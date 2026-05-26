株式会社播重は、2026年8月17日(月)、道頓堀本店にて小・中学生とその保護者を対象とした「仲居さん体験」食味学習会を開催いたします。本企画は、老舗の技術を通じて日本の食文化を深く学ぶ特別プログラムです。









【老舗の伝統を次世代へ。本物の「おもてなし」を親子で体験】

これまで多くのお客様に愛されてきた「道頓堀はり重」の伝統的なすき焼き。今回は、普段立ち入ることのできない老舗の舞台裏で、お子様が「仲居さん」としての所作を学びます。単なる調理体験にとどまらず、和牛の知識を深める座学から、実際にお客様(保護者様)へ提供するすき焼きを作り上げるまでの「おもてなしの心」を肌で感じる内容となっています。









【1919年創業、道頓堀の食文化を守り続ける「道頓堀はり重」】

はり重は1919年(大正8年)、初代社長・藤本喜蔵が創業した黒毛和牛の専門店です。100年以上にわたり、すき焼き、日本料理、洋食、精肉販売を通じて、こだわりの「雌牛」の美味しさを伝え続けてきました。今回の体験会も、この歴史ある道頓堀本店を舞台に開催されます。









【親子で学ぶ、和牛と日本文化の奥深さ】

本イベントは、「和牛について知る」「おもてなしを学ぶ」の2つの柱で構成されています。プロから和牛の知識を教わり、老舗の空間で礼儀作法を実践した後、自分たちの手で仕上げたすき焼きを親子でご堪能いただけます。夏休みの思い出作りや自由研究に最適な、学びと食の体験をお届けいたします。









■ 開催概要

日時 ： 2026年8月17日(月) 12：00 ～ 14：00

場所 ： はり重 道頓堀本店(日本料理店)

参加費 ： 1名様 4,000円(税込)

定員 ： 30名

募集対象 ： 小学4年生 ～ 中学3年生のお子様と、その保護者様

お申し込み ： 公式案内の二次元コードよりメールにて受付(定員に達し次第終了)

お問い合わせ： 06-6211-7777(はり重 道頓堀本店)