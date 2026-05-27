自然素材を使用し住む人に寄り添うシンプルな木の住まいを設計施工するITAYA KOBO(運営：株式会社石巻工務店、所在地：京都府宇治市、代表：石巻 充啓)は、この度、京都宇治の人気店が集う地元ならではのマルシェイベントを2026年6月7日(日)に開催します。

◆うじもとマルシェ with はんなりマルシェ 開催内容

開催日 ： 2026年6月7日(日)11:00～15:00 会場 ： 京都府宇治市宇治善法81番地 ITAYA KOBO SECONDBASE 特設サイト： https://itayakobo.hp.peraichi.com/20260607 主催 ： ITAYA KOBO(株式会社石巻工務店)

◆京都宇治の魅力は抹茶だけじゃない？！地元の人気店が多数出店！

https://itayakobo.hp.peraichi.com/20260607

「京都宇治の地元のお店」にフォーカスした『うじもとマルシェ with はんなりマルシェ』は宇治を拠点に活動する人気の店舗が集結し、「京都宇治」ならではの食や体験が楽しめる【地元体感型】マルシェイベントです。 宇治から発信するママ作家中心のハンドメイドマルシェ『はんなりマルシェ』とのスペシャルコラボレーション！ 各店にファンも多く、人気のお店が目白押し。 宇治で話題の人気店「kibito(ケーキ店)」の旬のケーキをはじめとする、パン、焼きたてピザなど飲食店の出店や地元で活躍するママハンドメイド作家のアクセサリー、子ども服、雑貨の出店が盛りだくさん。 また、大人から子どもまで楽しめるワークショップイベントも多数開催いたしますので家族で楽しめる内容となっています。 イベント会場は宇治の自然が感じられる気持ちのいい高台のロケーション。 近隣には宇治川や世界遺産である平等院もあり、有名な宇治抹茶スイーツも絶品！ 近年京都の観光地として注目を集める宇治エリアの魅力を再発見いただけるマルシェです。

◆地元ママ作家マルシェ『はんなりマルシェ』との人気コラボレーション！

過去には開店前に約200名の行列ができるほどの盛り上がりを見せたコラボマルシェ。 回を追うごとに盛大になっている本企画が、待望の6回目の開催！ 宇治から発信するママ作家中心のハンドメイドマルシェ『はんなりマルシェ』とのスペシャルコラボレーションでお届けします。 色とりどりで華やかな器を取り揃えた美濃焼のセレクトショップ「ZAKKA IVY」の食器や、これからの季節にピッタリなナチュラルかわいい「KANNA BLOOMS」のベビー麦わら帽子・編み物小物、ハンドメイドのオリジナリティ感じる大人可愛い大ぶりアクセサリーの「antenna」など ママでありながら好きなもので活動するパワフルなハンドメイド作家が大集結！女性、ママ視点で生み出されるここでしか手に入らないかわいくて楽しいアイテムが揃います。 また、今回は「はんなりマルシェ 20th 特別企画」として「蚤の市」特別ブースを設置！ アンティークなインテリアや雑貨好きのはんなりマルシェスタッフが集めた、センスあふれる掘り出し物が揃うスペシャル企画も実施。

◆お腹も心も満たされる、完売必至の人気メニューに舌鼓！

SNSでケーキの販売を告知すると即完売してしまうほどの人気ケーキ店「kibito」の優しい甘さの定番抹茶ガトーショコラや季節のケーキはイートイン限定で販売予定。 キッチンカーのビザ窯でその場で焼き上げる「PIZZA AUTO FELICE」の焼き立てピザはボリューム満点！ 国産小麦で作るこだわりパンが大人気でマルシェイベント開催時には毎回早々に完売している「プティワゾー」の身体にやさしいパンはランチやお土産にもオススメ。 食べるのがもったいないほどの繊細で可愛らしいデコレーションにファンも多い「LA VITA＋」のアイシングクッキーや焼菓子は、自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにぴったり。心も身体も満たされる、人気の食物販店が多数出店します。

◆子供から大人まで楽しめる、お手軽＆本格ワークショップも多数開催

宇治の菓子教室「マリーガトー」のキュートな「シュガークラフトケーキ」作りや、スイーツデコ雑貨の「Libre」の「キーホルダーづくり」は親子で楽しめるワークショップです。 ドライフラワー雑貨の「Cocco Flower」の「紫陽花守り」ワークショップや、観葉植物専門店「cotoha uji」の「エアプランツ着生ワークショップ」はナチュラルなインテリア好きの方にもおすすめな本格＆お手軽ワークショップです。 (ワークショップご参加には事前予約が必要な場合もございますので、事前に各ショップのInstagramをご確認ください。)

◆会場は自然派工務店「ITAYA KOBO」ショールーム！緑に囲まれた癒し空間で楽しんで。家相談も同時開催。

イベントが開催される会場は、無垢材や漆喰などの自然素材にこだわり住む人に寄り添った設計を行う宇治の工務店「ITAYA KOBO」のショールーム。木の香りが心地いい古工場をリノベーションした広々空間にはイートインスペースを設置。約6mの一枚板テーブルは圧巻で一見の価値あり！大きな窓から望む緑いっぱいの庭や宇治の山々を眺めながらゆったりとフードをお楽しみいただけます。 屋外は自然いっぱいの庭スペースで多数の出店を予定。屋外のベンチではまるでピクニックに来たかのように楽しめます。この時期気になる雨の日でも屋根があるので大丈夫。 お家に興味のある方は、ITAYA KOBO「お家相談コーナー」でスタッフにお声がけいただくと新築注文住宅やリノベーションなどのお家相談も可能です。お家をご検討中の方には、出入り自由でショールームをご見学いただける本イベントがオススメ。

◆出店

https://www.google.co.jp/maps/place/ITAYA+KOBO

●LA VITA＋…アイシングクッキー、焼菓子 （@lavita_plus）https://www.instagram.com/lavita_plus/ ●cafe AINA…自家製シロップドリンク、ブリトー 等 （@cafe_aina_）https://www.instagram.com/cafe_aina_/ ●PIZZA AUTO FELICE…焼きたてピザ６種 （@pizza_autofelice）https://www.instagram.com/pizza_autofelice/ ●Cocco Coffee &Flower…自家焙煎珈琲、ドライフラワー、ワークショップ 等 （@cocco_flower）https://www.instagram.com/cocco_flower/ （@@cocco_coffee ）https://www.instagram.com/cocco_coffee/ ●マリーガトー…マカロン、カヌレ、ワークショップ(予約優先制) 等 （@marie_gateau）https://www.instagram.com/marie_gateau/ ●m &clay.m…樹脂粘土ミニチュア、ワークショップ 等 （@clay.m0115 ）https://www.instagram.com/clay.m0115/ （@megu0815.m）https://www.instagram.com/megu0815.m/ ●Libre…スイーツデコ雑貨、ワークショップ （@libre_kt）https://www.instagram.com/libre_kt/ ●スピコロン…手相鑑定(予約優先制) （@nobu_u01）https://www.instagram.com/nobu_u01/ ●nano.nano.nanoko…ハンドメイドベビーキッズ服、スタイ、ワークショップ 等 （@nano.nano.nanoko）https://www.instagram.com/nano.nano.nanoko/ ●antenna…大人可愛い大ぶりアクセサリー （@antenna_gallery）https://www.instagram.com/antenna_gallery/ ●gruccia…ハンドメイド日傘、布小物 、アクセサリー （@gruccia.handmade）https://www.instagram.com/gruccia.handmade/ ●ZAKKA IVY…美濃焼、益子焼きの器 （@zakka_ivy）https://www.instagram.com/zakka_ivy/ ●KANNA BLOOMS…ベビーキッズ麦わら帽子、編み小物 （＠kanna_blooms）https://www.instagram.com/kanna_blooms/ ●kotokoto…ハンドメイドキッズ服、布雑貨 （@kotokoto_uji）https://www.instagram.com/kotokoto_uji/ ●kibito…ケーキ （@kibito_2020）https://www.instagram.com/kibito_2020/ ●プティワゾー…パン （@petit_oiseau_rie）https://www.instagram.com/petit_oiseau_rie/ ●うちだ農園coucou!…青果・ジャム・アイスクリーム （@uchidafarm831）https://www.instagram.com/uchidafarm831/ ●cotoha uji…観葉植物・ワークショップ （@cotoha.uji）https://www.instagram.com/cotoha.uji/ ●ITAYA KOBO…お家相談会・無垢板アイテム （@itayakobo_secondbase）https://www.instagram.com/itayakobo_secondbase/ ★蚤の市…はんなりマルシェ20th特別企画「お気に入りを見つける小さな宝探し」 （@hannari.marche.uji）https://www.instagram.com/hannari.marche.uji/ ※順不同。@以降はInstagramのアカウントID。出店者や出店内容は変更になる可能性もございます。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=SumcVkPKrzk https://newscast.jp/attachments/wfYiqGvIaFXZw6KMhHL7.pdf