キャンプ・バイク・釣り・ゴルフなど幅広いレジャーで活躍し、さらに災害対策グッズとしても人気の製品を展開する「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、5月27日～6月2日の期間中、【Amazon スマイルセール】にて人気製品を《最大35%OFF》で販売いたします。 人気のポータブル電源に加え、これからの季節に活躍するポータブル冷蔵庫やポータブルクーラーも対象。 PowerArQ製品で、より快適で安心なアウトドアライフ、そして日常の備えを始めてみませんか。

セール詳細

https://www.amazon.co.jp/stores/page/90ECCC52-6A70-4417-AA94-2520505DC118

【 セール期間 】

2026年5月27日9:00～6月2日23:59

【 割引率 】

最大35%

【対象商品 】

PowerArQ S10 Pro：\143,000 → \124,410（13%OFF） PowerArQ Max：\264,000 → \192,720\（27%OFF） PowerArQ 2 レッド：\69,300 → \50,600（26%OFF） PowerArQ Solar 120W：\35,900 → \32,310（10%OFF） PowerArQ Solar 210W：\59,400 → \38,610（35%OFF） ICEBERG 12L：\27,500 → \25,030（10%OFF） ポータブルクーラー：\77,000 → \69,300（10%OFF） クッキングポット：\7,920 → \7,120（10%OFF） EasyOneTouch5：\2,980 → \2,510（15%OFF） EasyMagMount（A0046）：\2,980 → \2,682（10%OFF） EasyMagMount wireless 付属あり（A0047）：\4,950 → \4,360（11%OFF） EasyMagMount wireless 付属無し（A0050）：\5,280 → \4,650（11%OFF） 発電機：\119,900 → \95,920（20%OFF） Neck Cooler Air：\11,000 → \8,800（20%OFF） など

■ピックアップ製品

ポータブルクッキングポット PowerArQ DuoPot

鍋とフライパンがセットで重量1.0kg ポータブル電源とこれ一台で調理をより手軽に

容量(鍋): 1.2L 容量(フライパン): 0.48L 定格電圧: 100V～120V 素材(鍋・フライパン): アルミニウム合金 素材(蓋): PP素材 コーティング: PTFE 本体サイズ(使用時): 173×170×223mm 重量: 1.0kg カラー: コヨーテタン 価格: \7,920(税込) セール価格：\7,120（10%OFF）

https://amzn.asia/d/0fdloyqD

ポータブルクーラー PowerArQ Point Cooler

クーラー・ファン・除湿の3モード搭載 重量5.2kg・省電力で、PowerArQらしい“使える冷房”を実現

冷却能力：1800 BTU/h 風量：≈ 85 m³/h 本体サイズ：350 × 242 × 265 mm 質量：5.2 kg 消費電力：≈ 200 W 冷媒：R134a / 充填量 65 g 電源：AC 100‑240 V 50/60 Hz 5 A / DC 12 V 価格：\77,000（税込） セール価格：\69,300（10%OFF）

https://amzn.asia/d/01sUpeuh

ポータブル電源 PowerArQ S10 Pro

アウトドア・非常時もこれ一台 満充電まで1.5時間の急速充電

容量：1024Wh カラー：コヨーテタン、ジェットブラック 価格：\143,000（税込） セール価格：\124,410（13%OFF）

◾️ブランド概要

https://amzn.asia/d/06CcmXYr

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ、日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも、あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当 E-mail : press@go-hd.jp