのアクセス】

＜会場＞

大阪ベイタワー2F・アトリウム広場 ※空庭温泉隣(大阪市港区弁天1丁目2-4)



＜アクセス＞

JR大阪環状線「弁天町駅」中央北口改札すぐ、地下鉄中央線「弁天町駅」西改札2A出口直結。

JR大阪駅・阪急梅田駅からJR環状線で約7分、本町駅から地下鉄中央線で約7分。





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配信元企業：シーエムワン株式会社

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