株式会社オクテック（所在地：東京都目黒区中根2-8-22、代表取締役 コプフ ピエール）は、自動車業界の光DX技術革新において重要となる輝度（明るさ）に焦点を当て、革新的ソリューションを開発・製造する日本企業です。

今回、夜間自動運転カメラ検証と学習量の飛躍的な増大が可能となる実輝度リアルタイム双方向シミュレーション「HALDiS -OTA-HILS」新バージョンをリリースいたしました。これにより、室内で24時間365日の自動テストが実現できるようになりました。夜間のテストコース実験の削減や危険シーン学習が室内で大量に可能となり、開発時間の短縮も大いに期待できます。既に、本リリースの実輝度「HALDiS -カメラ-OTA-HILS」のリアルタイム双方向シミュレーションは、自動運転技術に力を入れている日本の大手自動車メーカーに本年納入いたしました。この自動車メーカーは 数年前から、当社「HALDiS -カメラ-OTA-HILS」という革新的実験手法導入企業のひとつです。

複雑なカメラのモデリングを必要とする「インジェクション」技術とは異なり、OTA-HILS技術は、カメラが利用可能であれば直ちにテストを開始でき、かつカメラのパラメータが実際の動作条件と一致するため、室内でのカメラテストの標準となる見込みが高いです。これにより、屋外テストのコストを削減し、開発コストと開発期間を大幅に短縮することが可能となります。特に、24時間365日の自動テストが実現できる点が大きな利点です。 実輝度シミュレーション（oT-Sim）により、リスクの高い状況を含むシナリオも再現できるため、ADASや自動運転が対応できる状況の範囲を拡大することが可能です。加えて、内装インテリアの分野でも有用となります。

株式会社オクテックは、約10年に及ぶ継続的開発の成果として、以下3つの技術蓄積により、室内カメラテスト及び運転シミュレーションに大きな革新をもたらす本リリースを発表できました。

①リアルタイムシミュレーション製作技術 （シミュレーション・エンジンはEpic Games社Unreal Engine利用）

②環境や光源に関係なく、画像を実輝度に校正する機能

③「実輝度」で「超HDR」画像をリアルタイム表示する機能

尚、実輝度リアルタイム双方向シミュレーションは、6月17日（水）から19日（金）「人とくるまのテクノロジ展 2026 NAGOYA」（ブース番号127）において一部を展示いたします。また、ご希望の企業様からご予約をいただければ、時間を確保しプライベート実演いたします。

画像説明１：夜間の危険シーン例

下り坂を走行中の自転車の運転者が（シーンは自転車運転者のアングル）、対向車のライトに目がくらみ、左に歩行者がいることに気づかずに、思わず左にハンドルを切る

画像説明2：輝度分布

OTA-HILSベンチでは、カメラが車両のヘッドライトによって眩惑されることが重要。ここでは、ダイナミックレンジが1:1億の超HDRシミュレーションであり、ヘッドライトの輝度レベルは30万cd/m²となっている。

画像説明3：内装インテリア・リアルタイムシミュレーション

内装デザインへのリアルタイムかつ実輝度シミュレーション適用：室内イルミネーションのバリエーションを、色や光量ごとに「オンデマンド」表示

画像説明4：リアルタイム制御インターフェース

画像3で示されたシステムの制御画面上のリアルタイム制御インターフェース