ドイツ・シュトゥットガルト、エアランゲン、2026年5月27日- ETASとエレクトロビットは本日、高度運転支援システム(ADAS)向けに統合されたソフトウェア基盤の提供開始を発表しました。本ソリューションは、エレクトロビットのスケーラブルで効率的なSDV(ソフトウェア定義型車両)プラットフォームを構成するEB corbos Linux for Safety Applicationsと、ETAS Vehicle Software Platform SuiteのADASプロファイルを組み合わせたものです。この協業が提供するソリューションは、2026年5月27～29日に横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026」のETASブース(N77)にてデモ展示されます。





新たなADASソフトウェア基盤は、OSとミドルウェアコンポーネントをあらかじめ統合した形で提供することで、顧客のインテグレーション工数を大幅に削減することを目的として設計されています。各コンポーネントを個別に調達する場合と比べ、インテグレーションリスクを低減するとともに、EB corbos Linux for Safety Applicationsを組み込むことで、プロプライエタリなクローズドOSに代わるオープンな選択肢を提供します。Tier 1サプライヤーおよびOEMは、現行のソフトウェアスタックや車両プログラムにADASソフトウェア基盤を統合でき、量産前の評価・パイロット導入を開始できます。





今回のコラボレーションは、エレクトロビットとETASの緊密なパートナーシップを示すものであり、自動車業界向けにオープンでスケーラブル、かつ安全性重視のソフトウェアプラットフォームを提供するという両社の共通のコミットメントを改めて表明するものです。





「決定性のある動作、膨大なデータの高効率処理、そして機能安全は、量産対応のADASシステムに不可欠な要件です。」と、ETAS コンピュートミドルウェア製品フィールド責任者 Dr. Tobias Kreuzingerは述べています。「Vehicle Software Platform SuiteのADASプロファイルと、エレクトロビットのLinux向け安全ソリューションを組み合わせることで、OEMおよびTier 1がLinuxベースのシステムにASIL-Bの安全性を効率的に実装しながら、ADAS機能開発者に量産実績のあるミドルウェア機能を提供できるようになります。この統合ソリューションは、より安全なADASシステムを迅速に構築するための、堅牢で量産対応可能なソフトウェア基盤を提供します。」

新たなソフトウェアスタックを紹介するデモは、ADASのユースケースにおいて、決定性を備えた車載向けのミドルウェアと組み合わせることで、安全性対応Linuxが実用レベルに達していることを示しています。EB corbos Linux for Safety ApplicationsとETAS Vehicle Software PlatformのADASプロファイルを統合することで、エレクトロビットとETASは、スケーラブルで安全性重視のADASプラットフォームを求める顧客ニーズに応える、一貫性のある量産対応可能なADASソフトウェア基盤をデモ展示・提供します。





「ADASプログラムでは、車両プラットフォーム全体にスケールできる、成熟した安全準拠のソフトウェア基盤が求められるケースがますます増えています」と、エレクトロビットHead of Cross-Portfolio Growth and Alliances Dr. Moritz Neukirchnerは述べています。「EB corbos Linux for Safety Applicationsは、当社SDVプラットフォームの中核として、インテグレーション工数の削減、プログラムリスクの低減、そして開発体験の向上を通じ、迅速かつ低コストな展開を実現します。ETASとの連携により、決定論的なミドルウェアと組み合わせた安全性対応Linuxが、ADASの確固たる基盤として機能することを実証しています。両社は、連携した提供体制のもと、完全に統合されたADASソフトウェア基盤をお客様に提供します。」









■イータスについて

ETAS GmbHは、ボッシュ・グループの完全子会社として1994年に設立されました。現在では欧州、北米、南米、アジアの14ヵ国に拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。ETASのポートフォリオは、ソフトウェアデファインドビークルを実現するためのビークルベーシックソフトウェア、車載ミドルウェア、開発ツール、クラウドベースの運用サービス、自動車用サイバーセキュリティソリューション、そしてエンドツーエンドのエンジニアリングおよびコンサルティングサービスを中心に構成されています。自動車メーカーやサプライヤーは、ETASの製品・ソリューションやサービスを利活用することで、独自性の高いビークルソフトウェアの効率的な開発、運用、セキュリティ保護を実現することができます。

詳細は、 https://www.etas.com/ww/ja/ をご覧ください。横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展YOKOHAMA」のETASブースN77へぜひお立ち寄りください。









■エレクトロビットについて

エレクトロビットは、ソフトウェア定義型車両(SDV)への移行における信頼できるパートナーです。35年以上にわたり高く評価されてきた車載ソフトウェアの実績を基に、革新的なポートフォリオと包括的なSDVエコシステムを通じて、自動車メーカー、サプライヤー、開発受託メーカーや主要テクノロジー企業が、迅速かつ安心して将来を見据えたソリューションを構築できるよう支援します。オペレーティングシステム、ミドルウェア、組み込みソフトウェア、デジタルコックピットソリューション、エンジニアリングサービス、開発ワークフローといったSDVの基盤技術は、車両ライフサイクル全体にわたり、より速いイノベーションとシームレスな統合を実現します。エレクトロビットのソフトウェアは、世界中の6億3,000万台以上の車両に搭載された50億を超えるデバイスを支えています。エレクトロビットは、AUMOVIOの完全子会社であり、独立事業会社です。

詳細は https://www.elektrobit.com/jp/ をご覧ください。エレクトロビット ブースN70へも是非お立ち寄りください。