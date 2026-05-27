



東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- P-Life Japan Inc.（P-Life Japan）は、独自のP-Life技術を活用したプラスチックの微生物分解を実証する画期的な科学的証拠を特定・検証したことを発表しました。

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Isao Toyama - Inventor, Founder & CEO P-Life

毎年、世界では約4億トンのプラスチックが生産され、その約半分が使い捨てとなっています。そのうち推定1100万トンが海洋に流れ込み、これが数世紀にわたって分解されずに残ります。これまでこの課題は単なるリサイクルではなく、物理学、化学、生物学の分野にわたるものでした。ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）といった従来のプラスチックは、化学的に安定した炭化水素ポリマーです。これらは水にも微生物にも強い耐性を持っており、その状態が長期間にわたり維持されます。

しかし、最近の研究結果によると、この状況は異なっています。

慶應義塾大学、株式会社伊藤園、そしてP-Life Japanの画期的な共同研究により、研究者らは、P-Life技術で処理された従来のプラスチックを生物分解できる特定の微生物とその関連遺伝子経路を特定し、検証しました。これは単なる断片化でも、酸化ではなく、土壌や海洋生態系といった実際の環境における真の微生物による生分解で、これは、国際的な試験基準と直接的な微生物学的証拠によって証明され、マイクロプラスチックの除去を実現しています。

科学的転換点

この分野における根本的問題は常に、「従来のプラスチックは自然における炭素循環に戻ることができるのか？」というものでした。

P-Life技術は分子レベルで作用します。植物由来の脂肪酸塩から作られたこの添加剤は、ポリマーマトリックス内で制御されたラジカル反応を開始させ、高分子量炭化水素鎖を、カルボニル基（C=O）やヒドロキシル基（-OH）などの官能基を豊富に含む低分子量化合物へと変換します。これらの構造変化は極めて重要です。不活性なプラスチックを、微生物が代謝できる化合物へと変換します。

このメカニズムは、ISO 17556およびJIS K6955を含む国際的に認められた規格に基づいて検証されており、規定の試験期間内に土壌環境下で80～90%以上の生分解が実証されています。炭素からCO₂への変換は直接測定され、表面侵食ではなく、最終的な微生物による鉱化作用が確認されました。

ただし、さらに最も決定的な証拠があります。

プラスチック分解微生物の特定と特性評価

鎌倉で行われた「Returning Straws to the Earth（ストローを地球に戻す）」フィールドプロジェクトでは、P-Lifeポリプロピレン製ストローを土壌に埋設し、管理された条件下で観察しました。電子顕微鏡観察により、プラスチック表面に直接付着した細菌の密集したコロニーが確認されました。明確な生分解の痕跡も観察されました。その後の微生物分析により、カプリアビダス（Cupriavidus）属、カメリモナス・ラクティス（Camelimonas lactis）、バチルス（Bacillus）属などの主要な菌株が特定されました。

慶應義塾大学が実施した海洋研究では、海水環境からアルカニボラックス（Alcanivorax）属を含む70種類以上の細菌株が特定されました。また、P-Life処理されたPEおよびPPフィルムに活発に定着し、分解する微生物群が確認されました。処理されたプラスチックでは、顕著な重量減少と表面劣化が観察された一方、未処理のPEおよびPPでは、同等の微生物活性は認められませんでした。

これらの改質された従来型プラスチックを分解する微生物とその遺伝子情報が、今回初めて分離・同定されました。この分離・同定は、プラスチックの生分解に関する科学的理解を大きく前進させるものです。

CO₂、循環性、そして炭素排出問題

今日のサステナビリティに関する議論において、炭素排出量は重要な課題となっています。プラスチックに埋め込まれた炭素はどうなるのでしょうか？

その答えは微生物学にあります。微生物が分解されたポリマーの断片を代謝する際、炭素の一部は細胞の成長とバイオマス形成に利用され、残りは自然の代謝経路を経てCO₂として放出されます。これは、生態系における有機物の分解と同じプロセスです。

P-Life技術で処理されたプラスチックは、不活性廃棄物として何世紀にもわたって残存することはなく、微生物の代謝活動によって生物学的炭素循環へと戻ります。

P-Life技術は、合成ポリマーを自然の生態系へと戻し、表面的な断片化ではなく、完全な生物学的炭素循環を可能にするものです。

これは以下の分野において大きな意味を持ちます。

・海洋汚染の緩和

・長期的なプラスチック蓄積の削減

・炭素系廃棄物の環境残留性の低減

・循環型材料戦略の促進

妥協のない循環型経済

多くの生分解性プラスチックは高価で、産業規模の堆肥化インフラを必要とし、リサイクルプロセスとの互換性が低い場合が多いのに対し、P-Life技術はPE、PP、PSといった広く使用されているポリマーに対応します。使用中の製品性能を維持しつつ、必要な添加剤の量はわずか1～2%です。

この技術はすでに、農業用マルチフィルム、食品廃棄物収集システム、森林苗木保護シェルター、包装材など、25か国以上で活用されています。主要企業パートナーは、この技術を実際のサプライチェーンに統合しています。

この結果は、ニッチなバイオプラスチックソリューションではなく、既存のプラスチックインフラを拡張可能な形で移行させる道筋となります。

今これが重要な理由

世界のサステナビリティに関する議論は、以下の3つの柱に集約されつつあります。

CO₂排出量、循環型経済、そしてリサイクル効率。

リサイクルだけでは環境への流出を解決できません。堆肥化可能な素材だけでは、あらゆる用途において経済的に規模を拡大することはできません。禁止措置だけでは、素材の需要をなくすことはできません。

従来のプラスチックを微生物が分解可能な基質へと生物学的に変換することが、これまで欠けていた鍵となる可能性があります。

P-Life処理された素材に関連するプラスチック分解微生物の発見とゲノム解析は、グリーンウォッシングが厳しく監視されている今、科学的信頼性をもたらします。データは測定可能であり、微生物は観察可能であり、分解は定量化可能です。

プラスチックはもはや永久的なものではありません。

性能と生物学的還元を両立するように設計された素材は、循環型経済の枠組みの中で、プラスチック廃棄物の分類と管理方法を根本的に再定義する可能性があります。

P-Life技術が提供する検証済みの生物学的最終処分方法は、従来のプラスチックを自然の炭素循環と両立可能なものとして位置づけ、現在の持続可能性戦略における重要なギャップを埋めることになります。

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