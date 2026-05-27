FORTUNA Tokyo（フォーチュナトウキョウ）は、「日本の美しい織物を世界へ」をコンセプトに、日本各地の伝統技術やテキスタイルを活かしたネクタイを展開するブランドです。 これまでは、西陣織を中心に、京都の伝統的な織物技術を活かしたネクタイを展開してまいりました。 そして今回、新たな日本の織物産地として山梨県・富士吉田に着目し、富士吉田の織物技術を活かした「ふじやま織」のネクタイを発表いたします。 富士山の麓に広がる富士吉田地域では、数百年の時を経て流れ出る富士の湧水で清められた糸と、150年以上にわたり培われてきた織物技術によって、高品質な織物が生み出されてきました。 今回採用した「ふじやま織」は、富士と人の営みの中で紡がれてきた甲斐絹の伝統美を現代に受け継ぐ織物であり、優美な色合いと独自の風合いが特徴です。 また今回、ブランド初期から展開していた人気モデル「04. アドベンチャー」を、富士吉田の技術によって復刻いたします。 商品詳細ページ https://shop.fortunatokyo.com/?pid=191927940 「04. アドベンチャー」はこれまで西陣織として展開していたモデルでしたが、機屋の変更により従来の生産が困難となり、在庫限りで廃盤予定となっていました。 しかし、世界情勢の変化や物価高など、日本のものづくりを取り巻く環境が厳しさを増す今だからこそ、FORTUNA Tokyoは新たな挑戦を通じて、日本の織物文化を未来へ繋げていきたいと考えています。 その想いから今回、富士吉田の織物技術との出会いをきっかけに、「04. アドベンチャー」を新たな形で復刻することを決定しました。 このモデルには、 “Move forward with courage based on your heart's instinct.” （心の声に従って、勇気をもって前に進もう。） というメッセージが込められています。 時代や環境が変化する中でも、自分たちの信じるものづくりを続けていくという姿勢を象徴するアイテムとして、単なる復刻ではなく、新たな挑戦として位置づけています。 また、通常アパレル業界では生産背景を非公開とするケースも少なくありませんが、FORTUNA Tokyoでは今回あえて製造背景を公開いたします。 本製品は、山梨県・富士吉田の織物メーカー（有）シムスの技術協力のもと製作されています。 さらに縫製は京都で行い、富士吉田と京都、それぞれのものづくりの技術が融合した、正真正銘の日本製ネクタイです。 ブランド単体ではなく、日本のものづくり全体の価値を世界へ届けるという考えのもと、生産者や産地の魅力も含めて発信してまいります。 FORTUNA Tokyoでは今後も、日本各地の優れた素材・技術・工芸との取り組みを積極的に行っていく予定です。 タイアップや共同企画をご希望の企業・工房・クリエイターの皆様は、FORTUNA Tokyo公式Instagramをご覧の上、InstagramのDMよりお気軽にご連絡ください。 ■ FORTUNA Tokyo について FORTUNA Tokyo は、「日本の美しい織物を世界へ」をコンセプトに、日本各地の伝統技術やテキスタイルを活かしたネクタイを展開する日本発のブランドです。 これまで京都・西陣織を中心に、日本の織物文化の魅力を現代的なデザインへ落とし込み、国内外へ発信してきました。 現在は西陣織に加え、山梨県・富士吉田の「ふじやま織」など、日本各地の優れた素材・技術・工芸との取り組みを広げています。 FORTUNA Tokyoでは、単に商品を販売するだけではなく、生産背景や産地の魅力も含めて発信することで、日本のものづくり全体の価値を世界へ届けることを目指しています。 【FORTUNA Tokyo 公式SNS/WEBサイト】 公式ホームページ：https://fortunatokyo.com 公式オンラインショップ：https://shop.fortunatokyo.com Instagram：https://www.instagram.com/fortunatokyo Youtube：https://www.youtube.com/@fortunatokyochannel43 X（Twitter）：https://twitter.com/fortunatokyo Facebook：https://www.facebook.com/fortunatokyo 運営元： 株式会社 Beat Communication 代表者： 代表取締役 村井 亮 設 立： 2004年1月6日 資本金： 3400万円 所在地： 東京都港区赤坂８-５-２８ AXIA青山 906 メディア問い合わせ：Tel: 03-6721-0658