ヌオーとのんびり高知旅！ハッシュタグキャンペーンがスタート！

６月１日から「高知だいすきポケモン」ヌオーのハッシュタグキャンペーンがスタート！

高知県内の対象スポットや景色の写真を撮り、「＃ヌオーとのんびり高知旅」をつけてInstagramやXに投稿しよう！高知観光情報発信館「とさてらす」で投稿画面を見せると、ヌオーのオリジナルステッカーがもらえるよ！さらに、投稿してくれた人の中から抽選で15名様にヌオーコラボ商品詰め合わせをプレゼント！

６月はヌオーとのんびり高知旅を楽しもう！！

【ヌオーとのんびり高知旅！ハッシュタグキャンペーン】

特設ページ：https://doppuri.kochi-tabi.jp/pokemon/hashtag-cp.html

キャンペーン期間：2026年６月１日（月）～2026年６月30日（火）

参加方法：① 高知観光officialアカウントをフォローしてね！

Instagram：https://www.instagram.com/naturallykochi/

X：https://x.com/naturallykochi

② キャンペーン期間中に対象の県内のスポット・景色の写真を撮影しよう！

対象スポットや景色を確認してね。

③ キャンペーン期間中にハッシュタグ「＃ヌオーとのんびり高知旅」をつけてInstagramや

Xに②で撮影した写真を投稿してね！

対象スポット・景色：

・『ポケふた』（全18箇所）

・ヌオーがラッピングされた伊藤園の災害対応自販機（とさてらす、桂浜）

・「高知だいすきポケモン ヌオー電車」

・四万十まちなか循環周遊バス「ヌオー号」

・高知県の川や海、雨など、「水」にまつわる景色・場所

※ヌオーが写真に写っていなくても問題ありません。

【ステッカープレゼント】

※イメージです。

高知観光情報発信館「とさてらす」で投稿を見せると、「高知だいすきポケモン」ヌオーのオリジナルステッカーがもらえるよ！

場所：高知観光情報発信館「とさてらす」

高知市北本町2-10-17（JR高知駅南口すぐ）

期間：2026年６月１日（月）～2026年６月30日（火）

時間：8:30～18:00

※平日は先着50名様、土日は先着100名様にプレゼントいたします。

※ステッカーの配布はお一人様につき１回までとさせていただきます。

【コラボ商品詰め合わせプレゼント】

※内容は変更となる場合がございます。

キャンペーンに参加してくれた人の中から抽選で15名様に、「高知だいすきポケモン」ヌオーのコラボ商品詰め合わせをプレゼントするよ！

※キャンペーン期間終了後に抽選を実施します。

▼「高知だいすきポケモン」ヌオーについてくわしくはこちら

https://doppuri.kochi-tabi.jp/pokemon/

▼参考

「ポケモンローカルActs」について

「ポケモンローカルActs」とは、道や県ごとに選ばれた「推しポケモン」が、地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動（Acts）です。株式会社ポケモンは、ポケモンの使用料を無償とする形で、

平成30年4月以降、北海道・岩手県・宮城県・福島県・福井県・三重県・鳥取県・香川県・高知県・長崎県・宮崎県・沖縄県の各道県それぞれと協力し、様々な取り組みを行っています。

くわしくはこちら https://local.pokemon.jp/