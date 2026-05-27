株式会社チイキモリ(代表取締役：布田 拓也)が運営する選挙支援ソーシャルビジネス「Next Democracy」は、年齢・性別を問わず出馬を考えている方を対象としたオンライン講座『次世代の政治塾』を、2026年6月に開講いたします。本講座は、「なぜ議員になるのか」という原点の整理から、地域課題の構造化、政策立案、選挙戦略の基礎、実行準備までを全4回で学ぶ内容です。





セミナー詳細 ： https://next-democracy.com/ndseijijyuku/

申し込みページ： https://nextdemocracynextdemocracy-jisedai.peatix.com/view





オンライン講座「次世代の政治塾」





■開講背景

想いを持つ人が政治家になるための力になりたいという気持ちで、Next Democracyを立ち上げ選挙支援事業を開始しました。私たちはただ当選させるだけではなく、政策で当選できる政策力と戦略をサポートし、良い政治家を輩出します。そのためには、想いを政策にし、市民の課題を掴み、共感される言葉に変えなければなりません。この力を身に付ける入り口として「次世代の政治塾」を開講します。









■『次世代の政治塾』について

日本の地方選挙では、候補者不足を背景に無投票当選が増加しており、2023年の統一地方選挙では道府県議選の無投票当選率が25.9％に達しました。一方で、「政治家は特別な人がなるもの」という思い込みや、選挙にかかる費用・準備への不安から、地域への問題意識や志を持ちながらも立候補に踏み出せない人は少なくありません。

Next Democracyは、こうした状況に対し、「どう勝つか」だけでなく、「なぜ挑戦するのか」「どんな政策を掲げるのか」から伴走する必要があると考え、2026年5月に正式始動しました。『次世代の政治塾』は、その中核となる取り組みとして開講するもので、政治参加の入口を広げ、地域課題を政策で解決する人材の育成を目的としています。









■講座概要

タイトル ： 次世代の政治塾

開催日時 ： 2026年6月に開講(全4回)

・第1回：6月9日(火) 20:00～22:00

・第2回：6月16日(火) 20:00～22:00

・第3回：6月23日(火) 20:00～22:00

・第4回：6月30日(火) 20:00～22:00

参加方法 ： オンライン(Zoom)

参加費 ： 2,000円(税込・全4回分)

参加条件 ： 年齢・性別を問わず、出馬を考えているすべての方

主催 ： Next Democracy(運営：株式会社チイキモリ)

公式サイト： https://next-democracy.com/ndseijijyuku/

申込ページ： https://nextdemocracynextdemocracy-jisedai.peatix.com/view





＜プログラム＞

第1部 「想いを言葉にする なぜ、あなたが政治家なのか」

政治家を目指す動機や原体験を深掘りし、「自分だけの想い」を言語化します。

曖昧な動機を明確なビジョンへ整理し、その後の政策立案や選挙活動の土台を築きます。





第2部 「課題を見抜く 地域の問題を構造で捉える」

「何となく感じている課題」を、根拠のある地域課題として整理・構造化する方法を学びます。

課題の背景や因果関係を捉えることで、説得力のある政策づくりにつなげます。





第3部 「政策を作る 課題を解決策に落とし込む」

地域課題を具体的な政策へ落とし込む実践的な考え方を学びます。

有権者に「この人に任せたい」と思ってもらうための、政策の作り方と伝え方を磨きます。





第4部 「戦略と実行 選挙を設計し、動き出す」

選挙戦略の基礎、SNS広報、支援者づくり、タイムライン設計などを扱います。

想いや政策を実際の行動へ移すための準備を行い、出馬に向けた具体的な一歩を支援します。





※ 各回のテーマ・内容は変更になる場合があります。









■講師プロフィール

・海老 克昌(えび かつよし)

ネクストデモクラシー共同代表・政策選挙アドバイザー。昭和56年生まれ。29歳から富山県議会議員を2期8年務めた無所属の元地方議員で、地方創生研究所代表。浜松大学経営情報学部卒業。令和7年までの8年間、国政政党の設立準備段階から関わり、党中央にて複数の役職を担いながら組織の成長を支えた経験を持ちます。勝つための戦略戦術の立案から、候補者への伴走支援まで一貫して対応しています。





・布田 拓也(ぬのた たくや)

ネクストデモクラシー共同代表・政策選挙アドバイザー。昭和56年生まれ。26歳から泉佐野市議会議員を5期18年務めた無所属の元地方議員で、株式会社チイキモリ代表取締役。関西大学法学部卒業、同大学院会計研究科修了。令和7年までの3年間、国政政党の党中央にて選挙部長などを務め、組織運営と選挙実務の両面から発展を支えました。政策づくりから広報・クリエイティブ、戦略までを一体で支援しています。









■会社概要

商号 ： 株式会社チイキモリ

代表者 ： 代表取締役 布田 拓也

事業内容 ： Next Democracyの運営

URL ： https://next-democracy.com