「頑張っているのに、なぜか満たされない。」

18年間、銀行員として“1円のズレも許されない世界”で生きてきた女性が、人生のどん底で出会ったのは、日本古来の知恵「暦（こよみ）」だった。 2026年5月31日、こよみナビゲーター・赤嶺みきの著書『数字に縛られた私が 暦で見つけた魂の自立』が発売される。 本書は、元銀行員として18年間働きながら、育児・家事・仕事に追われ、“自分を生きる感覚”を失っていった著者が、暦を通して人生を立て直していく実体験を綴った一冊。 「動く・整える・休む」日本人が古来より大切にしてきた“自然のリズム”を軸に、現代人が忘れかけている「自分自身の流れ」を取り戻す方法を、実体験ベースで語っている。

■ “安定”の中で壊れていった人生

著者・赤嶺みきのは、高校卒業後すぐに銀行へ就職。「安定が正解」と信じ、18年間銀行員として働き続けた。 しかしその裏側では ・フルタイム勤務 ・育児・家事 ・周囲からの期待 ・“やめるのはもったいない”という呪縛 に縛られ、自分自身を見失っていったという。 さらに、姉との別れ、心身の限界、ヘルニアや腱鞘炎による“強制終了”を経験。そこで初めて、自分の人生を見つめ直すことになる。

■ 沖縄の血筋に眠っていた「暦」の知恵

人生の転機となったのが、“暦”との再会だった。

沖縄・平安座島出身の祖父が読んでいた暦の本。母が大切に保管していたその知恵が、時を超えて著者の元へ戻ってきた。 著者は、暦を“占い”ではなく、「自然の流れと共に生きるための知恵」だと語る。現代人が“社会のカレンダー”に合わせて生きている一方で、本来の人間にはそれぞれ異なるリズムが存在する--。本書では、その考え方をわかりやすく解説している。

■「自分を生きる女性が増えると、世界は平和になる」

本書の根底にあるテーマは、“魂の自立”。 誰かの期待や評価ではなく、自分自身のリズムで生きること。依存ではなく、愛でつながること。 著者は、「自分を生きる女性が増えると、愛が溢れ、世界が平和になる」と語る。 単なるスピリチュアル本ではなく、数字と規律の世界で18年間生きた元銀行員だからこそ語れる、“現実を生き抜いた言葉”が詰まった一冊となっている。

書籍情報

書籍名：『数字に縛られた私が 暦で見つけた魂の自立』 著者：赤嶺みきの 発売日：2026年5月31日 著者肩書：こよみナビゲーター 【Amazon購入ページ】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTFSJWK