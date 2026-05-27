アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2026年5月24日（日）、福井市・AOSSA 7階で開催された無料相談会「お酒と暮らしの相談会」において、アルコール・インターロック「ALC-ZEROⅡ」のデモ機を提供し、展示協力を行いました。

本相談会は、アルコール依存症の当事者やご家族、支援者などを対象に、一般社団法人ヘルスケアマネジメント協会が毎月開催している無料相談会です。東海電子は今回、飲酒問題の予防・再発防止支援という取り組みに賛同し、技術面から協力いたしました。

飲酒運転は「意思」だけでは防げない

飲酒運転は、「本人のモラル」だけでは解決できないケースがあります。背景には、アルコール依存や習慣的飲酒、飲酒コントロールの困難さなど、さまざまな問題が潜んでいることも少なくありません。 東海電子が開発・提供するアルコール・インターロック「ALC-ZEROⅡ」は、運転前に呼気中アルコール濃度を測定し、基準値以上のアルコールが検知された場合、車両のエンジン始動を制御する装置です。

「飲んでいないつもりだった」「少しなら大丈夫だと思った」といった自己判断による運転を、テクノロジーによって未然に防ぐことを目的としています。 東海電子では、飲酒運転対策には啓発だけでなく、“飲酒状態では運転できない仕組み”を社会に普及させていくことが重要であると考えています。

会場では体験型展示を実施

当日は、来場者が実際にマウスピースに息を吹き込み、アルコール検知からエンジン始動制御までの流れを体験できるデモ展示を実施しました。

参加者からは、「飲酒運転防止をより身近に感じた」「物理的に防ぐ仕組みの必要性を実感した」といった声も聞かれ、飲酒運転再発防止策として高い関心が寄せられました。 東海電子は、「飲酒運転ゼロの社会」の実現を目指し、今後もアルコール問題の予防啓発や安全運転支援に取り組んでまいります。

次回開催概要

【お酒と暮らしの相談室】 日時：2026年6月28日（日）12:30～16:30 会場：AOSSA 7F ふくい県民活動・ボランティアセンター 705会議室 （福井県福井市手寄1丁目4-1） 参加費：無料（匿名参加可） お酒のことで悩んでいる方、ご家族、支援者の方など、どなたでも参加可能です。 主催：一般社団法人ヘルスケアマネジメント協会 https://helkema.or.jp/ ■本件に関するお問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部 E-mail:info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子株式会社 IL推進事業部 Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_il X：https://x.com/tokai_denshi Line：@700xyfip ■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！ 地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。 https://transport-safety.jp/archives/26257 ■アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト アルコールインターロック.com：https://alcohol-interlock.com/

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/