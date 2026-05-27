株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するキュレーションショップ「CAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）」は、2026年6月10日(水)から16日(火)までの7日間、ジェイアール名古屋タカシマヤにてPOP UP SHOP「LIFESTYLE EDIT」を開催いたします。 本イベントでは、韓国・ソウルの“今”の空気感を感じさせるファッション＆ライフスタイルブランドを集約。日本初上陸ブランド、イベント先行発売アイテム、CAViAR PRODUCTSによる別注プロダクトなどを展開します。

WE ARE CAViAR PRODUCTS.

「CAViAR PRODUCTS」は、2025年4月に誕生したオンラインキュレーションショップ。 世界中から、 “キャビア”のように日常を少しだけ特別にするファッション雑貨やライフスタイル雑貨をセレクトし、日本市場に向けて編集・提案・販売を行っています。 CAViAR PRODUCTS：https://www.caviar-products.jp/ CAViAR PRODUCTSInstagram：https://www.instagram.com/caviar_products.jp/

今回のPOPUPでは、韓国カルチャーを背景に持つブランドをキュレーション。ファッション、インテリア、雑貨、アウトドアなど、様々なジャンルを横断しながら、それぞれのブランドが持つ世界観をリアルに体感できるイベントとなっています。また、日本初上陸となるブランドや、イベント限定アイテム、先行販売商品も多数登場。韓国の“今”を感じられる7日間を提案します。

PICK UP BRANDS

BLUELUE （ブルールー）

エイリアン「LUE」が、キャップやバッグ、ぬいぐるみを通じて地球に“愛のメッセージ”を届ける韓国発ブランド。新作キャップも発売。

キャップ/8,800円、バッグ/7,700円、 キーリング/5,500円

新作キャップ2種/各7,700円

MERRYFRIDAY （メリーフライデー）

インドア・アウトドア問わず楽しめる韓国発スローケットブランド。 イベント先行発売アイテムも登場。

スローケット/9,900円

イベント先行発売「cheetah」/9,900円

I Hate Monday （アイヘイトマンデー）

“月曜日がちょっとだけ好きになる”をテーマにした、韓国を代表するソックスブランド。 新作マットも先行販売。

I Hate Monday×CAViAR PRODUCTS」ソックス/1,980円

新作マット/5,500円

OverLab （オーバーラボ）

レジャースポーツの廃材をアップサイクルし、生活雑貨へと昇華するソウル発ブランド。 CAViAR PRODUCTS別注エコバッグを初披露。

キャップ/7,040円、バックパック/12,100円

「OverLab×CAViAR PRODUCST」エコバッグ/1,980円

BANACO （バナコ）

“空間を色で満たす”をコンセプトにしたライフスタイルブランド。 人気のルームスリッパに加え、新作の晴雨兼用傘も展開。

ルームスリッパ/各3,740円

新作晴雨兼用折り畳み傘/各3,520円

elldu （エルドゥ）

韓国シティーファッションを象徴するロゴキャップが注目のブランド。 ストレートバイザーキャップが人気を集めている。

キャップ/6,930円

「elldu×CAViAR PRODUCST」キャップ/6,930円

double quotes （ダブルクォーツ）

韓国食文化の副産物“イールスキン”を使用したカードケースブランド。 1点ごとに異なるレザーの表情も魅力。

カードケース/6,930円

カードホルダー/各5,940円

MIHOMIDU （ミホミドゥ）

韓国のメタルアーティスト兼インフルエンサー「Amira」によるクッションミラーブランド。 アートピースのような鏡を展開。

MIHOMIDUディレクター「Amira」

クッションミラー/27,500円

SPEXTRUM （スペクトラム）

韓国デザイナー集団によるデザイナーズブランド。 ユニークなティッシュケースやフラワーベースを販売。

ティッシュケース/6,490円

フラワーベース/3,080円

POPUP INFORMATION

CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT”

会期：2026年6月10日(水)～6月16日(火) 営業時間：10:00～20:00 会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1 住所：〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 展開ブランド BANACO / BLUELUE / CAViAR PRODUCTS / double quotes / elldu / I Hate Monday / MIHOMIDU / MERRYFRIDAY / OverLab / SPEXTRUM / and more... お客様お問い合わせ先 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201