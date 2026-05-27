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ドンキPOPライター渾身の驚作、新・ご当地ドンペン誕生！全47種『ご当地ドンペンフィギュア』を地域限定で順次発売
〜14,706人の従業員が選んだ都道府県別デザインを一挙公開〜
株式会社ドン・キホーテは、全国の店舗に所属するPOPライターから公募した公式キャラクター『ドンペン』のご当地デザインを当社従業員投票で決定し、そのデザインを元にした都道府県別の「ご当地ドンペンフィギュア」を5月28日(木)より、各地域限定で順次発売いたします。
■ 全国のPOPライターが地域愛を表現した47種のご当地ドンペン
ドン・キホーテの“象徴”ともいえる公式キャラクター『ドンペン』。いまやドン・キホーテに欠かせない存在として、老若男女・国内外の多くの方から愛され続けているキャラクターとなっています。
昨年47都道府県の出店達成を背景に、「全国各地域の皆さまに、より一層ドンペンやドン・キホーテを愛していただきたい」という想いから、全国の店舗に所属し手書きPOPなどを作成するPOPライターが各都道府県をイメージしたご当地ドンペンを新たに作成しました。全国各地から集まったデザイン案は総応募件数614件にのぼり、当社全従業員による投票（総投票数14,706票）を経て、この度、47都道府県 各1デザイン＝全47デザインが決定しました。
■ ドンペンフィギュア第一弾は5種類
ご当地ドンペンは、各地域の文化・名産・観光要素などをモチーフにしたデザインとなっており、各エリアの地域愛を感じられる仕上がりになっています。そんな各地域のデザインを元にしたご当地ドンペンフィギュア第一弾は、東京都・神奈川県・静岡県・福井県・長崎県の5種類。いずれも各都道府県内にある店舗でしか販売されない地域限定の商品です。ぜひ、近隣の県へ出掛ける際や旅行先で、“ドンキ巡り”を楽しみながらご当地ドンペンフィギュアを探してみてください。
※神奈川県のご当地ドンペン （左：POPライターの公募案、右：完成デザイン）
従業員投票時は「横浜、みなとみらい、横須賀をイメージ出来る」「セーラー服ドンペンにトキメキました！ボディの色と合っていて、カワイイ！！！」「水兵デザインがドンペンによく似合っている。颯爽としていて好感が持てる」などのコメントが寄せられました。
ご当地ドンペンフィギュア 価格：2,749円(税込)
※各フィギュアは各都道府県内のドン・キホーテ系列店舗にて、各店舗限定20〜200個販売予定
＜第一弾＞
東京都 ・・・都内の夜を照らすビル夜景と店舗が描かれ、ナイトマーケットを象徴するようなデザイン
神奈川県 ・・・海や港をイメージし横浜港発祥とされる童謡を彷彿させる水兵デザイン
静岡県 ・・・「日本一のお茶どころ」として有名のため、お茶をイメージした茶摘み姿のデザイン
福井県 ・・・生まれたての恐竜の赤ちゃんをイメージし、殻には越前水仙の模様が施されたデザイン
長崎県 ・・・特産品であるカステラをイメージ、お尻部分にはザラメが描かれたデザイン
■ ドン・キホーテ公式キャラクター『ドンペン』とは
1998年にドン・キホーテのお店を手伝うことになった南極生まれ東京育ちのペンギン。ドン・キホーテでよく見かける月乗りドンペンには、夜が大好きで「夜がさみしいなら、ドンペンがいつもいるからドン・キホーテにおいでよ」というメッセージが込められている。
誕生日 9月8日
性別 男の子
特徴 ミッドナイトブルーの体にナイトキャップをかぶっている
身長・体重・スリーサイズがすべて98cm（kg)
性格 いつも全力
趣味 ダイビング、魚釣り、TikTok
特技 圧縮陳列
ドンペンサイト：https://www.donki.com/official-character/?&pre=mv
■ あなたの県は何ドンペン？ ご当地ドンペンを一挙公開！
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ドンペン公式キャラクターサイト
https://www.donki.com/official-character/?&pre=mv
株式会社ドン・キホーテは、全国の店舗に所属するPOPライターから公募した公式キャラクター『ドンペン』のご当地デザインを当社従業員投票で決定し、そのデザインを元にした都道府県別の「ご当地ドンペンフィギュア」を5月28日(木)より、各地域限定で順次発売いたします。
■ 全国のPOPライターが地域愛を表現した47種のご当地ドンペン
昨年47都道府県の出店達成を背景に、「全国各地域の皆さまに、より一層ドンペンやドン・キホーテを愛していただきたい」という想いから、全国の店舗に所属し手書きPOPなどを作成するPOPライターが各都道府県をイメージしたご当地ドンペンを新たに作成しました。全国各地から集まったデザイン案は総応募件数614件にのぼり、当社全従業員による投票（総投票数14,706票）を経て、この度、47都道府県 各1デザイン＝全47デザインが決定しました。
■ ドンペンフィギュア第一弾は5種類
ご当地ドンペンは、各地域の文化・名産・観光要素などをモチーフにしたデザインとなっており、各エリアの地域愛を感じられる仕上がりになっています。そんな各地域のデザインを元にしたご当地ドンペンフィギュア第一弾は、東京都・神奈川県・静岡県・福井県・長崎県の5種類。いずれも各都道府県内にある店舗でしか販売されない地域限定の商品です。ぜひ、近隣の県へ出掛ける際や旅行先で、“ドンキ巡り”を楽しみながらご当地ドンペンフィギュアを探してみてください。
※神奈川県のご当地ドンペン （左：POPライターの公募案、右：完成デザイン）
従業員投票時は「横浜、みなとみらい、横須賀をイメージ出来る」「セーラー服ドンペンにトキメキました！ボディの色と合っていて、カワイイ！！！」「水兵デザインがドンペンによく似合っている。颯爽としていて好感が持てる」などのコメントが寄せられました。
（左から：東京都、神奈川県、静岡県、福井県、長崎県）
ご当地ドンペンフィギュア 価格：2,749円(税込)
※各フィギュアは各都道府県内のドン・キホーテ系列店舗にて、各店舗限定20〜200個販売予定
＜第一弾＞
東京都 ・・・都内の夜を照らすビル夜景と店舗が描かれ、ナイトマーケットを象徴するようなデザイン
神奈川県 ・・・海や港をイメージし横浜港発祥とされる童謡を彷彿させる水兵デザイン
静岡県 ・・・「日本一のお茶どころ」として有名のため、お茶をイメージした茶摘み姿のデザイン
福井県 ・・・生まれたての恐竜の赤ちゃんをイメージし、殻には越前水仙の模様が施されたデザイン
長崎県 ・・・特産品であるカステラをイメージ、お尻部分にはザラメが描かれたデザイン
■ ドン・キホーテ公式キャラクター『ドンペン』とは
1998年にドン・キホーテのお店を手伝うことになった南極生まれ東京育ちのペンギン。ドン・キホーテでよく見かける月乗りドンペンには、夜が大好きで「夜がさみしいなら、ドンペンがいつもいるからドン・キホーテにおいでよ」というメッセージが込められている。
誕生日 9月8日
性別 男の子
特徴 ミッドナイトブルーの体にナイトキャップをかぶっている
身長・体重・スリーサイズがすべて98cm（kg)
性格 いつも全力
趣味 ダイビング、魚釣り、TikTok
特技 圧縮陳列
ドンペンサイト：https://www.donki.com/official-character/?&pre=mv
■ あなたの県は何ドンペン？ ご当地ドンペンを一挙公開！
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ドンペン公式キャラクターサイト
https://www.donki.com/official-character/?&pre=mv