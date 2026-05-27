和クレープ専門店「浅草茶屋たばねのし®」（浅草本店：東京都台東区浅草2-7-7）のサブブランドとして展開する「Café たばねのし」より、夏季限定商品「アイスクレープ」を2026年5月28日（木）より発売いたします。掛川抹茶の奥深い味わいを楽しめるCafé たばねのしのクレープ。夏季限定商品は、夏に味わいたい清涼感あふれる商品に仕上げました。

【商品情報】

アイスクレープ ＜ひんやり楽しむ抹茶 ～チョコレート仕立て～＞

静岡県掛川産の抹茶を贅沢に練り込んだ、香り高く深い旨味を感じられるクレープ生地を使用しています。生地は、パリッと食感に仕上げ抹茶の風味をお楽しみいただけます。抹茶のアイスや抹茶クリームをふんだんに使用し、夏に食べたい一品に仕上げました。

価格：800円(税込) 販売店舗：Caféたばねのし店舗 (一部店舗を除く)

〇姫路店 (兵庫県兵庫県姫路市駅前町１８８－１ ピオレ1_1F) Instagram＞https://www.instagram.com/himeji_tabanenoshi/ 〇府中店 (東京都府中市宮町１丁目41－２ ミッテン府中 9F フードコート) Instagram＞https://www.instagram.com/fuchu_tabanenoshi/

柚子を使用した掛川抹茶のお飲み物も同時発売

炭酸水に変更することも可能なため、より爽やかさを味わいたい方には、炭酸水仕上げもおすすめです。

商品名：「掛川抹茶と柚子」

販売期間：2026年5月19日(火)より 価格：店舗により異なるため店頭にてご確認ください 販売店舗：たばねのし全店(一部店舗を除く) ※鹿児島店(薩摩茶屋たばねのしでは飲料のみの販売) 仕入状況により発売日が店舗により異なる可能性があります

味わいはもちろん、フォルムにもこだわる”たばねのし®”

“たばねのし®” のこだわり

■ 静岡県産「掛川抹茶」の苦みと旨味 たばねのしの抹茶は、全国茶品評会で数多くの受賞歴を誇る茶園から採れる「掛川抹茶」を使用。 独自の結び合わせ（配合）により、香り高い抹茶の旨みとコクを最大限に引き出しています。

■ 伝統的な和の中に現代の要素を取り入れた茶室「浅草茶屋たばねのし」

2022年に浅草で1号店がOPEN。“たばねのし”は、現在、東京、神奈川、千葉、京都、大阪、兵庫、島根、福岡、鹿児島へと展開を広げる和クレープ専門店です。 伝統的な和の素材や技法を、現代的な感性で再構築する--。店名の由来である「束ね熨斗（たばねのし）」には、多くの熨斗を束ねることから「人と人との絆やつながり」「幸せを分かち合う」という意味が込められています。 「ご縁」と「出会いへの感謝」を大切にする、私たちの想いを形にしました。浅草茶屋たばねのしの凛としたブランド軸はそのままに、日常のふとした瞬間に立ち寄れるブランドして“Caféたばねのし”は生まれました。

運営会社：株式会社SHUNRI 問い合わせ先：info@shunri.jp ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 全国で出店計画地を募集しています。 お気軽にお声掛けください。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝