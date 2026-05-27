「宇佐ジビエファクトリー」および「日本ジビエアカデミー」を運営する有限会社サンセイ(本社：大分県宇佐市)は、中津市の下郷農業協同組合(下郷農協)から食鳥処理場を買収したことをお知らせします。同社は今後、同施設をジビエ専用の処理加工施設「中津G-BASE」として再生させ、今夏(2026年7月～8月)のオープンを目指します。





下郷農協食鳥処理場





■国内トップの処理能力で地域課題に挑む

有限会社サンセイは、徹底した衛生管理と高度な解体技術で知られ、令和7年度のシカ・イノシシの年間処理頭数は2,748頭に達しました。この数字は一施設当たりの処理数として日本トップクラスを誇り、名実ともに国内最大のジビエ拠点となります。

新施設「中津G-BASE」の稼働を通じて、以下の展開を見込んでいます。

・野生鳥獣被害の抑制：捕獲個体の受け入れ体制を強化し、樹木や農作物の食害軽減に寄与する。

・「負の遺産」から「資源」へ：廃棄されることの多かった個体を食肉として有効活用し、地域ブランド化を推進。

・雇用の創出と技術普及：「日本ジビエアカデミー」でのノウハウを活かし、次世代の技術者育成の場としても活用。





イノシシ肉

シカ肉





■期待される「中津モデル」

これまで下郷農協が運営してきた食鳥処理場の設備を活かしつつ、最新のジビエ処理ラインへと大規模なリノベーションを行います。サンセイの担当者は「日本トップクラスの処理実績を背景に、安全で高品質なジビエを安定供給したい。地域一丸となって『獲る・捌く・食べる』のサイクルを確立させていく」と意気込みを語ります。

全国の自治体や流通関係者からも注目を集める「中津G-BASE」は、ジビエ業界における新たなスタンダードの確立を目指し、取り組みを進めています。









■会社概要

商号 ： 有限会社サンセイ

代表者 ： 取締役 山末成司

所在地 ： 大分県宇佐市

設立 ： 2000年7月

事業内容： 食肉加工業 食肉販売業 ジビエ処理業 飲食店経営