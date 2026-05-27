美容医療と健康教育の分野で活動する山本江示子は、新刊書籍『ココロもカラダもみるみるととのう すごい！耳くるくる』を自由国民社より発売いたしました。





すごい耳くるくる表紙





本書は、耳をやさしくつかみ、くるくると回すだけで、心と体を整えるセルフケア「耳くるくる」を紹介する一冊です。





日々の忙しさの中で、健康や美容を後回しにしてしまう人が増えています。

ストレス、体のこわばり、疲れ、顔まわりの重さ、姿勢の乱れなど、年齢や生活習慣による小さな不調を感じながらも、「何から始めればよいかわからない」と感じている人は少なくありません。





本書で紹介する「耳くるくる」は、特別な道具も、広い場所も、難しい技術も必要ありません。

1回1分、耳をくるくる回すだけ。

オフィスのデスク、通勤中、家事の合間、就寝前など、毎日の生活の中で気軽に取り入れられる、シンプルなセルフケアです。









■書籍刊行の背景

著者・山本江示子は、京都を拠点とする美容医療機関「山本クリニックSoftmedi」にて、長年にわたり多くの人の美容と健康に向き合ってきました。





美容医療の現場では、見た目の変化だけでなく、姿勢、骨格、歩行、生活習慣、心の状態が、その人の印象や健康に大きく関わっていることを実感してきました。





その中で着目したのが、誰もがすぐに触れることができる「耳」です。





耳を回すという小さな動きは、自分の体に意識を向けるきっかけになります。

忙しい毎日の中でも、ほんの1分、自分の心と体を整える時間を持つこと。

それが、健やかで美しい毎日への第一歩になると考え、本書の刊行に至りました。





著者山本江示子





■本書の特徴

1.1回1分、いつでもどこでもできる

「耳くるくる」は、耳をやさしくつかみ、くるくると回すシンプルなセルフケアです。

特別な道具や場所を必要とせず、忙しい方でも生活の中に取り入れやすいことが特徴です。





2.心と体の両方に着目したセルフケア

本書では、耳を回すことを単なる美容習慣としてではなく、心と体を整えるためのエクササイズとして紹介しています。

ストレスを感じやすい方、体の不調を感じやすい方、自分の健康を後回しにしてきた方に向けて、無理なく続けられる方法を提案しています。





3.美容医療・健康教育の現場経験から生まれたメソッド

著者は、美容医療と健康教育の現場で、外見だけでなく、姿勢・骨格・歩行・生活習慣・心の在り方までを含めた統合的な美容・健康アプローチを提唱してきました。

本書は、その現場経験をもとに、誰でも日常で実践しやすい方法としてまとめた一冊です。





4.年齢を否定せず、今の自分を整える習慣

本書が伝えたいのは、無理に若さを追いかけることではありません。

年齢を重ねることを否定せず、今の自分の体と心を丁寧に整えること。

その積み重ねが、表情、姿勢、雰囲気、そして人生の印象を変えていくという考え方を大切にしています。





GUJイベントで公開された本書





■こんな方におすすめ

・日々の忙しさで自分の健康を後回しにしがちな方

・ストレスや体のこわばりを感じやすい方

・顔まわりや表情の疲れが気になる方

・首、肩、頭まわりをすっきりさせたい方

・簡単に続けられる健康美容習慣を探している方

・年齢を重ねても、自分らしく健やかに過ごしたい方









■著者コメント

私たちは、毎日の忙しさの中で、つい自分の心と体を後回しにしてしまいます。





けれど、美しさも健康も、特別な日にだけ整えるものではありません。

毎日の小さな習慣の積み重ねが、その人の表情、姿勢、雰囲気、そして人生の印象をつくっていきます。





「耳くるくる」は、誰でも今日から始められる、とてもシンプルなセルフケアです。

耳をくるくる回すという小さな動きが、自分の体に意識を向けるきっかけになります。





この本が、年齢や忙しさを理由に自分を後回しにしてきた方にとって、もう一度、自分を整え、自分らしく健やかに生きるきっかけになれば嬉しく思います。









■書籍情報

書名 ： ココロもカラダもみるみるととのう すごい！耳くるくる

著者 ： 山本江示子

出版社 ： 自由国民社

発売時期： 2026年3月

定価 ： 1,650円(税込)

判型 ： 四六判

ページ数： 240ページ

ISBN ： 9784426130541

販売場所： 全国書店、オンライン書店ほか









■著者プロフィール

山本江示子

美容医療と健康教育の分野で活動する起業家・著述家。

京都を拠点とする美容医療機関「山本クリニックSoftmedi」を運営し、外見だけでなく、姿勢・骨格・歩行・生活習慣・心の在り方までを含めた統合的な美容・健康アプローチを提唱している。





また、Global Unity Japan代表として、年齢や経験にとらわれず、自分らしく美しく生きる女性たちの育成にも取り組む。

著書に『寝る前1分の壁立ちで一生歩ける！』『朝1分！「顔の骨トレ」で10歳若くなる！』などがある。