株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、5月27日(水)より五車祭ガチャなどのお知らせをいたします。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=nHJThioor-s

――――――――――――――――――――――― ▼五車祭ガチャ 開催期間 ：2026年5月27日 (水) 17:00 ～ 6月3日 (水) 10:59 期間中『五車祭ガチャ』を実施致します。 SR排出率2倍！また、DMMポイント版ガチャではピックアップユニットの排出確率が1.6％にアップ！ 超お得な『五車祭ガチャ』は期間限定開催です。

【赤龍雷刃】緋堂 麗李 五車学園の寮監に任ぜられた雷遁使いの対魔忍。 執事の家系にあったが仇討ちのため名を捨て、刺客や用心棒として闇の世界を渡り歩いた過去がある。 麗李が寮監に任ぜられたのは、執事の家系にあったことから身についた管理能力と、刺客としてさすらった過去からくる実力と凄味で、寮に住まうクセ者共を監督できると見込まれてのこと。 過去の面影を感じさせる者にめっぽう弱いことを除けば、この上ない適任者である。

【破魔の巨鎚】水城 不知火 水城ゆきかぜの母親。 現在は淫魔族のもとで先代の淫魔王から死の力を引き継ぎ、魔界を支配する９つの有力貴族の一角“幻夢卿”となっている。 不知火は強力な魔術師でもある淫魔エレシュキガルに対抗するため、新たな武器を拵えさせた。 その力は堅固な魔術障壁すらも叩き壊すという。

▼五車祭育成セット(科学) 販売期間 ：2026年5月27日 (水) 17:00 ～ 6月3日 (水) 10:59 販売価格 ：4000DMMポイント 販売期間中、1回限定で購入できるお得なセット販売となります。 『対魔石(有償)×50』のほか、『プレミアム11連ガチャチケット』や『科学ユニットの覚醒素材』などが含まれた、五車祭期間限定のお得なセットとなっております。 ▼スキルの書セット 販売期間 ：2026年5月27日 (水) 17:00 ～ 6月3日 (水) 10:59 販売価格 ：7800DMMポイント 販売期間中、1回限定で購入できるお得なセット販売となります。 『スキルの書(秘伝)』や『プレミアム11連ガチャチケット』などが含まれる、五車祭期間限定のお得なセットとなっております。 ※詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

その他、アップデートの詳細につきましては、ゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/ ▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg) https://x.com/taimanin_rpg ▼公式対魔忍RPGチャンネル https://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw

注意事項 ・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。 ・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。 ▼製品概要 タイトル ：対魔忍RPG プラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア 権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved. ＜対応環境＞ Windows OS：Windows 11(64bit) 以上 【推奨ブラウザ】 Google Chrome(64bit) Microsoft Edge(Chromium版)(64bit) ※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。 ※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。 ※掲載内容は予告なく変更される場合があります。 ■会社概要 名称 ：株式会社インフィニブレイン 所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F 代表 ：代表取締役 武山 英治 事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売 URL ：https://www.infini-brain.co.jp/