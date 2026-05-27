近年、日本では猛暑日が増加しており、屋外での暑さ対策需要が高まっています。 一方で、「普通の小型扇風機では風量が物足りない」「屋外ではすぐに充電が切れてしまう」といった声も多く見られました。 そこでSOPPYでは、“屋外でもしっかり使える涼しさ”をテーマに、送風性能・バッテリー容量・ミスト機能を強化した本製品を開発しました。 また、防災意識の高まりを背景に、停電時にも活躍できるポータブル家電としての実用性にもこだわっています。 新商品の発売を記念して、期間限定で20%OFFクーポンを配布中です。

ミスト×パワフル送風で、真夏の屋外をもっと快適に。

https://item.rakuten.co.jp/soppy/j302229/

家電ブランド「SOPPY（ソッピー）」は、ミスト機能とパワフル送風を兼ね備えたコードレス大型扇風機を発売しました。 20000mAh大容量バッテリーと600mlミスト機能を搭載し、アウトドア・屋外作業・車中泊・防災備蓄など、さまざまなシーンで快適に使用可能。 最大約75時間の連続使用にも対応し、暑さが厳しい季節の新たな猛暑対策アイテムとして提案いたします。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/j302229/ Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/j302171-1.html

ミスト×送風で、より快適な涼しさを実現

微細ミストとパワフル送風を組み合わせることで、屋外でもしっかりとした涼しさをサポート。 暑さが気になる季節のアウトドアや作業環境でも、快適に使用できます。

20000mAh大容量バッテリー搭載

大容量バッテリーにより、最大約75時間の連続使用が可能。 長時間の外出やキャンプ、防災シーンでも安心して使用できます。

4段階風量調節＋自動首振り対応

使用シーンに合わせて風量調節が可能。 さらに自動首振り機能により、広範囲へ効率的に送風できます。

アウトドアから防災備蓄まで幅広く活躍

キャンプ・車中泊・スポーツ観戦・屋外作業はもちろん、停電時や災害時の備えとしても活用可能。 USB出力機能を備え、モバイルバッテリーとしても使用できます。

商品仕様

商品名：ミスト搭載アウトドアファン バッテリー容量：20000mAh 水タンク容量：600ml 連続使用時間：最大約75時間 風量調節：4段階 機能：ミスト噴霧／自動首振り／USB給電 使用シーン：アウトドア、車中泊、屋外作業、防災備蓄 など 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/j302229/ Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/j302171-1.html 新商品の発売を記念して、期間限定で20%OFFクーポンを配布中です。 暑さ対策やアウトドア需要が高まるこれからの季節に、より多くの方へ快適さを届けたいという想いから、特別キャンペーンを実施しています。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始いたしました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/