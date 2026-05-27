こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
〜次世代のトッププロを育成ジュニアイベント〜Number Sports Academy PGA Junior League SENKO Group Cup
平塚哲二プロ、渡部光洋プロ、大山湧さん（13）、本村彩歌さん（13）チームが優勝
センコーグループホールディングス株式会社（本社：東京都江東区、社長：福田泰久、以下センコーGHD）が特別協賛する、公益社団法人日本プロゴルフ協会（本部：東京都港区、会長：明神正嗣、以下PGA）主催の「日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」の付帯大会「Number Sports Academy PGA Junior League SENKO Group Cup（以下、NAPAS Cup）」が、2026年5月23日（土）に開催され、見事、平塚哲二プロ、渡部光洋プロ、大山湧さん（13）、本村彩歌さん（13）のチームが初代チャンピオンに輝きました。
本大会は、センコーGHDがトッププロを目指すジュニア向けのイベントとして、PGAおよびスポーツ総合雑誌「Sports Graphic Number」（発行：株式会社文藝春秋、本社：東京都千代田区、代表取締役：飯窪成幸、以下「Number」）とともに実行委員会を組織し、開催いたしました。
■大会概要
本大会は、ジュニアゴルファーの育成を目的とし、シニアプロとジュニアがチームを組んで参加します。ジュニア選手は、シニアプロからゴルフの神髄や技術、魅力を直接体感しながら、真剣勝負に挑むことができます。
■チーム編成
1チーム：シニアプロ2名＋ジュニア2〜3名 計6名
チーム数：4チーム（プロ計8名 ジュニア最大12名）
※競技は、PGAジュニアリーグの方式に則り、運営されます。
■出場選手
Redチーム：大山湧 (13)、本村彩歌 (13) 、平塚哲二プロ、渡部光洋プロ
Blueチーム：三浦由楽（１５）、坂下敬人（１２）、兼本貴司プロ、野上貴夫プロ
Yellowチーム：磯崎玲杏（１５）、清水陽菜（１４）、石田幹大（１２）、リチャードテイトプロ、すし石垣プロ
Greenチーム：高木杏衣（１５）、岩粼葵 (13)、福井梨乃(13)、水巻善典プロ、山添昌良プロ
■優勝チーム特典
優勝チームのジュニア選手には、後日「2026年日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」優勝プロと、蒲生ゴルフ倶楽部の大会開催コースでラウンドする権利が授与されました。
■優勝者コメント（大山さん・本村さん）
優勝できて本当にうれしいです。トッププロの方々とまわれることは楽しみです。これからも頑張りたいです。
■主催・協賛
主催：Number Sports Academy PGA Junior League SENKO Group Cup実行委員会
共催：Sports Graphic Number（文藝春秋）、日本プロゴルフ協会
協賛・企画・運営協力：センコーグループホールディングス株式会社
■企画趣旨
他のスポーツ同様、ゴルフもプロ選手を目指す道のりは非常に厳しいものです。小学校世代では、男女とも年齢に比例してJGAのジュニア会員数が増加傾向にありますが、中学世代以降は会員数の伸びが鈍化し、大学受験前を控える１８歳時点では、１２歳時よりも約１５％減少しています。特に男子は１６歳をピークに大きく減少する傾向にあります（日本ゴルフ協会、ジュニア会員の登録数より）。これは、大学受験を控えゴルフから離れる傾向があるためです。中学・高校世代は受験や将来の選択を迫られる時期であり、多くの才能あるジュニアたちがトップアスリートを目指す夢と向き合い、不安を抱くのも当然です。
本企画は、そのようなジュニアに対し、シニアプロがプロとして培った技術と心構えを伝え、ゴルフと真剣に向き合う機会を提供するものです。続けるか諦めるかという二択でなく、ゴルフへの情熱や熱い想いを育む場となることを目指しています。また、日本一を決める大会のチャンピオンに挑戦する機会も設けています。本大会で育んだゴルフへの情熱が、将来花開き、ここから新たなトッププロが誕生することを期待しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2033/135475/135475_web_1.png
【センコーグループ】
物流事業を中心に、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業の各分野、約２００社の事業会社で構成し、人を育て人々の生活を支援する企業グループとして、成長を続けています。センコーGHDは、創業１００周年となる２０１６年にゴルフ部を創部し、２０１９年には「企業対抗ゴルフ選手権」でのV４達成を機に数々の大会で好成績を残してきました。2021年に蒲生ＧＣをグループに迎え、２０２３年には、プロテスト合格を目指す女性ゴルファーを支援するため、女子ゴルフ部を創部しました。練習拠点を蒲生ＧＣに置き、寮を完備するなど、練習に専念できる環境を整え、2024年に徳永歩選手が見事プロテストに合格。創部２年目でプロゴルファーを輩出しています。今後も多くの女子プロゴルファーを輩出できるよう支援して参ります。
【蒲生ゴルフ倶楽部】1977年10月10日に開場。富沢誠造氏の設計による27ホールの林間コースで、関西を代表するコースのひとつです。過去には、1980年と１９８３年に日本女子プロゴルフ選手権を開催。1985年〜1993年の9年間は「宝インビテーショナルゴルフトーナメント」、1986年には「'86日経カップ中村寅吉メモリアルトーナメント」、2000年には「第24回三菱自動車トーナメント」が開催されています。
（代表：中西由喜 住所：滋賀県蒲生郡日野町中山７２４番地１）
【公益社団法人日本プロゴルフ協会】
日本プロゴルフ協会（PGA）は1957年7月27日、東西のプロゴルフ協会を統合して設立されたゴルフプロフェッショナルの団体です。1981年1月14日に文部省（当時）の認可を得て社団法人化され、更に2013年5月1日に内閣府の認可を得て、公益社団法人に移行しています。
PGAには厳しい資格認定を受けた5千名を超えるゴルフプロフェッショナルが会員として登録されており、日本のゴルフ界のあらゆる分野で活躍しています。
日本プロゴルフ選手権大会、男子シニアトーナメントの開催以外に、ティーチングプロ資格認定制度を発足させ、ゴルフ指導者の育成にも取り組んでいます。さらに、PGAは公益社団法人としての責務を果たすべく、ゴルフが“生涯スポーツ”として誰にでも愛される“国民的スポーツ”となるよう、多方面に渡って積極的な取り組みを行っています。国内プロゴルフ界を代表するリーダーとして、公益事業として掲げた「ゴルフの正しい普及ならびにゴルフ分野のスポーツ振興及びゴルフを通じた社会貢献」を推進しています。
【日本プロゴルフ選手権】
1926年に始まった日本最古のメジャー大会。国内男子ツアー公式戦（メジャー大会）４試合のひとつ。
賞金総額１億５千万円（優勝賞金：3,000万円）、名実ともに日本プロゴルフ界の頂点を決めるビッグトーナメントです。過去には尾崎将司（第39大会/第42大会/第57大会/第59大会/第６１大会/第64
大会）、青木功（第41大会/第49大会/第54大会）、中嶋常幸（第45大会/第51大会/第52大会）、倉本昌弘（第50大会 第60大会）の各プロが優勝、丸山茂樹（第65大会）／尾崎直道（第67大会）／片山晋呉（第71大会 第76大会） 、石川遼（第87大会）の各プロらも優勝しています。2023年第９０回大会は平田憲聖プロ、昨年、９１回大会は杉浦悠太プロ、そして92回（2025年）大会では清水大成プロが優勝するなど若手が台頭しています。
【Sports Graphic Number】
1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。大胆なグラフィックとアスリートやゲームの本質に迫る記事が特徴。隔週木曜日発売。近年、レジェンドアスリートを講師に招いたNumber Sports Academyを各地で開催し、競技普及と次世代育成にも力を入れている。
【大会ロゴ】
戦後に復興を遂げた扇興運輸の象徴であった扇をモチーフに、物流事業、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業の５つの事業がひとつとなって、PGA CHAMPIONSHIPを支え、共に男子プロゴルフの未来への発展を蒲生ゴルフ倶楽部から広げていくという思いを表現しています。
本件に関するお問合わせ先
（報道関係の皆様）
センコーグループホールディングス（株） 広報室
e-mail： kouhou@sknet.senko.co.jp 電話：０６−６４４０−５１５６
（大会運営全般に関すること）
公益社団法人日本プロゴルフ協会 広報担当：坂本
e-mail： sakamoto@pga.or.jp 電話：080−2240−5353
（NAPASCup参加応募に関すること）
文藝春秋 Number Sports Academy事務局
eventnumber-g@bunshun.co.jp
（開催会場に関すること）
蒲生ゴルフ倶楽部
e-mail： gamogolf@mx.bw.dream.jp 電話：0748-52-4640
センコーグループホールディングス株式会社（本社：東京都江東区、社長：福田泰久、以下センコーGHD）が特別協賛する、公益社団法人日本プロゴルフ協会（本部：東京都港区、会長：明神正嗣、以下PGA）主催の「日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」の付帯大会「Number Sports Academy PGA Junior League SENKO Group Cup（以下、NAPAS Cup）」が、2026年5月23日（土）に開催され、見事、平塚哲二プロ、渡部光洋プロ、大山湧さん（13）、本村彩歌さん（13）のチームが初代チャンピオンに輝きました。
優勝チーム（左から、平塚プロ、本村さん、大山さん、渡部プロ）
本大会は、センコーGHDがトッププロを目指すジュニア向けのイベントとして、PGAおよびスポーツ総合雑誌「Sports Graphic Number」（発行：株式会社文藝春秋、本社：東京都千代田区、代表取締役：飯窪成幸、以下「Number」）とともに実行委員会を組織し、開催いたしました。
■大会概要
本大会は、ジュニアゴルファーの育成を目的とし、シニアプロとジュニアがチームを組んで参加します。ジュニア選手は、シニアプロからゴルフの神髄や技術、魅力を直接体感しながら、真剣勝負に挑むことができます。
■チーム編成
1チーム：シニアプロ2名＋ジュニア2〜3名 計6名
チーム数：4チーム（プロ計8名 ジュニア最大12名）
※競技は、PGAジュニアリーグの方式に則り、運営されます。
■出場選手
Redチーム：大山湧 (13)、本村彩歌 (13) 、平塚哲二プロ、渡部光洋プロ
Blueチーム：三浦由楽（１５）、坂下敬人（１２）、兼本貴司プロ、野上貴夫プロ
Yellowチーム：磯崎玲杏（１５）、清水陽菜（１４）、石田幹大（１２）、リチャードテイトプロ、すし石垣プロ
Greenチーム：高木杏衣（１５）、岩粼葵 (13)、福井梨乃(13)、水巻善典プロ、山添昌良プロ
■優勝チーム特典
優勝チームのジュニア選手には、後日「2026年日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」優勝プロと、蒲生ゴルフ倶楽部の大会開催コースでラウンドする権利が授与されました。
■優勝者コメント（大山さん・本村さん）
優勝できて本当にうれしいです。トッププロの方々とまわれることは楽しみです。これからも頑張りたいです。
■主催・協賛
主催：Number Sports Academy PGA Junior League SENKO Group Cup実行委員会
共催：Sports Graphic Number（文藝春秋）、日本プロゴルフ協会
協賛・企画・運営協力：センコーグループホールディングス株式会社
■企画趣旨
他のスポーツ同様、ゴルフもプロ選手を目指す道のりは非常に厳しいものです。小学校世代では、男女とも年齢に比例してJGAのジュニア会員数が増加傾向にありますが、中学世代以降は会員数の伸びが鈍化し、大学受験前を控える１８歳時点では、１２歳時よりも約１５％減少しています。特に男子は１６歳をピークに大きく減少する傾向にあります（日本ゴルフ協会、ジュニア会員の登録数より）。これは、大学受験を控えゴルフから離れる傾向があるためです。中学・高校世代は受験や将来の選択を迫られる時期であり、多くの才能あるジュニアたちがトップアスリートを目指す夢と向き合い、不安を抱くのも当然です。
本企画は、そのようなジュニアに対し、シニアプロがプロとして培った技術と心構えを伝え、ゴルフと真剣に向き合う機会を提供するものです。続けるか諦めるかという二択でなく、ゴルフへの情熱や熱い想いを育む場となることを目指しています。また、日本一を決める大会のチャンピオンに挑戦する機会も設けています。本大会で育んだゴルフへの情熱が、将来花開き、ここから新たなトッププロが誕生することを期待しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2033/135475/135475_web_1.png
【センコーグループ】
物流事業を中心に、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業の各分野、約２００社の事業会社で構成し、人を育て人々の生活を支援する企業グループとして、成長を続けています。センコーGHDは、創業１００周年となる２０１６年にゴルフ部を創部し、２０１９年には「企業対抗ゴルフ選手権」でのV４達成を機に数々の大会で好成績を残してきました。2021年に蒲生ＧＣをグループに迎え、２０２３年には、プロテスト合格を目指す女性ゴルファーを支援するため、女子ゴルフ部を創部しました。練習拠点を蒲生ＧＣに置き、寮を完備するなど、練習に専念できる環境を整え、2024年に徳永歩選手が見事プロテストに合格。創部２年目でプロゴルファーを輩出しています。今後も多くの女子プロゴルファーを輩出できるよう支援して参ります。
【蒲生ゴルフ倶楽部】1977年10月10日に開場。富沢誠造氏の設計による27ホールの林間コースで、関西を代表するコースのひとつです。過去には、1980年と１９８３年に日本女子プロゴルフ選手権を開催。1985年〜1993年の9年間は「宝インビテーショナルゴルフトーナメント」、1986年には「'86日経カップ中村寅吉メモリアルトーナメント」、2000年には「第24回三菱自動車トーナメント」が開催されています。
（代表：中西由喜 住所：滋賀県蒲生郡日野町中山７２４番地１）
【公益社団法人日本プロゴルフ協会】
日本プロゴルフ協会（PGA）は1957年7月27日、東西のプロゴルフ協会を統合して設立されたゴルフプロフェッショナルの団体です。1981年1月14日に文部省（当時）の認可を得て社団法人化され、更に2013年5月1日に内閣府の認可を得て、公益社団法人に移行しています。
PGAには厳しい資格認定を受けた5千名を超えるゴルフプロフェッショナルが会員として登録されており、日本のゴルフ界のあらゆる分野で活躍しています。
日本プロゴルフ選手権大会、男子シニアトーナメントの開催以外に、ティーチングプロ資格認定制度を発足させ、ゴルフ指導者の育成にも取り組んでいます。さらに、PGAは公益社団法人としての責務を果たすべく、ゴルフが“生涯スポーツ”として誰にでも愛される“国民的スポーツ”となるよう、多方面に渡って積極的な取り組みを行っています。国内プロゴルフ界を代表するリーダーとして、公益事業として掲げた「ゴルフの正しい普及ならびにゴルフ分野のスポーツ振興及びゴルフを通じた社会貢献」を推進しています。
【日本プロゴルフ選手権】
1926年に始まった日本最古のメジャー大会。国内男子ツアー公式戦（メジャー大会）４試合のひとつ。
賞金総額１億５千万円（優勝賞金：3,000万円）、名実ともに日本プロゴルフ界の頂点を決めるビッグトーナメントです。過去には尾崎将司（第39大会/第42大会/第57大会/第59大会/第６１大会/第64
大会）、青木功（第41大会/第49大会/第54大会）、中嶋常幸（第45大会/第51大会/第52大会）、倉本昌弘（第50大会 第60大会）の各プロが優勝、丸山茂樹（第65大会）／尾崎直道（第67大会）／片山晋呉（第71大会 第76大会） 、石川遼（第87大会）の各プロらも優勝しています。2023年第９０回大会は平田憲聖プロ、昨年、９１回大会は杉浦悠太プロ、そして92回（2025年）大会では清水大成プロが優勝するなど若手が台頭しています。
【Sports Graphic Number】
1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。大胆なグラフィックとアスリートやゲームの本質に迫る記事が特徴。隔週木曜日発売。近年、レジェンドアスリートを講師に招いたNumber Sports Academyを各地で開催し、競技普及と次世代育成にも力を入れている。
【大会ロゴ】
戦後に復興を遂げた扇興運輸の象徴であった扇をモチーフに、物流事業、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業の５つの事業がひとつとなって、PGA CHAMPIONSHIPを支え、共に男子プロゴルフの未来への発展を蒲生ゴルフ倶楽部から広げていくという思いを表現しています。
本件に関するお問合わせ先
（報道関係の皆様）
センコーグループホールディングス（株） 広報室
e-mail： kouhou@sknet.senko.co.jp 電話：０６−６４４０−５１５６
（大会運営全般に関すること）
公益社団法人日本プロゴルフ協会 広報担当：坂本
e-mail： sakamoto@pga.or.jp 電話：080−2240−5353
（NAPASCup参加応募に関すること）
文藝春秋 Number Sports Academy事務局
eventnumber-g@bunshun.co.jp
（開催会場に関すること）
蒲生ゴルフ倶楽部
e-mail： gamogolf@mx.bw.dream.jp 電話：0748-52-4640